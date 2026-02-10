Thời tiết 'ép' đào nở sớm, nhà vườn xả hàng gỡ vốn như chiều 30 Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán, thị trường hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp. Tại nhiều chợ hoa và nhà vườn chuyên trồng, kinh doanh hoa cây cảnh, các mặt hàng hoa Tết truyền thống như hoa đào, hoa mận, … được người dân ưu tiên lựa chọn.

Trong khi đó, các khu vực bày bán đào rừng, nhà vườn trồng đào, quất cảnh dáng "khủng" có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, lượng khách ghé thăm và chốt đơn có phần thưa thớt.

Mặc dù là cao điểm mua bán hoa Tết nhưng trên nhiều tuyến phố Hà Nội đã xuất hiện một số tiểu thương xả hàng hoa nở sớm.

Lượng hoa Tết bán ra chậm cùng với thời tiết không ủng hộ khiến nhiều loại hoa bung nở sớm, một số tiểu thương tại đường Nguyễn Văn Luyện phải treo biển xả hàng để thu hồi vốn.

Những ngày này, các vườn đào tại làng đào La Cả (Dương Nội) nở bung hoa sắc thắm. Tranh thủ ngày có thời tiết đẹp, nhiều người dân đã tới các vườn đào để tự tay chọn cành đào ưng ý mang về chơi Tết.

Các con đường trong làng đào La Cả trở nên đông đúc hơn thường ngày, người dân tấp nập ra vào các vườn đào chọn hoa chơi Tết.

Đa số người dân Thủ đô năm nay có xu hướng lựa chọn những sản phẩm vừa túi tiền, phù hợp với không gian sinh hoạt và nhu cầu trang trí cơ bản.

Chia sẻ về những biến động của vụ Tết năm nay, bà Minh, chủ một nhà vườn tại Dương Nội trăn trở: “Năm nay thời tiết diễn biến thất thường, nắng ấm kéo dài thêm mưa ẩm khiến nhiều diện tích đào bung nở sớm. Dù còn khoảng một tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán 2026, nhưng nhiều gốc đào đẹp đã nở rộ hết, buộc nhà tôi phải cắt bán sớm giá rẻ để gỡ vốn. Chúng tôi đang phải dồn lực chăm sóc số cây còn lại với hy vọng hãm đà nở để bán đúng dịp”.

Giá đào năm nay ghi nhận mức dao động lớn tùy thuộc vào chủng loại và kích thước. Các cành đào nhỏ, phù hợp cắm lọ để bàn có mức giá khá bình dân, chỉ từ 50.000 đồng/cành.

Trong khi đó, các dòng sản phẩm được ưa chuộng hơn như đào huyền hoặc cây đào đánh bầu nhỏ có mức giá dao động từ 700.000 đồng đến 2 triệu đồng mỗi sản phẩm. Mức giá này được đánh giá là ổn định, giúp người dân dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu và túi tiền.

Theo dự báo, nếu thời tiết tiếp tục nắng ấm, mặt bằng giá hoa Tết tại Hà Nội có thể sẽ còn giảm sâu trong những ngày tới, đặt ra bài toán kinh tế đầy thách thức cho các tiểu thương Thủ đô.