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Ngôi làng giàu có bậc nhất Ấn Độ, người dân gửi tiết kiệm chục nghìn tỷ đồng

Sự kiện: Kinh tế thế giới

Ngôi làng Madhapar hẻo lánh gây chú ý vì sự giàu có, với tổng lượng tiền gửi ngân hàng của người dân lên tới hơn chục nghìn tỷ đồng.

Thoạt nhìn, ngôi làng Madhapar ở bang Gujarat giống nhiều ngôi làng khác ở Ấn Độ với đền thờ, những con đường nhỏ hẹp, ngôi nhà truyền thống. (Ảnh: Timesofindia)

Thoạt nhìn, ngôi làng Madhapar ở bang Gujarat giống nhiều ngôi làng khác ở Ấn Độ với đền thờ, những con đường nhỏ hẹp, ngôi nhà truyền thống. (Ảnh: Timesofindia)

Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài bình dị đó là một trong những cộng đồng nông thôn giàu có bậc nhất. (Ảnh: Zeenews)

Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài bình dị đó là một trong những cộng đồng nông thôn giàu có bậc nhất. (Ảnh: Zeenews)

Theo Indiatimes, Madhapar được coi là một trong những ngôi làng giàu nhất thế giới, nếu xét theo số tiền gửi ngân hàng. (Ảnh: Etinsights)

Theo Indiatimes, Madhapar được coi là một trong những ngôi làng giàu nhất thế giới, nếu xét theo số tiền gửi ngân hàng. (Ảnh: Etinsights)

Với khoảng 7.600 hộ gia đình, ngôi làng Madhapar có khoảng 17 chi nhánh ngân hàng đang hoạt động, bao gồm các ngân hàng lớn thuộc sở hữu nhà nước và tư nhân. Tổng số tiền gửi của người dân tại các ngân hàng khoảng 50 tỷ rupee (hơn 13.850 tỷ đồng). (Ảnh: Business Today)

Với khoảng 7.600 hộ gia đình, ngôi làng Madhapar có khoảng 17 chi nhánh ngân hàng đang hoạt động, bao gồm các ngân hàng lớn thuộc sở hữu nhà nước và tư nhân. Tổng số tiền gửi của người dân tại các ngân hàng khoảng 50 tỷ rupee (hơn 13.850 tỷ đồng). (Ảnh: Business Today)

Đáng chú ý, Madhapar là một ngôi làng nông thôn, không có các khu công nghiệp quy mô lớn hay tập đoàn kinh tế khổng lồ. (Ảnh: ED Times)

Đáng chú ý, Madhapar là một ngôi làng nông thôn, không có các khu công nghiệp quy mô lớn hay tập đoàn kinh tế khổng lồ. (Ảnh: ED Times)

Sự thịnh vượng tại làng Madhapar không đến từ tài nguyên thiên nhiên hay dự án đầu tư đột biến. Thành công của ngôi làng bắt nguồn từ cộng đồng người Ấn Độ sinh sống ở nước ngoài. (Ảnh: ED Times)

Sự thịnh vượng tại làng Madhapar không đến từ tài nguyên thiên nhiên hay dự án đầu tư đột biến. Thành công của ngôi làng bắt nguồn từ cộng đồng người Ấn Độ sinh sống ở nước ngoài. (Ảnh: ED Times)

Những người Ấn Độ sống ở nước ngoài thường xuyên gửi tiền về quê nhà, đầu tư vào giáo dục, chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng và phúc lợi cộng đồng. (Ảnh: Economic Times)

Những người Ấn Độ sống ở nước ngoài thường xuyên gửi tiền về quê nhà, đầu tư vào giáo dục, chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng và phúc lợi cộng đồng. (Ảnh: Economic Times)

Nguồn kiều hối ổn định trong nhiều thập kỷ góp phần thay đổi diện mạo của cả ngôi làng. (Ảnh: Economic Times)

Nguồn kiều hối ổn định trong nhiều thập kỷ góp phần thay đổi diện mạo của cả ngôi làng. (Ảnh: Economic Times)

Ngày nay, Madhapar không chỉ có các chi nhánh ngân hàng. Nơi đây có hệ thống trường học, trung tâm y tế, công viên, hồ nước, đập thủy lợi, thậm chí cả một trang trại nuôi bò hiện đại - công trình hiếm thấy ở vùng nông thôn. (Ảnh: Instagram)

Ngày nay, Madhapar không chỉ có các chi nhánh ngân hàng. Nơi đây có hệ thống trường học, trung tâm y tế, công viên, hồ nước, đập thủy lợi, thậm chí cả một trang trại nuôi bò hiện đại - công trình hiếm thấy ở vùng nông thôn. (Ảnh: Instagram)

Trải qua hàng trăm năm, nhiều cộng đồng dân cư khác đã đến sinh sống, tạo nên sự đa dạng văn hóa cho làng Madhapar. (Ảnh: Zeenews)

Trải qua hàng trăm năm, nhiều cộng đồng dân cư khác đã đến sinh sống, tạo nên sự đa dạng văn hóa cho làng Madhapar. (Ảnh: Zeenews)

Ngôi làng cổ hơn 500 tuổi từng được mệnh danh “làng người giàu” ở Hà Nội
Ngôi làng cổ hơn 500 tuổi từng được mệnh danh “làng người giàu” ở Hà Nội

Nằm yên bình bên dòng sông Nhuệ, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km về phía Nam, làng Cựu với hơn 500 năm lịch sử hiện lên với không gian kiến trúc...

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Theo Bằng Lăng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/08/2026 19:46 PM (GMT+7)
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