SeABank mới bổ nhiệm ông Lê Văn Tần làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật trong vòng hai năm. Quyết định được ngân hàng thông báo ngày 23/11 và có hiệu lực từ hôm nay.

Trước đó một tháng, ông Tần nộp đơn từ chức Chủ tịch HĐQT SeABank để chuẩn bị nhận ghế Tổng giám đốc thay ông Lê Quốc Long vừa kết thúc nhiệm kỳ. Bà Trần Thị Thanh Thủy, 61 tuổi, được bầu trở thành người đứng đầu HĐQT ngân hàng.

Cũng trong ngày 23/11, LPBank bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương, 43 tuổi, từ vị trí Phó tổng giám đốc lên Quyền tổng giám đốc. Người tiền nhiệm là ông Vũ Quốc Khánh chuyển sang làm cố vấn cấp cao cho HĐQT.

Cùng thời điểm, SCB thông báo Tổng giám đốc Phạm Quang Tiến sẽ giữ chức Chủ tịch. Ông Tiến, 49 tuổi, từng là giám đốc chi nhánh tại BIDV trước khi được Ngân hàng Nhà nước điều động sang điều hành SCB từ tháng 10/2022, giai đoạn nhà băng này bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Còn ông Phan Đình Điền, Chủ tịch SCB giai đoạn 2023 đến nay, trở về Agribank để nhận nhiệm vụ thành viên Hội đồng thành viên.

Nhìn rộng hơn trong hai tháng qua, bốn nhà băng khác cũng thay lãnh đạo cấp cao. Tại Sacombank, bà Nguyễn Thị Kiều Anh được bổ nhiệm làm Quyền tổng giám đốc từ ngày 2/11, thay ông Loic Faussier thôi chức sau khoảng 4 tháng đương nhiệm. Vietbank đưa ông Chester Gorski lên làm Quyền tổng giám đốc từ cuối tháng 9, chỉ sau 11 ngày giữ chức Phó tổng giám đốc.

Quyền tổng giám đốc thường là người được giao nhiệm vụ tạm thời trong thời gian thử thách hoặc chờ bổ nhiệm chính thức. Trong lĩnh vực ngân hàng, bổ nhiệm chính thức Tổng giám đốc phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Quá trình này thường mất khoảng một tháng.

Cuối tháng trước, OCB cũng có tân Tổng giám đốc là ông Dương Đức Hùng, người được giới thiệu có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước đó vài tháng, nhà băng này đưa chuyên gia AI Chris Shayan lên làm Quyền tổng giám đốc nhưng chỉ đương nhiệm khoảng 5 tháng.

Ở nhóm ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, Shinhan bổ nhiệm ông Ryu Je Eun giữ chức cao nhất trong ban điều hành. Theo nhà băng, ông Ryu từng tham gia hoạch định chiến lược kinh doanh cho thị trường toàn cầu và có kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam.

Trong thông báo thay đổi nhân sự, phần đông ngân hàng gọi việc bổ nhiệm người đứng đầu là "kiện toàn nhân sự", hàm ý việc này nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý hơn là thay cũ đổi mới. Các nhà băng cũng khẳng định thay đổi được tính toán kỹ lưỡng từ trước, để đảm bảo tính kế thừa và chuyển giao trật tự.

"Việc chủ động chuẩn bị nhân sự cấp cao cho ban điều hành khẳng định tính nhất quán và chuyển tiếp ổn định trong bộ máy quản trị, điều hành", SeABank viết trong thông cáo báo chí.

Các ngân hàng cũng gắn lãnh đạo mới với một giai đoạn hoặc chiến lược cụ thể. LPBank cho biết việc bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương diễn ra khi họ đang triển khai chiến lược giai đoạn 2026-2030, lấy bán lẻ làm động lực tăng trưởng dài hạn. Còn Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT OCB, gọi việc có Tổng giám đốc mới là bước đi quan trọng để củng cố năng lực điều hành cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Mỗi lãnh đạo mới đều mang trên vai nhiều kỳ vọng từ HĐQT ngân hàng như cải thiện hiệu quả hoạt động, tăng năng lực cạnh tranh và thúc đẩy chuyển đổi số. Ở Sacombank, bà Kiều Anh được kỳ vọng cùng ban điều hành đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành đề án tái cơ cấu ngân hàng. Bà là người thứ ba được bổ nhiệm làm Quyền tổng giám đốc nhà băng này trong một năm qua.

Tại Vietbank, ông Chester Gorski nhận chức Quyền tổng giám đốc với nhiệm vụ chính là thúc đẩy quá trình chuyển đổi, nâng cao hiệu quả hoạt động và trải nghiệm khách hàng. Theo nhà băng, doanh nhân này từng là Giám đốc công nghệ và Giám đốc vận hành tại một số tổ chức tài chính nước ngoài nên có năng lực chuyên sâu trong việc kết nối chiến lược kinh doanh với công nghệ, vận hành.

Còn tại Shinhan Bank, người đứng đầu ban điều hành nhận trách nhiệm mở rộng hoạt động với nhóm doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước và khách hàng cá nhân. Nhà băng này cũng cho biết ông Ryu Je Eun sẽ góp phần thúc đẩy số hóa, tài chính bền vững và kết nối cơ hội kinh doanh quốc tế với Việt Nam thông qua mạng lưới của tập đoàn mẹ.