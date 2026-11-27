Ngân hàng Vietinbank vừa thông báo bán đấu giá lô đất tại xã Đông Thạnh, TP.HCM với giá khởi điểm từ 11,2 tỷ đồng. Ngân hàng này cũng rao bán đấu giá khu nhà và đất rộng hơn 600 m² nằm tại đường Trường Chinh, phường Tân Bình, TP.HCM với mức giá khởi điểm là 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, lô đất rộng gần 700 m² trên đường Huỳnh Tấn Phát xã Nhà Bè, TP.HCM cũng được ngân hàng rao bán đấu giá, với mức khởi điểm từ 27,4 tỷ đồng.

Ngân hàng thanh lý, bán đấu giá nhiều nhà đất dịp cuối năm. (Ảnh: Đại Việt)

Ngân hàng VIB đang thanh lý ngôi nhà và sân vườn rộng gần 600 m² trên đường Nguyễn Văn Rốp (phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh) với giá hơn 5,2 tỷ đồng. Ngân hàng này cũng đang rao bán mảnh đất gần 590 m² trị giá gần 2,6 tỷ đồng tại phường Hoà Lợi, TP.HCM

Bên cạnh đó, nhiều nhà cửa, đất đai tại TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh… cũng được ngân hàng VIB rao bán với giá từ 1 - 8 tỷ đồng.

Ngoài bất động sản, ngân hàng VIB cũng thanh lý hàng loạt xe ô tô trong dịp cuối năm.

Nhiều xe ô tô cũng được rao bán, thanh lý. (Ảnh: Đại Việt)

Điển hình như một chiếc xe Toyota Fortuner sản xuất năm 2021 được rao bán với giá 552 triệu đồng. Một chiếc Ford Explorer sản xuất năm 2022 được thanh lý với giá hơn 1,25 tỷ đồng. Hàng loạt loại xe khác như Mazda 3, Chevrolet Traiblazer, Suzuki XL7, Hyundai Santafe...cũng được rao bán với giá từ 200 - 800 triệu đồng/xe.

Ngân hàng LPBank cũng đã phát đi thông báo thu giữ hàng loạt tài sản đảm bảo là nhà, đất tại khu vực TP.HCM, Đồng Nai, An Giang, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Đà Nẵng… Nguyên nhân là các chủ tài sản đã mất khả năng trả nợ.

Một số ngân hàng khác như VietBank, OCB cũng đang ráo riết thông báo thu giữ, xử lý tài sản đảm bảo cũng như thanh lý tài sản. Hàng trăm nhà, đất, xe ô tô... được rao bán rầm rộ dịp cuối năm.

Hàng trăm lô đất tại khu vực phía Nam được rao bán. (Ảnh: Đ.V)

Anh Lê Xuân Thời, chuyên viên xử lý nợ của một ngân hàng cho biết, năm 2026, lượng tài sản nợ xấu, cần thanh lý có dấu hiệu tăng mạnh hơn những năm trước. Công việc làm ăn, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khiến họ mất khả năng trả nợ.

Theo anh Thời, việc xử lý nợ trong giai đoạn này cũng gặp nhiều thách thức. Điển hình như việc thanh lý tài sản nhưng rất ít người mua. Nhiều tài sản đấu giá 4-5 lần cũng không có người “chốt” dù đã giảm giá hơn 10%.

“Chúng tôi bán đấu giá một ngôi nhà ở phường Tân Bình với giá 12 tỷ đồng nhưng không ai mua. Đến lần thứ 4, chúng tôi giảm giá còn 10,5 tỷ đồng cũng chưa bán được. Thanh khoản rất yếu”, anh Thời nói.

Cũng theo anh Thời, một số tài sản phải mất nhiều thời gian mới xử lý xong vì còn phụ thuộc vào tiến độ làm việc của tòa án, lực lượng thi hành án… Quá trình này có khi mất 2 - 3 năm mới xong.

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm của nhiều ngân hàng cho thấy, bức tranh nợ xấu đang khá tối. Đáng chú ý, nợ xấu tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng, trong khi bộ đệm dự phòng của nhiều ngân hàng tiếp tục suy giảm.

24/28 ngân hàng được thống kê ghi nhận số dư nợ xấu tăng trong 9 tháng đầu năm. Tổng nợ xấu của 28 ngân hàng đạt gần 341.000 tỷ đồng, tăng gần 27%, tương đương tăng thêm 72.235 tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Báo cáo của Techcom Securities chỉ ra rằng, tính đến cuối quý III, tỷ lệ nợ xấu của nhóm ngân hàng niêm yết chạm mức 2,11%, trong khi cuối năm 2025 chỉ là 1,85%.

Đáng chú ý, một số ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu tăng cao. Điển hình như PGBank là 3,93%, HDBank là 3,42%, VIB là 3,2%, Saigonbank là 3,06%...

Nợ xấu của nhiều ngân hàng đang tăng nhanh. (Ảnh: Đại Việt)

Nếu xét theo tốc độ tăng số dư nợ xấu (nhóm 3-5) so với cuối năm 2025, một số ngân hàng cũng có số dư nợ xấu tăng rất nhanh. Điển hình như HDBank tăng đến 85%, số dư nợ xấu cuối quý III/2026 là hơn 24.600 tỷ đồng. TPBank tăng 78,5%, số dư cuối quý III là hơn 7.000 tỷ đồng. Ngân hàng MB tăng hơn 53%, số dư cuối quý III là gần 21.500 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, nợ xấu đang được tập trung xử lý và kiểm soát trong bối cảnh nền kinh tế, hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo áp lực lên chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng thời gian qua.

Số liệu được NHNN công bố cho thấy, trong 8 tháng đầu năm 2026, toàn hệ thống tổ chức tín dụng đã xử lý được gần 171.500 tỷ đồng nợ xấu. Trong đó, 57,6% nợ xấu được xử lý thông qua sử dụng dự phòng rủi ro.

Đến cuối tháng 8/2026, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống (không bao gồm 5 ngân hàng đang được kiểm soát đặc biệt) ở mức 1,66%, tăng so với mức 1,58% cuối tháng 7. Tỷ lệ nợ xấu gộp toàn hệ thống đạt 3,9%.

Trước tình hình này, NHNN cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh xử lý nợ xấu, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5). Công tác cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng tiếp tục được gắn với mục tiêu nâng cao năng lực tài chính, bảo đảm an toàn và ổn định hoạt động ngân hàng.

NHNN đang triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cơ quan này cũng định hướng tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng, tăng cường quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng tín dụng.