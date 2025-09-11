Người giàu Mỹ lập kỷ lục mới về tài sản, Elon Musk tiếp tục là tỷ phú hơn 400 tỷ USD

Ai đang dẫn đầu bảng xếp hạng Forbes 400 năm 2025?

Elon Musk tiếp tục giữ ngôi giàu nhất nước Mỹ năm thứ tư liên tiếp, với khối tài sản 428 tỷ USD – lần đầu tiên trong lịch sử Forbes 400 có người vượt mốc 400 tỷ. Ông giàu thêm 184 tỷ USD trong năm qua nhờ cổ phiếu Tesla tăng 56% cùng sự thăng hạng của SpaceX và công ty AI xAI. Musk hiện bỏ xa người đứng thứ hai – Larry Ellison – tới 152 tỷ USD, con số còn lớn hơn cả toàn bộ tài sản của Warren Buffett.

Ở vị trí tiếp theo, Larry Ellison (đồng sáng lập Oracle) đạt 276 tỷ USD, giàu thêm 101 tỷ USD sau khi cổ phiếu Oracle tăng 60%. Đây cũng là lần đầu tiên sau 25 năm ông đứng thứ hai trong bảng xếp hạng. Mark Zuckerberg của Meta giữ vị trí thứ ba, với 253 tỷ USD nhờ cổ phiếu tăng 42%.

Sự chênh lệch giàu có tại Mỹ ngày càng rõ. 20 người giàu nhất nắm giữ tổng cộng 3.000 tỷ USD, chiếm gần một nửa tài sản của toàn bộ Forbes 400. Trong số này, 15 người có khối tài sản từ 100 tỷ USD trở lên, nhiều hơn so với 12 người năm ngoái.

Đáng chú ý, ba thành viên mới gia nhập “câu lạc bộ 100 tỷ USD” đều là con của nhà sáng lập Walmart – Alice, Rob và Jim Walton. Trong đó, Alice Walton với 106 tỷ USD trở thành người phụ nữ đầu tiên đạt mốc “centibillionaire” (tài sản từ 100 tỷ USD).

Elon Musk tiếp tục giữ ngôi vương

Phụ nữ và những gương mặt mới trên bảng xếp hạng ra sao?

Số lượng phụ nữ trong danh sách năm nay giảm xuống còn 62 người, tương đương 16%, thấp hơn con số 67 của năm 2024. Tuy nhiên, hầu hết những người phụ nữ còn lại đều giàu hơn so với năm ngoái. Người phụ nữ tự thân giàu nhất là Diane Hendricks với 22,3 tỷ USD, từ việc kinh doanh vật liệu lợp mái nhà.

Forbes cũng ghi nhận 14 gương mặt mới, tất cả đều là tỷ phú tự thân. Người nổi bật nhất là Edwin Chen (37 tuổi), đồng sáng lập Surge AI, sở hữu 18 tỷ USD và trở thành thành viên trẻ nhất trong danh sách. Ngoài ra còn có Adam Foroughi (AppLovin), Robert Pender và Michael Sabel (Venture Global LNG), cùng nhiều cái tên đáng chú ý khác như Vlad Tenev (Robinhood) và Travis Boersma (Dutch Bros Coffee).

Ai đã rời danh sách và những cái tên “suýt giàu”

Năm nay, có 26 tỷ phú bị loại khỏi danh sách, trong đó có Travis Kalanick (cựu CEO Uber) và Frank VanderSloot (kinh doanh sản phẩm sức khỏe). Họ vẫn là tỷ phú nhưng không đủ giàu để giữ chỗ trong Forbes 400.

Ngoài ra, có đến 500 tỷ phú “suýt soát” – tức quá giàu để bị coi là thường dân, nhưng lại chưa đủ để lọt vào top 400. Nhóm này có những cái tên nổi tiếng như Oprah Winfrey (3,1 tỷ USD), LeBron James (1,2 tỷ USD), Taylor Swift (1,6 tỷ USD) hay hai nhà sáng tạo South Park Trey Parker và Matt Stone (1,2 tỷ USD mỗi người).