Nhiều trường đại học tư lập kỷ lục doanh thu

Từ năm 2017, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học phải công khai thông tin hàng năm, gồm dữ liệu tài chính. Theo công bố kết quả năm 2025, của nhiều đại học tư thục có bức tranh tài chính khả quan với doanh thu đạt mức kỷ lục.

Trường Đại học Gia Định - một thành viên của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng - ghi nhận tổng nguồn thu đạt hơn 285,8 tỷ đồng, tăng khoảng 2,4 lần so với năm 2024. Chung tập đoàn mẹ, Trường Đại học Hoa Sen cũng báo cáo doanh thu học phí tăng 3% lên hơn 791,4 tỷ đồng.

Tại Trường Đại học Văn Lang, tổng thu hoạt động 2025 đạt gần 2.900 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm trước đó. Đây là năm thứ ba liên tiếp trường duy trì tổng thu trên mốc 2.500 tỷ đồng, vào nhóm những cơ sở giáo dục đại học nguồn thu cao nhất trên toàn quốc.

Một số đơn vị tư thục khác như Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF) hay Trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng ghi nhận doanh thu tăng lần lượt 17% và 8%. Trong đó, Trường Đại học Tôn Đức Thắng có năm thứ hai liên tiếp thiết lập mốc trên nghìn tỷ đồng.

Doanh thu của các trường cải thiện nhờ số lượng người theo học tăng, kéo theo đó là nguồn thu từ học phí, lệ phí. So với năm 2024, Tôn Đức Thắng có tổng số người theo học cử nhân và sau đại học tăng hơn 3%, đạt gần 29.300 người. Trong khi đó, Hoa Sen và UEF có mức tăng trên 10%. Còn Gia Định tăng gần một nửa.

Trong tổng nguồn thu của các trường, học phí thường chiếm phần lớn, phổ biến với tỷ lệ quanh 90%. Ngoài ra, các đơn vị còn có thêm khoản thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, nhưng tỷ trọng còn khiêm tốn.

Hoa Sen là đơn vị có nguồn thu học phí, lệ phí bình quân đầu người năm 2025 cao nhất trong nhóm khảo sát, đạt khoảng 79,4 triệu đồng. Theo sau là Gia Định và Tôn Đức Thắng với mức 41-43 triệu đồng. Con số này với UEF khoảng 34,8 triệu đồng. Trừ Trường Đại học Hoa Sen có mức học phí trung bình giảm nhẹ gần 7% so với năm trước, các đơn vị còn lại đều tăng, trong đó Gia Định ghi nhận tốc độ lên tới hơn 60%.

Tương ứng với nguồn thu, phần chênh lệch sau khi trừ đi chi phí của các trường cũng tăng trưởng tốt. Khoản chênh thu - chi có thể được hiểu tương tự phần lợi nhuận của doanh nghiệp, nhưng các trường đại học không sử dụng thuật ngữ này trong báo cáo công khai.

Tôn Đức Thắng có doanh thu trên nghìn tỷ nên ghi nhận mức chênh lệch sau khi trừ đi chi phí khá cao, đạt hơn 254 tỷ đồng, tăng hơn 33%. Nhóm có "lợi nhuận" trăm tỷ còn có thêm Hoa Sen và UEF với mức tăng lần lượt là 5% và 21%. Trong đó, UEF là trường có khả năng cân bằng thu - chi tốt khi ghi nhận chênh lệch hơn 203 tỷ đồng, tức nếu thu vào 10 đồng, trường có thể dư ra 3,5 đồng sau khi trừ đi các khoản phí.

Riêng Trường Đại học Gia Định lại ghi nhận "lợi nhuận" đi lùi. Từ mức gần 118 tỷ đồng vào năm 2024, chênh lệch thu - chi của đơn vị này giảm gần 82% về hơn 21 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do lương, thu nhập cho giảng viên và cán bộ, chi cơ sở vật chất và chất lượng tăng cao hơn các đơn vị khác.