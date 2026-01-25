Cử tri phản ánh độc quyền mua - bán vàng miếng gây biến động lớn về giá, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Liên quan đến quản lý thị trường vàng, cử tri TPHCM phản ánh việc một số doanh nghiệp độc quyền mua - bán đã gây biến động lớn về giá, ảnh hưởng đến quản lý kinh tế của đất nước và quyền lợi người dân.

Cử tri đề nghị Ngân hàng Nhà nước cần xây dựng cơ chế quản lý phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua - bán, bảo đảm minh bạch, không chỉ bán mà cần có kênh thu mua phù hợp.

Trả lời kiến nghị của cử tri, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, theo hướng xóa bỏ cơ chế độc quyền nhà nước về sản xuất vàng miếng một cách có kiểm soát trên nguyên tắc Nhà nước vẫn quản lý hoạt động sản xuất vàng miếng, phù hợp với quan điểm chuyển từ siết để kiểm soát sang mở để quản trị.

Giá vàng trong nước liên tục tăng cao thời gian qua do ảnh hưởng từ giá thế giới

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước sẽ mở rộng quyền nhập khẩu có kiểm soát để tăng cung vàng, đưa thị trường vàng vận động phù hợp với các nguyên tắc của thị trường vẫn bảo đảm có sự quản lý của Nhà nước. Đồng thời bảo đảm nguyên tắc tôn trọng quyền sở hữu, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; bảo đảm sự minh bạch trên thị trường.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, một trong những giải pháp quản lý thị trường vàng được Ngân hàng Nhà nước đang triển khai là có tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu, đề xuất thành lập sở/sàn giao dịch vàng tại Việt Nam.

Ngày 24-1, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Công điện số 06/CĐ-TTg về đẩy mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, trong đó yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trong tháng 1-2026.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đang ở mức cao nhất từ trước tới nay