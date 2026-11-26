Nằm ở vị trí cửa ngõ phía Tây, hồ Cửa Nam từng được kỳ vọng trở thành điểm vui chơi, giải trí của thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An. Thế nhưng sau nhiều năm, nơi đây chỉ còn lại mặt hồ rộng cùng công trình nhà hàng nổi xuống cấp, bỏ hoang.

Nhà hàng nổi (còn được gọi là nhà hàng Thủy Tạ hoặc nhà hàng nổi Hoa Sen), từng là một trong những công trình nổi bật của Khu vui chơi giải trí hồ Cửa Nam. Công trình rộng khoảng 700m², thiết kế theo phong cách Á Đông trên mặt hồ, từng thu hút khách đến tổ chức tiệc cưới, liên hoan. Tuy nhiên, sau khi dự án được thu hồi vào năm 2013, nhà hàng cũng dừng hoạt động. Hơn 12 năm trôi qua, công trình ngày càng xuống cấp.

Hiện mái tôn, cửa kính nhiều vị trí đã hư hỏng; lan can và hệ thống sắt thép dẫn vào nhà hàng hoen gỉ. Bên trong, tường bong tróc, nhiều khu vực trống hoác, xuất hiện những mảng vẽ bậy. Công trình gần như không còn khả năng khai thác.

Hồ Cửa Nam nằm tại vị trí khá thuận lợi, dọc các tuyến đường lớn và gần khu vực trung tâm. Nhiều người dân cho rằng việc một khu đất có vị trí đẹp bị bỏ hoang trong thời gian dài là điều đáng tiếc.

Trước thực trạng này, Nghệ An đang mở hướng điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ cá Cửa Nam (ký hiệu MN-01), phường Thành Vinh. Sở Xây dựng đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư, tổ chức và cá nhân đối với phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Theo phương án đề xuất, tổng diện tích khu vực điều chỉnh hơn 10,4ha. Trong đó, đất mặt nước chiếm hơn 8,2ha; đất cây xanh và giao thông hơn 2,2ha. Thay vì để khu vực tiếp tục bị bỏ hoang, phương án mới định hướng hình thành đất mặt nước kết hợp thương mại dịch vụ, cùng các hạng mục giao thông, cây xanh. Đây được xem là hướng khai thác quỹ đất gắn với lợi thế mặt nước và vị trí cửa ngõ đô thị.

Ông Lê Văn Thịnh (người đến câu cá tại hồ) cho biết, người dân rất phấn khởi trước thông tin hồ Cửa Nam được đề xuất điều chỉnh quy hoạch theo hướng kết hợp mặt nước với thương mại, dịch vụ. “Nhà hàng nổi bỏ hoang suốt nhiều năm không chỉ gây lãng phí mà còn khiến cảnh quan khu vực trở nên nhếch nhác. Người dân mong phương án sớm được triển khai, qua đó khai thác hiệu quả quỹ đất và góp phần tạo diện mạo khang trang, hiện đại hơn”, ông Thịnh chia sẻ.

Sau hơn một thập kỷ “ngủ quên”, hồ Cửa Nam đang được kỳ vọng có một diện mạo mới, thay thế hình ảnh nhà hàng nổi hoang tàn bằng một không gian mặt nước gắn với thương mại, dịch vụ và cảnh quan đô thị.

Sở Xây dựng Nghệ An cho biết việc điều chỉnh quy hoạch nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, phát huy giá trị kinh tế và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị. Phương án kết hợp mặt nước với các chức năng thương mại, dịch vụ, giao thông và cây xanh được kỳ vọng góp phần tăng nguồn thu ngân sách địa phương. Sau khi hoàn tất lấy ý kiến, các sở, ngành liên quan sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Theo kế hoạch dự kiến, khu thương mại sẽ khởi công trong quý IV năm nay.