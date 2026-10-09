Nhà ở xã hội New City: Mở bán 26 lần chưa hết hàng, 4 lãnh đạo AZ Thăng Long bị khởi tố

Nhà ở xã hội New City mở bán 26 lần vẫn chưa hết hàng

Tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long, tên thương mại New City, nằm trên đường 32, thuộc thôn Lai Xá, xã Hoài Đức, Hà Nội, do Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long làm chủ đầu tư.

Xuất phát điểm là dự án nhà ở thương mại, New City gặp khó khăn trong quá trình triển khai và nhiều lần phải dừng thi công. Năm 2014, chủ đầu tư đề xuất chuyển đổi dự án, bổ sung quỹ nhà ở xã hội. Dự án sau đó thuộc chương trình hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 02 của Chính phủ.

New City gồm 4 tòa nhà cao 35 tầng, ký hiệu A1.1, A1.2, A2 và A3, với gần 1.500 căn hộ, quy mô dân số khoảng 4.500 người. Trong đó, dự án có 264 căn hộ thương mại, 911 căn nhà ở xã hội để bán và 321 căn nhà ở xã hội cho thuê.

Dự án nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long nhiều lần đình trệ, trải qua 26 đợt mở bán nhưng vẫn còn căn hộ chưa tiêu thụ. Ảnh: Viết Niệm

Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành, bàn giao vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, đến cuối năm 2016, dự án phải dừng thi công do thiếu vốn. Phải đến cuối năm 2020, công trình mới được khởi động trở lại, một số tòa nhà sau đó lần lượt được bàn giao cho khách hàng.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán nhà ở xã hội tại dự án dự kiến hơn 14 triệu đồng/m2, chưa bao gồm thuế VAT và kinh phí bảo trì 2%. Giá thuê dự kiến hơn 61.000 đồng/m2/tháng, chưa bao gồm VAT.

Dù thuộc phân khúc nhà ở xã hội, hành trình tiêu thụ căn hộ tại New City kéo dài bất thường. Từ đợt mở bán đầu tiên năm 2015 đến lần mở bán thứ 26 vào tháng 4/2023, dự án vẫn còn 42 căn nhà ở xã hội chưa bán và 86 căn chưa cho thuê theo thông tin được công bố.

Đáng chú ý, tòa A3 tại New City nhiều lần bị khách hàng phản ánh về việc chủ đầu tư kéo dài thời gian bàn giao căn hộ so với cam kết.

Đầu năm 2024, hơn 150 khách hàng mua căn hộ tại tòa nhà này gửi đơn kiến nghị, phản ánh công trình là hạng mục cuối cùng chưa hoàn thiện. Theo hợp đồng, căn hộ dự kiến được bàn giao trong quý 3/2022. Sau đó, chủ đầu tư thông báo lùi thời hạn sang quý 3/2023, nhưng đến đầu năm 2024, nhiều khách hàng vẫn chưa nhận được nhà.

Lãnh đạo AZ Thăng Long bị khởi tố

Ngày 7/10, Công an TP. Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm Lương Song Hào, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long (AZ Thăng Long); Bùi Thúy Quỳnh, Tổng Giám đốc; Vũ Ngọc Vinh, Phó Tổng Giám đốc và Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Sàn Mangala.

Theo cơ quan điều tra, tại tòa A3 thuộc dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (New City), ông Hào và bà Trang bị xác định đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh thu tiền chênh ngoài hợp đồng.

Đối tượng Lương Song Hào tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN.

Để thực hiện, Sàn Mangala sử dụng các giấy tờ như “Đăng ký đặt quyền thuê/mua căn hộ”, “Hợp đồng tư vấn hồ sơ” và phiếu thu có đóng dấu của sàn. Khách hàng được cam kết khoản tiền chênh sẽ khấu trừ vào nghĩa vụ thanh toán với chủ đầu tư.

Tuy nhiên, khi ký hợp đồng mua bán hoặc văn bản thỏa thuận, khách hàng bị yêu cầu nộp lại phiếu thu, đồng thời vẫn phải thanh toán đầy đủ theo tiến độ. Khoản tiền chênh đã nộp không được khấu trừ như cam kết.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định gần 300 khách hàng đã bị thu tiền chênh ngoài hợp đồng khoảng 80 tỷ đồng.

Dòng tiền được hướng dẫn chuyển vào tài khoản cá nhân của giám đốc, kế toán Sàn Mangala, sau đó chuyển cho ông Hào.

Mức thu chênh do ông Vinh tính toán dựa trên giá nhà trong khu vực, vị trí, tiện ích dự án và nhu cầu khách hàng, sau đó trình lãnh đạo phê duyệt.

Vụ án đang được Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.