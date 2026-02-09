Hé lộ sức khỏe tài chính liên danh làm dự án đô thị 99.000 tỷ đồng tại Hà Nội

Việc khu đô thị đa chức năng Bắc Thăng Long Urban City chính thức khởi công không chỉ đánh dấu một bước triển khai quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc không gian phát triển TP. Hà Nội theo mô hình đa cực, mà còn thu hút sự chú ý lớn của thị trường bởi quy mô đầu tư lên tới khoảng 99.000 tỷ đồng.

Đứng sau dự án là liên danh gồm ba doanh nghiệp với nền tảng, vị thế và “sức khỏe” tài chính rất khác biệt: HANDICO, Sunshine Group và Thái Nam Land.

Trong liên danh này, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) giữ vai trò doanh nghiệp chủ lực.

Dữ liệu tài chính giai đoạn 2023 - 2024 cho thấy bức tranh không hoàn toàn “phẳng” của doanh nghiệp này. Doanh thu thuần sụt giảm mạnh, từ hơn 760 tỷ đồng năm 2023 xuống còn xấp xỉ 360 tỷ đồng năm 2024. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lại đi theo chiều ngược lại, ghi nhận mức tăng hai chữ số, kéo lợi nhuận sau thuế năm 2024 lên hơn 231 tỷ đồng.

Về quy mô tài sản, đến cuối năm 2024, HANDICO nắm giữ hơn 5.500 tỷ đồng tổng tài sản, song lượng tiền và tương đương tiền giảm khá mạnh. Nợ phải trả ở mức trên 3.100 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn, trong khi tổng nợ vay chỉ hơn 120 tỷ đồng - một con số tương đối khiêm tốn so với quy mô vốn chủ sở hữu gần 2.400 tỷ đồng.

Bắc Thăng Long Urban City: Ai đang nắm “tay hòm chìa khóa” trong liên danh đầu tư?. Đồ hoạ: Phương Thảo

Nếu HANDICO mang màu sắc doanh nghiệp Nhà nước lâu năm thì Sunshine Group lại là mảnh ghép tạo ra sự “lệch pha” về quy mô trong liên danh. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 cho thấy tập đoàn này ghi nhận mức tăng trưởng đột biến về lợi nhuận, với lợi nhuận trước thuế cả năm vượt 11.200 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần so với năm trước đó. Tổng tài sản hợp nhất tiến sát mốc 120.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 20.000 tỷ đồng, phản ánh sức bật mạnh mẽ trong giai đoạn gần đây.

Mảnh ghép còn lại là Thái Nam Land - doanh nghiệp mới thành lập nhưng không hoàn toàn “non trẻ” nếu nhìn vào mạng lưới liên kết đầu tư phía sau. Với vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, Thái Nam Land có sự tham gia chi phối của ông Lê Thái Thành cùng các cổ đông liên quan đến Tập đoàn Đầu tư Thái Nam.

Thái Nam Land thời gian qua cũng đã xuất hiện tại một số dự án cụ thể, trong đó có dự án nhà ở tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra). Đáng chú ý, doanh nghiệp đã thế chấp hàng loạt quyền tài sản và tài sản hình thành trong tương lai của dự án này cho ngân hàng, cho thấy mức độ tham gia tài chính thực chất vào các dự án đang triển khai.