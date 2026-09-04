Đồng xu in hình ông Trump cháy hàng

Thông tin trên trang web của Cục Đúc tiền thuộc Bộ Tài chính Mỹ chiều 2/9 (sáng nay giờ Hà Nội) cho thấy cọc 25 đồng xu in hình Tổng thống Donald Trump "đang chờ bổ sung hàng", trong khi túi 100 đồng được đánh dấu "hiện không có sẵn".

Bộ Tài chính Mỹ chưa cho biết khi nào hàng sẽ được bổ sung. Hai sản phẩm có giá lần lượt là 61 và 154,5 USD, số lượng phát hành tối đa là 150.000 cọc và 50.000 túi. Mỗi hộ gia đình chỉ được mua tối đa hai túi hoặc hai cọc.

Đồng xu 1 USD có hình Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Bộ Tài chính Mỹ

Cục Đúc tiền hôm 2/9 phát hành đồng xu 1 USD có hình Tổng thống Donald Trump và mở bán vào trưa cùng ngày. Chính quyền Mỹ quảng bá loại tiền này là cơ hội để người dân "sở hữu một phần lịch sử đất nước".

Mặt trước của đồng xu thể hiện chân dung Tổng thống Trump bên cạnh dòng chữ "In God we trust", xung quanh là chữ "liberty" cùng mốc năm "1776 - 2026", đánh dấu 250 năm ngày lập quốc của nước Mỹ.

Mặt sau đồng xu là quốc huy Mỹ, với hình ảnh chim đại bàng đầu trắng một chân quắp những mũi tên, chân còn lại giữ cành ô liu. Thân đại bàng có con số 250 được lồng ghép bên trong, trên mỏ là dải băng có dòng chữ "E pluribus unum", nghĩa là "hợp từ nhiều thành một" trong tiếng Latin.

Ngoài ra, trong các cọc và túi sẽ có ngẫu nhiên một số đồng xu mang ký hiệu đặc biệt "July 4", thể hiện chúng được đúc vào ngày quốc khánh Mỹ.

Đồng xu này được công nhận là tiền pháp định, có thể sử dụng để thanh toán hợp pháp. Trong bài đăng trên mạng xã hội hồi tháng 7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mô tả đồng xu này là "biểu tượng lâu dài của lòng yêu nước".

Đồng xu 1 USD có hình Tổng thống Donald Trump. Ảnh: ABC News

Đồng tiền lưu niệm chỉ là một trong hàng loạt vật phẩm, chương trình, công trình, văn kiện chính phủ và nhiều hạng mục được chính quyền Mỹ khắc tên cùng hình ảnh Tổng thống Trump. Ông lâu nay vẫn thể hiện mong muốn để lại dấu ấn của mình đối với đất nước.

Luật liên bang Mỹ cấm in hình người còn sống lên tiền tệ, quy định rằng chỉ "chân dung người đã khuất mới được xuất hiện trên đồng tiền và chứng khoán Mỹ".

Tuy nhiên, đạo luật được chính ông Trump ký ban hành trong nhiệm kỳ đầu tiên lại cho phép Bộ Tài chính sản xuất các đồng xu 1 USD "mang thiết kế biểu trưng cho dấu mốc 250 năm quốc khánh Mỹ" để kỷ niệm ngày lễ trọng đại của đất nước.

Bản thảo thiết kế đầu tiên của đồng xu công bố năm 2025 thể hiện hình ảnh ông Trump ở cả hai mặt. Tuy nhiên, thiết kế sau đó chỉ giữ hình ảnh ông ở mặt trước, bởi luật Mỹ quy định "không được đưa chân dung bán thân, hình ảnh từ vai trở lên của bất kỳ ai, dù còn sống hay đã khuất" và "không được đưa chân dung người còn sống" vào mặt sau của mọi đồng xu.