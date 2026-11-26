Người trẻ tích lũy và đầu tư như thế nào để có 1 tỷ đồng đầu tiên?

Một tỷ đồng là cột mốc tài chính mà nhiều người trẻ hướng tới khi bắt đầu đi làm. Tuy nhiên, với những người vừa tốt nghiệp đại học, đây thường là mục tiêu không dễ hình dung. Thu nhập ban đầu còn hạn chế, chi phí sinh hoạt chiếm phần lớn ngân sách, trong khi các khoản đầu tư dài hạn dường như đòi hỏi số vốn vượt quá khả năng tích lũy.

Số liệu của Cục Thống kê cho thấy, thu nhập bình quân của người lao động Việt Nam năm 2025 đạt 8,4 triệu đồng/tháng, tăng 8,9% so với năm trước. Riêng khu vực thành thị, mức thu nhập bình quân đạt 10,1 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, thu nhập bình quân của lao động trẻ từ 15 đến 24 tuổi chưa phải nhóm có mức thu nhập cao, với tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm tuổi này lên tới 8,64% trong năm 2025.

Với một người có thu nhập khoảng 8 đến 10 triệu đồng mỗi tháng, việc dành ra vài triệu đồng để đầu tư đều đặn có thể là một thách thức. Dù vậy, các khảo sát gần đây cho thấy thói quen tiết kiệm và đầu tư của người Việt đang có những chuyển biến tích cực.

Theo Khảo sát tâm lý người tiêu dùng ASEAN 2026 do UOB thực hiện và công bố ngày 17/11, 89% người tiêu dùng Việt Nam cho biết tiết kiệm ít nhất 10% thu nhập, tăng từ mức 82% năm 2025. Đáng chú ý, 63% người được khảo sát dành hơn 10% thu nhập hằng năm cho đầu tư, tăng từ 57% một năm trước.

Khảo sát cũng ghi nhận 92% người tham gia cho biết đã có quỹ dự phòng khẩn cấp. Tuy nhiên, chỉ 59% có khoản dự phòng đủ trang trải từ 3 đến 6 tháng chi phí sinh hoạt. Điều này cho thấy việc có tiền tiết kiệm và xây dựng được một lớp bảo vệ tài chính đủ vững chắc vẫn là hai vấn đề khác nhau.

Một điểm đáng chú ý khác là mức độ hiểu biết tài chính. Báo cáo Sự chuẩn bị cho việc nghỉ hưu ở Việt Nam do Viện Nghiên cứu của Hiệp hội Định phí Mỹ công bố năm 2025, dựa trên khảo sát 750 người Việt Nam, cho thấy 61% người tham gia tự đánh giá mình có hiểu biết nhất định về các sản phẩm tài chính và đầu tư. Tuy nhiên, chỉ 16% cho rằng mình có hiểu biết sâu, trong khi 21% thừa nhận chưa hiểu biết nhiều.

Kết quả này phản ánh một khoảng trống đáng lưu ý: người dân ngày càng quan tâm đến tiết kiệm và đầu tư, nhưng kiến thức để lựa chọn sản phẩm, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn vẫn cần được cải thiện.

Từ 250.000 đồng mỗi tuần đến 1 tỷ đồng ở tuổi 38

Từ câu chuyện tích lũy của người trẻ, chuyên gia tài chính cá nhân Vũ Thành Công đưa ra một bài toán đầu tư với mục tiêu đạt 1 tỷ đồng đầu tiên ở tuổi 38. Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận này là kế hoạch không bắt đầu bằng một khoản tiền lớn mà được xây dựng theo từng giai đoạn, tương ứng với quá trình phát triển nghề nghiệp và thu nhập.

Theo ông Công, nếu tốt nghiệp đại học ở tuổi 22, ba năm đầu đi làm thường là giai đoạn thu nhập còn thấp, công việc chưa ổn định và khả năng tiết kiệm chưa đáng kể. Vì vậy, ông chọn tuổi 25 làm mốc bắt đầu cho bài toán tích lũy.

Ba năm đầu tiên không nhất thiết phải tập trung vào việc tìm kiếm kênh đầu tư có lợi nhuận cao. Thay vào đó, người trẻ nên ưu tiên nâng cao kỹ năng nghề nghiệp để cải thiện thu nhập, hình thành kỷ luật quản lý dòng tiền và bắt đầu đầu tư với số vốn nhỏ.

