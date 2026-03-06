Con trai bầu Hiển nói gì khi ra ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội?

Sáng 6-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 30, gồm các xã Mê Linh, Quang Minh, Tiến Thắng và Yên Lãng.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 tại hội nghị

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội, ông Trần Thế Cương cho biết thành phố đang triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tập trung khắc phục 5 "điểm nghẽn" lớn của Thủ đô như: Ùn tắc giao thông; ô nhiễm môi trường (không khí, nước); ngập úng; vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai; vi phạm an toàn thực phẩm. Đặc biệt, Hà Nội cũng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, từ 11% trở lên ngay từ năm 2026 và duy trì trong giai đoạn 2026-2031.

Cùng với sự phát triển chung của Thủ đô, bốn xã Mê Linh, Quang Minh, Tiến Thắng và Yên Lãng đều hoàn thành 10/10 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, nhiều vấn đề dân sinh bức xúc đã được các cấp chính quyền kịp thời vào cuộc giải quyết.

Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031, ông Trần Thế Cương cam kết tiếp tục nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của địa phương và thành phố, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, khắc phục những tồn tại trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương

"Dù ở bất kỳ cương vị nào, tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương; nói đi đôi với làm, làm ngay, làm hiệu quả, làm đến cùng, không phô trương hình thức; xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, minh bạch, hiệu quả"- ông Trần Thế Cương nói.

Trình bày Chương trình hành động tại hội nghị, Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T Group, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, ông Đỗ Vinh Quang cho biết sẽ tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của thủ đô nói chung, 4 xã Quang Minh, Mê Linh, Yên Lãng và Tiến Thắng nói riêng. Bên cạnh phát triển kinh tế thì đầu tư cho con người, đặc biệt là thế hệ trẻ là nền tảng lâu dài của mỗi địa phương.

Với vai trò Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội, ông Quang cho biết sẽ phối hợp triển khai các chương trình bóng đá học đường theo hướng bài bản, có lộ trình huấn luyện rõ ràng, tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức chuyên môn; đồng thời tuyển chọn, đào tạo năng khiếu ngay tại địa phương.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group

"Tôi mong muốn từ những sân bóng tại các xã sẽ có thêm những em nhỏ được đào tạo bài bản và có cơ hội phát triển thành cầu thủ chuyên nghiệp, thậm chí là tuyển thủ quốc gia trong tương lai"- ông Vinh Quang nêu rõ.

Trao đổi về một số vấn đề cử tri quan tâm trong khu vực kinh tế tư nhân, ông Đỗ Vinh Quang cho biết Bộ Chính trị đã ban hành nhóm các nghị quyết trụ cột. Trong đó, có Nghị quyết 68 ngày 4-5-2025 về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó nghị quyết khẳng định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, với vai trò là Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa của TP Hà Nội, ông Vinh Quang nhận thấy khu vực kinh tế tư nhân vẫn đang đối mặt với không ít thách thức.

Để sớm hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết 68 đã đề ra, theo ông Vinh, cần tiếp tục có những kiến nghị và giải pháp đồng bộ từ cả trung ương và chính quyền địa phương, trong đó có TP Hà Nội. Theo đó, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, loại bỏ rào cản để doanh nghiệp tư nhân được tiếp cận công bằng các nguồn lực như đất đai, tín dụng, hạ tầng và các chính sách thuế phí.

Xây dựng cơ chế hỗ trợ các nguồn vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt đối với những ngành then chốt có vai trò động lực và đòi hỏi nguồn vốn lớn như hàng không, logistics, năng lượng hay hạ tầng. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng dữ liệu quốc gia và tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Những giải pháp này nếu được triển khai hiệu quả sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển, qua đó mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm và phát huy vai trò của kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.