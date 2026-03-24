Từ giảng viên đại học đến ông chủ hãng nội y xa xỉ 770 triệu USD

Zhang Rongming, 64 tuổi, quê ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô (miền đông Trung Quốc), là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Aimer - một trong những thương hiệu nội y hàng đầu nước này.

Thời đại học, ông nổi bật ở các lĩnh vực luyện kim và hóa học. Ra trường, ông học lên cao học. Đến cuối những năm 80, khi đang giảng dạy tại Học viện Công nghệ Shougang ở Bắc Kinh, ông phát triển các loại lưỡi dao phủ lớp hiệu suất cao và kiếm được khối tài sản đầu tiên.

Năm 1991, trong một dự án nghiên cứu, Zhang tiếp cận vật liệu hợp kim nhớ hình, trong đó có ứng dụng làm gọng kim loại giúp nâng đỡ ở áo ngực. Thời điểm đó, phần lớn áo ngực tại Trung Quốc thiếu độ đàn hồi và khả năng nâng đỡ cần thiết, khiến người mặc không thoải mái, trong khi công nghệ gọng thép tiên tiến chỉ có tại Nhật Bản.

Zhang nhận ra đây là khoảng trống đầy tiềm năng trên thị trường nội địa đối với dòng áo ngực có gọng. Sau vô số lần thử nghiệm, ông phát triển thành công loại gọng áo lót làm từ hợp kim nhớ hình đàn hồi. Ông đã mang sản phẩm đến chào bán tại nhiều nhà máy để tìm đối tác nhưng liên tục thất bại.

Zhang thừa nhận khi đó ông cảm thấy khá ngượng ngùng. "Lúc ấy tôi gần như không có khái niệm gì về áo ngực. Dù đã kết hôn, tôi cũng chưa từng để ý vợ mặc loại đồ lót nào", ông tâm sự.

Năm 1992, một nhà máy may mặc đang trên bờ vực phá sản đã tìm đến Zhang. Hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận hợp tác.

Zhang huy động 800.000 nhân dân tệ (khoảng 116.000 USD) vốn khởi nghiệp từ bạn bè và mạnh tay đầu tư vào các chất liệu nội y cao cấp, trong đó có ren nhập từ Nhật Bản. Ông đặt mục tiêu ứng dụng công nghệ để tạo ra những sản phẩm nội y giúp phụ nữ Trung Quốc vừa thoải mái vừa tự tin, thanh lịch.

Vào Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 1993, Zhang ra mắt thương hiệu nội y Aimer - tên gọi xuất phát từ tiếng Pháp, có nghĩa là "yêu".

Chiếc áo ngực đầu tiên của Aimer có giá 49 nhân dân tệ (khoảng 7 USD), trong khi chi phí sinh hoạt trung bình mỗi tháng của cư dân thành thị Trung Quốc năm 1993 chỉ khoảng 195 nhân dân tệ (28 USD). Dù vậy, Zhang vẫn kiên định theo đuổi mục tiêu xây dựng một thương hiệu cao cấp, thay vì sản phẩm giá rẻ.

Những cải tiến của ông đã lấp đầy khoảng trống trên thị trường áo ngực có gọng tại Trung Quốc, đồng thời thu hút nhóm khách hàng nữ coi trọng chất lượng.

Chỉ trong thời gian ngắn, Aimer đã vươn lên dẫn đầu thị trường Bắc Kinh, với doanh thu hằng năm đạt khoảng một tỷ nhân dân tệ (145 triệu USD). Đến năm 2000, Zhang Rongming mở rộng thương hiệu sang các dòng sản phẩm dành cho nam giới và trẻ em.

Năm 2021, Aimer niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, trở thành "cổ phiếu nội y đầu tiên của Trung Quốc". Trong hơn 30 năm qua, công ty đã mở hơn 1.600 cửa hàng và sở hữu trên 400 bằng sáng chế.

Zhang từng chia sẻ với hãng truyền thông Tai Media rằng một trong những thách thức lớn nhất đối với ông đến từ Victoria’s Secret. Với phong cách tôn vinh sự gợi cảm táo bạo, "ông lớn" nội y Mỹ này đã làm thay đổi ngành công nghiệp toàn cầu thông qua các show diễn thời trang mang tính biểu tượng.

Năm 2017, Victoria’s Secret gia nhập thị trường Trung Quốc nhưng nhanh chóng thua lỗ và phải đóng cửa nhiều cửa hàng. Điều này càng củng cố niềm tin của Zhang rằng gu thẩm mỹ của phụ nữ Trung Quốc thiên về sự kín đáo, thực tế và ưu tiên cảm giác thoải mái.

Trong xã hội truyền thống Trung Quốc, nội y được coi là vật dụng riêng tư, không phải thứ để phô bày công khai.

Lấy cảm hứng thiết kế từ di sản văn hóa Trung Quốc, Aimer đã cho ra mắt bộ sưu tập nội y mang màu sắc và họa tiết Đôn Hoàng.

Năm ngoái, Zhang được cho là xuất hiện trong Danh sách người giàu Hurun của Trung Quốc nhờ sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 5,3 tỷ nhân dân tệ (770 triệu USD).

Theo Viện Nghiên cứu Công nghiệp Huajing, thị trường nội y Trung Quốc đạt quy mô 250 tỷ nhân dân tệ (36 tỷ USD) vào năm 2024, qua đó củng cố vị thế là một trong những thị trường tiêu dùng lớn của thế giới.

Trước nhu cầu ngày càng tăng đối với sự thoải mái, tính tiện dụng và kiểu dáng, Aimer đang tích cực chuyển mình, tập trung vào các dòng sản phẩm đổi mới như áo ngực không gọng và áo ngực thể thao, đồng thời mở rộng ra thị trường quốc tế.

Zhang được mô tả là luôn mang trong mình tinh thần doanh nhân không ngừng nghỉ. Hành trình của ông dường như bắt đầu từ thuở nhỏ, khi còn học tiểu học đã đi bắt lươn ngoài ruộng vào ban đêm rồi mang ra chợ bán vào sáng hôm sau.

Câu chuyện của Zhang Rongming đã truyền cảm hứng cho nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc. Một người nhận xét: "Một người đàn ông có thể tập trung vào thời trang nữ và kiên trì phát triển công nghệ phía sau nó thực sự rất đáng nể". Người khác ý kiến: "Aimer thực sự quan tâm đến phụ nữ. Công nghệ có thể thay đổi, giá cả có thể giảm, nhưng chính bản sắc thương hiệu mới là yếu tố bảo đảm giá trị bền vững lâu dài".