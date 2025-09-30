Người đàn ông trúng số độc đắc 2,05 tỷ USD đã chi tiền vào đâu?

Tháng 11/2023, Edwin Castro trở thành chủ nhân giải Powerball kỷ lục trị giá 2,04 tỷ USD. Ông chọn nhận một lần, lĩnh về 997 triệu USD tiền mặt. Không lâu sau, Castro bắt đầu hành trình “mua nhà như sắm đồ”: một căn biệt thự 47 triệu USD ở Los Angeles, một căn 25,5 triệu USD ở Hollywood Hills và một căn 4 triệu USD tại Altadena.

Quá trình tiêu tiền xa hoa này diễn ra trong bối cảnh Castro từng bị kiện vào năm 2022 vì bị cáo buộc “đánh cắp” tấm vé trúng thưởng. Tuy nhiên, tháng 10/2023, tòa án đã bác bỏ vụ kiện vì nguyên đơn không phản hồi đúng hạn, giúp Castro “thoát hiểm” và tiếp tục tận hưởng tài sản khổng lồ.

Mua biệt thự xa hoa có phải khoản đầu tư tốt?

Theo Paul Karger – đồng sáng lập công ty tư vấn tài sản TwinFocus – việc sở hữu những căn nhà trị giá hàng chục triệu USD không chỉ tốn kém ban đầu mà còn trở thành gánh nặng tài chính dài hạn. Chi phí bảo trì hàng năm của nhà cao cấp thường chiếm 1–4% giá trị bất động sản. Điều đó đồng nghĩa, Castro có thể phải chi hàng triệu USD mỗi năm chỉ để giữ những căn nhà này ở tình trạng tốt.

Ngoài chi phí bảo trì, người sở hữu bất động sản xa xỉ còn phải trả thuế tài sản cao và các khoản phát sinh khác. Nếu không có kế hoạch tài chính và quản lý ngân sách cẩn thận, những khoản chi này có thể nhanh chóng bào mòn khối tài sản trúng số tưởng như “không bao giờ hết”.

Các chuyên gia cho rằng bất động sản thương mại là một lựa chọn bền vững hơn. Theo dữ liệu 25 năm, lĩnh vực này có hiệu suất tốt hơn chỉ số S&P 500. Những nhà đầu tư lớn có thể tham gia qua các nền tảng như First National Realty Partners (FNRP), nơi cung cấp các thương vụ chất lượng cao và trả thu nhập định kỳ thụ động.

Đối với người không đủ điều kiện đầu tư lớn, các nền tảng như Arrived (được hậu thuẫn bởi Jeff Bezos) cho phép đầu tư theo hình thức chia nhỏ, chỉ từ 100 USD, vào các bất động sản cho thuê hoặc nghỉ dưỡng mà không cần quản lý trực tiếp.

Ngoài bất động sản, còn kênh đầu tư nào phù hợp với khoản tiền lớn?

Một lựa chọn khác là đầu tư vào tài sản thay thế, như kim loại quý. Vàng và bạc từ lâu được coi là “lá chắn” chống lạm phát nhờ tính khan hiếm. Theo Forbes, giá vàng đã tăng khoảng 20% trong 6 tháng gần đây và tăng gấp 7 lần trong vòng 100 năm.

Một hình thức phổ biến là mở tài khoản hưu trí đầu tư vàng (Gold IRA). Công ty Goldco hỗ trợ khách hàng đầu tư vào vàng vật chất với ưu đãi thuế, miễn phí vận chuyển và tặng bạc miễn phí với một số khoản đầu tư đủ điều kiện. Đây là cách nhiều người Mỹ sử dụng để bảo toàn giá trị tài sản khi về hưu.

Ngoài vàng và bất động sản, giới siêu giàu còn xem nghệ thuật như một loại tài sản sinh lời. Theo Deloitte, thị trường nghệ thuật toàn cầu có giá trị khoảng 1.700 tỷ USD, với doanh thu giao dịch hàng năm hơn 67 tỷ USD. Dù một số tác phẩm được bán với giá hàng triệu USD tại các cuộc đấu giá, nhà đầu tư không nhất thiết phải là tỷ phú để tham gia.

Nền tảng Masterworks cho phép người dùng đầu tư vào các bức tranh “blue-chip” của các nghệ sĩ nổi tiếng như Banksy, Basquiat hay Picasso theo hình thức chia nhỏ cổ phần. Masterworks chịu trách nhiệm tìm kiếm, lưu trữ và bán tác phẩm, giúp nhà đầu tư tiếp cận thị trường nghệ thuật dễ dàng hơn bao giờ hết.