Nhà đầu tư Saigon Glory kêu cứu, xin xử lý tài sản để thu hồi nợ trái phiếu

Theo dữ liệu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), năm 2020, Công ty TNHH Saigon Glory phát hành 10 lô trái phiếu với tổng giá trị 10.000 tỉ đồng, mục đích để thực hiện Dự án The Spirit of Saigon, một Dự án Khu văn phòng, thương mại, dịch vụ, căn hộ, khách sạn ở ngay trung tâm quận 1, TP HCM. Đây là công trình có vị trí "vàng" khi nằm tại đối diện chợ Bến Thành.

Dự án Spirit of Saigon vẫn nằm "bất động". Ảnh: T.H.

Tài sản bảo đảm cho các lô trái phiếu này gồm phần vốn góp tại công ty TNHH Saigon Glory; công trình trên đất hình thành trong tương lai là Tháp A - cấu phần khách sạn, văn phòng hình thành trên ô đất dự án. Công ty Saigon Glory cam kết lãi trái phiếu trả 3 tháng một lần, nợ gốc có thể được mua lại trước hạn hoặc thanh toán vào ngày đáo hạn của trái phiếu.

Việc phát hành trái phiếu thông qua Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI). Do đó, khi Công ty Saigon Glory chậm thanh toán, liên tiếp các trái chủ của Công ty TNHH Saigon Glory tìm đến trụ sở Công ty Chứng khoán Tân Việt (ở Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) để yêu cầu giải quyết quyền lợi song chưa có kết quả.

Nhà đầu tư T.N.M.L. cho biết năm 2022, bà đã mua 50.000 trái phiếu trị giá 5 tỉ đồng, kỳ hạn khác nhau song "mới được trả lãi 2 lần, khoảng 200 triệu đồng". Đến nay, dù đã qua thời gian đáo hạn nhưng lô trái phiếu của bà không được thanh toán thêm lãi chứ "chưa nói công ty sẽ trả gốc".

"Ngày nào tôi cũng đi làm qua Dự án The Spirit of Saigon nhưng suốt từ lúc dịch COVID-19 tới giờ, 2 tháp cẩu vẫn đứng yên. Cổng dự án đóng kín, không có công nhân làm việc hoặc ra vào"- bà L. nói. Bà L. cho biết theo Bản công bố thông tin và các điều kiện điều khoản của trái phiếu thì Công ty phát hành trái phiếu để thực hiện Dự án The Spirit of Saigon. "Hiện dự án đang dừng thi công, vậy thì không rõ Công ty Saigon Glory sử dụng tiền huy động trái phiếu cho mục đích gì?’’- bà L. nói

Cũng bị tương tự trường hợp bà L., nhiều nhà đầu tư khác cho rằng do tin tưởng đơn vị phát hành cũng như Chứng khoán Tân Việt nên đã tham gia đầu tư song bị "vỡ mộng". Hiện nay họ muốn công ty trả gốc lãi theo đúng cam kết hoặc nhà đầu tư sẽ yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm.

Hội nghị trái chủ của Saigon Glory được tổ chức hồi tháng 6 vừa qua nhưng đa phần các lô không đủ người để biểu quyết nên đã thất bại. Doanh nghiệp này do vậy đã "vỡ cam kết" thanh toán lượng trái phiếu trị giá 10.000 tỉ đồng.

Ngày 29-8, Chứng khoán Tân Việt ra thông báo số 1600, cho biết công ty: "Không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ Tổ chức phát hành Công ty Saigon Glory để thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho trái chủ". Do vậy, tài sản đảm bảo trái phiếu sẽ được xử lý.

Phía Ngân hàng Techcombank là đơn vị quản lý tài sản đảm bảo đã có văn bản yêu cầu Công ty Saigon Glory bàn giao hồ sơ chi tiết các tài liệu, văn bản để phục vụ việc xử lý tài sản bảo đảm vào ngày 20-9.

Sau đó, Saigon Glory có văn bản khẳng định sẽ phối hợp cung cấp và bàn giao theo đúng quy định tại hợp đồng bảo đảm và điều kiện phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, doanh nghiệp này cho rằng danh mục hồ sơ, tài liệu của tài sản bảo đảm cơ bản đã bàn giao cho ngân hàng tại thời điểm ký hợp đồng thế chấp nên giờ "chỉ bàn giao bổ sung hồ sơ dự án".

Cũng theo văn bản của Saigon Glory, The Spirit of Saigon là dự án lớn, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, hồ sơ kỹ thuật xây dựng rất nhiều và được lưu trữ ở nhiều đơn vị khác nhau. Do vậy cần thời gian thu thập, sắp xếp, thống kê đầy đủ theo yêu cầu của đơn vị quản lý tài sản bảo đảm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]