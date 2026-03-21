Sáng 21-3, tìm ra khách hàng trúng 2 giải độc đắc xổ số miền Nam

Sáng 21-3, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra khách hàng trúng giải độc đắc 13 vé của 2 đài thuộc xổ số miền Nam là Bình Dương và Vĩnh Long.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 20-3. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Bình Dương do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 20-3, giải độc đắc (dãy số 590662) được các đại lý xác định trúng tại TPHCM.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Bình Dương trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Thùy Dương

Nơi đổi thưởng cho 2 khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé Bình Dương là đại lý vé số Kiều Linh và đại lý vé số Thùy Dương ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM. 11 vé Bình Dương trúng giải độc đắc còn lại chưa xuất hiện khách hàng may mắn.

Giải an ủi của vé số Bình Dương cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi 9 vé Bình Dương là đại lý vé số Thùy Dương.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Dương, giải độc đắc (dãy số 702348) của vé số Vĩnh Long được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 10 vé Vĩnh Long là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh. 4 vé Vĩnh Long trúng giải độc đắc còn lại chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Vĩnh Long trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú, ĐLVS Thanh Duy

Giải an ủi của vé số Vĩnh Long được xác định cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi 13 vé Vĩnh Long là đại lý vé số Thanh Duy ở tỉnh Tây Ninh.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Vĩnh Long và vé số Bình Dương đến nay vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 21-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước.

