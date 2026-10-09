Thủ đoạn "ăn chênh" 80 tỷ đồng của 300 khách mua nhà ở xã hội tại dự án New City, Hà Nội

Ngày 7/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 4 người về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Lương Song Hào (sinh năm 1983), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long (Công ty AZ Thăng Long); Bùi Thúy Quỳnh (sinh năm 1994), Tổng Giám đốc Công ty AZ Thăng Long; Vũ Ngọc Vinh (sinh năm 1976), Phó Tổng Giám đốc Công ty AZ Thăng Long và Lê Thị Thu Trang (sinh năm 1990), Giám đốc Sàn Mangala.

Theo cơ quan điều tra, qua xác minh việc mua, bán nhà ở xã hội tại Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (Dự án New City) ở thôn Lai Xá, xã Hoài Đức, TP Hà Nội, cơ quan công an làm rõ phương thức thu tiền chênh ngoài hợp đồng của khách hàng tại tòa A3.

Đối tượng Lương Song Hào tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN.

Lương Song Hào và Lê Thị Thu Trang bị xác định đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh thu các khoản tiền này. Để hợp thức, Sàn Mangala sử dụng nhiều loại giấy tờ như “Đăng ký đặt quyền thuê/mua căn hộ”, “Hợp đồng tư vấn hồ sơ” và phiếu thu có đóng dấu của sàn.

Nội dung thỏa thuận thể hiện khoản tiền chênh sẽ được khấu trừ vào số tiền khách hàng phải thanh toán theo Hợp đồng mua bán hoặc Văn bản thỏa thuận với chủ đầu tư.

Tuy nhiên, khi chuẩn bị ký Hợp đồng mua bán hoặc Văn bản thỏa thuận, khách hàng được yêu cầu nộp lại các phiếu thu và vẫn phải thanh toán đầy đủ cho Công ty AZ Thăng Long theo tiến độ. Khoản tiền chênh đã nộp cho Sàn Mangala không được khấu trừ vào nghĩa vụ thanh toán với chủ đầu tư như thỏa thuận ban đầu.

Cơ quan điều tra xác định nhân viên kinh doanh hướng dẫn khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Giám đốc, kế toán Sàn Mangala. Sau đó, số tiền này được chuyển lại cho Lương Song Hào.

Đối tượng Vũ Ngọc Vinh. Ảnh: CAHN.

Khoản tiền chênh được để ngoài sổ sách kế toán, báo cáo thuế để sử dụng cho hoạt động của công ty và mục đích cá nhân của Hào.

Theo cơ quan điều tra, Hào giao Vũ Ngọc Vinh xác định mức tiền chênh dựa trên giá nhà ở thương mại trong khu vực, giá nhà ở xã hội tại các dự án khác, vị trí, tiện ích của dự án và nhu cầu từng thời điểm. Mức tiền sau đó được trình Bùi Thúy Quỳnh và Hào phê duyệt, trước khi chuyển cho Sàn Mangala triển khai thu từ khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.