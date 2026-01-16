Một công ty con của PNJ bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước xử phạt

Nội dung thanh tra liên quan đến việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; về chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ; việc chấp hành các quy định về phòng, chống rửa tiền.

PNJP là doanh nghiệp do PNJ sở hữu

Tại kết luận thanh tra, Cơ quan Thanh tra NHNN đánh giá PNJP là doanh nghiệp có quy mô lớn so với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực trên cả nước, có tình hình hinh doanh hiệu quả, đóng góp tích cực cho nền kinh tế địa phương thông qua việc tạo việc làm và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Trong hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, PNJP cơ bản đáp ứng các điều kiện về sản xuất, mua bán, gia công và xuất khẩu vàng theo quy định, đồng thời ban hành các quy trình nội bộ và thực hiện báo cáo định kỳ theo đúng hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Cơ quan Thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại và vi phạm cụ thể tại doanh nghiệp này.

Trong đó, Công ty còn hạn chế, vi phạm trong công tác phòng chống rửa tiền. Cơ quan Thanh tra cho biết, PNJP chưa kịp thời phân công và đăng ký thông tin cán bộ phụ trách lĩnh vực này. Ngoài ra, đơn vị còn để xảy ra sai sót trong việc lưu trữ hồ sơ nhận biết khách hàng và chậm trễ trong việc báo cáo các giao dịch có giá trị lớn.

Về thực hiện chính sách, pháp luật thuế, Công ty khai không đúng kỳ tính thuế đối với một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tuy nhiên, thanh tra ghi nhận sai sót này không dẫn đến việc thiếu số thuế phải nộp theo Luật Quản lý thuế 2019.

Trước những vi phạm trên, Thanh tra NHNN Khu vực đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các lỗi trong công tác phòng, chống rửa tiền. Đồng thời, NHNN Chi nhánh Khu vực 2 đã có văn bản gửi văn bản các cơ quan liên ngành, bao gồm Cục Thuế TP.HCM, để xem xét xử lý các sai sót liên quan theo thẩm quyền.

Cơ quan thanh tra yêu cầu PNJP thực hiện nghiêm túc 03 kiến nghị và 02 khuyến nghị nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, đúng pháp luật trong thời gian tới. Kết luận này cũng đề xuất thêm các giải pháp về cơ chế, chính sách để hoàn thiện hoạt động kinh doanh vàng trên thị trường.

Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ là một Công ty con của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Công ty có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, chức năng chính là mua bán, cung ứng dịch vụ gia công, bảo hành, sửa chữa hàng hóa trang sức.