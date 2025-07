Ngôi sao tỷ view Jason Derulo giàu cỡ nào?

Những ngày gần đây cuộc “đấu tố” giữa ngôi sao tỷ view Jason Derulo và BTC sự kiện GAMA Music Racing Festival 2025 tổ chức tại TP HCM tối 28/6 vừa qua đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Theo thông báo ban đầu, Jason Derulo đảm nhận vị trí headliner. Tuy nhiên, nam ca sĩ cùng ê-kíp đã không xuất hiện trong buổi tổng duyệt. Sau đó, tới sát giờ diễn, BTC thông báo Jason Derulo không thể tham gia sự kiện. Đại diện ban tổ chức cho biết nam ca sĩ gặp vấn đề sức khỏe.

Một ngày sau đó, Jason Derulo đăng bài trên MXH tố ban tổ chức show GAMA Music Festival 2025 tại Việt Nam thiếu chuyên nghiệp và vi phạm hợp đồng.

Jason Derulo đang vướng vào cuộc “đấu tố” với BTC GAMA Music Racing Festival 2025 tại Việt Nam

Trong khi đó, BTC sự kiện GAMA Music Racing Festival phủ nhận cáo buộc Jason Derulo đưa ra, đồng thời khẳng định đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nghệ sĩ này. BTC cho biết hành động đơn phương hủy diễn trong hoàn cảnh nêu trên là vi phạm nghiêm trọng hợp đồng biểu diễn, gây tổn thất lớn về tài chính, uy tín và truyền thông đối với chương trình và khán giả Việt Nam.

Trước khi vướng vào cuộc “đấu tố” đang ồn ào trên mạng xã hội, ngôi sao tỷ view Jason Derulo đang kiếm được số tiền lớn trên nền tảng Youtube và sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Theo những thông tin được công bố, Jason Joel Desrouleaux sinh ngày 21 tháng 9 năm 1989 tại Miramar, Florida. Bố mẹ anh đến từ Haiti. Anh được biết đến nhiều nhất với nghệ danh Jason Derulo.

Theo Socialblade, Jason Derulo đang sở hữu một kênh youtube riêng với 41,7 triệu lượt đăng ký và hơn 26,197 tỷ lượt xem. Kênh này được khởi tạo tháng 6/2008 đến nay đã có 5.621 video được công bố.

Socialblade ước tính mỗi tháng kênh của nghệ sĩ này kiếm được số tiền từ 69.000 USD - 1,1 triệu USD. Mỗi năm kênh có thể mang về số tiền từ 283.000 USD - 4,5 triệu USD.

Ngoài số tiền khổng lồ kiếm được từ nền tảng Youtube, Jason Derulo cũng đang sở hữu khối tài sản ròng khổng lồ sau hơn chục năm ca hát.

Vũ công người Mỹ đang sở hữu khối tài sản ròng trị giá 16 triệu USD

Theo Celebritynetworth, ca sĩ - nhạc sĩ, diễn viên và vũ công người Mỹ đang sở hữu khối tài sản ròng trị giá 16 triệu USD.

Thống kê cho thấy, Jason Derulo đã bán được hơn 30 triệu đĩa đơn kể từ khi bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 2009. Ca sĩ này được biết đến nhiều nhất với các bài hát hit như "Wiggle", "Talk Dirty", "In My Head" và "Whatcha Say".

Celebritynetworth cho biết Jason Derulo bắt đầu hát và sáng tác nhạc của riêng mình từ khi còn nhỏ, trong đó sáng tác bài hát đầu tiên vào năm tám tuổi. Khi còn là thiếu niên, Jason đã sáng tác bài hát cho nhiều nghệ sĩ, bao gồm bài hát "Bossy" cho rapper Birdman đến từ New Orleans.

Những nghệ sĩ khác mà Derulo viết nhạc cho trong giai đoạn đầu sự nghiệp của mình bao gồm Diddy, Danity Kane, Donnie Klang , Sean Kingston, Cassie và Lil Wayne, khi anh làm nhạc sĩ và nhà sản xuất tại Cash Money Records.

Derulo cũng theo học các trường nghệ thuật biểu diễn để nâng cao kỹ năng ca hát và vũ công của mình và xuất hiện trong các vở kịch sân khấu "Ragtime" và "Smokey Joe's Café".

Sau khi xuất hiện trong chương trình truyền hình ca nhạc "Showtime at the Apollo" và giành giải thưởng lớn trong đêm chung kết mùa giải năm 2006, Derulo đã được nhà sản xuất âm nhạc JR Rotem phát hiện.

Anh cũng là đồng sở hữu hãng thu âm Future History với người quản lý Frank Harris và ký hợp đồng với ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Úc Arlene Zelina vào tháng 7 năm 2012….

Ngoài việc xuất hiện trên các chương trình truyền hình thực tế, Derulo cũng đã lấn sân sang diễn xuất. Anh đã xuất hiện trong một tập phim truyền hình "Lethal Weapon" của Fox vào ngày 28 tháng 9 năm 2016. Anh cũng đóng vai chính trong bộ phim "Cats" năm 2019, dựa trên vở nhạc kịch cùng tên, với vai Rum Tum Tugger.