Ông Công cho rằng đây là giai đoạn đặt nền móng cho khả năng tích lũy về sau. Khi thu nhập còn thấp, chênh lệch lợi nhuận giữa các kênh đầu tư khó tạo ra thay đổi lớn về giá trị tài sản. Ngược lại, việc nâng cao năng lực kiếm tiền và duy trì thói quen tiết kiệm có thể tác động trực tiếp đến số vốn đầu tư trong những năm tiếp theo.

Với giả định lợi nhuận đầu tư bình quân 10% mỗi năm, ông Công xây dựng lộ trình từ tuổi 25 đến 38 theo bốn giai đoạn.

Từ 25 đến 28 tuổi, người đầu tư dành 250.000 đồng mỗi tuần, tương đương khoảng 1,08 triệu đồng mỗi tháng. Sau ba năm, số tiền tích lũy dự kiến đạt khoảng 45,4 triệu đồng.

Từ 28 đến 32 tuổi, khi thu nhập được cải thiện, khoản đầu tư tăng lên 750.000 đồng mỗi tuần, tương đương khoảng 3,25 triệu đồng mỗi tháng. Tính cả phần vốn và lợi nhuận đã tích lũy, tổng tài sản dự kiến đạt khoảng 259,3 triệu đồng khi bước sang tuổi 32.

Từ 32 đến 35 tuổi, mức đầu tư tiếp tục tăng lên 1,25 triệu đồng mỗi tuần, tương đương khoảng 5,42 triệu đồng mỗi tháng. Đến năm 35 tuổi, tài sản dự kiến đạt khoảng 577,1 triệu đồng.

Trong ba năm tiếp theo, từ 35 đến 38 tuổi, khoản đầu tư được nâng lên 1,5 triệu đồng mỗi tuần, tương đương 6,5 triệu đồng mỗi tháng. Kết thúc giai đoạn này, tổng tài sản có thể đạt khoảng 1,05 tỷ đồng.

Như vậy, từ một khoản đầu tư ban đầu chỉ 250.000 đồng mỗi tuần, người trẻ có thể tiến tới cột mốc 1 tỷ đồng sau 13 năm theo kịch bản trên.

Điểm đáng chú ý là tổng số tiền thực tế nhà đầu tư bỏ vào trong suốt 13 năm khoảng 624 triệu đồng. Phần còn lại đến từ lợi nhuận tích lũy. Điều này cho thấy vai trò của lãi kép, nhưng cũng nhấn mạnh rằng phần lớn kết quả phụ thuộc vào việc tăng dần khoản đầu tư theo thu nhập chứ không chỉ dựa vào tỷ suất sinh lời.

Dù vậy, ông Công lưu ý đây là một kịch bản minh họa, không phải công thức áp dụng cho tất cả mọi người. Mỗi người có mức thu nhập, chi phí sinh hoạt và trách nhiệm tài chính khác nhau. Có người có thể đạt mục tiêu sớm hơn, nhưng cũng có người cần nhiều thời gian hơn.

Ở một kịch bản khác, ông Lâm Tuấn, cố vấn tài chính cá nhân tại Financial Planner, gợi ý bài toán tích lũy 1 tỷ đồng cho người 25 tuổi có thu nhập 25 triệu đồng mỗi tháng. Theo ông, người trẻ có thể phân bổ 50% thu nhập cho sinh hoạt và nhu cầu cá nhân, 30% cho tiết kiệm dài hạn và 20% cho đầu tư tăng trưởng. Với cách phân bổ này, mỗi tháng người có thu nhập 25 triệu đồng dành khoảng 12,5 triệu đồng cho tiết kiệm và đầu tư. Nếu duy trì đều đặn trong 5 năm, với mức lợi nhuận kỳ vọng 6 đến 7%/năm, tổng tài sản có thể đạt từ 900 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng.

Các chuyên gia đặc biệt lưu ý ba yếu tố có thể khiến kế hoạch tích lũy chệch hướng.

Thứ nhất là lạm phát lối sống. Khi thu nhập tăng, chi tiêu thường tăng theo, khiến phần tiền dành cho đầu tư không được cải thiện tương ứng. Vì vậy, người có khả năng tích lũy tốt không nhất thiết là người kiếm được nhiều tiền nhất, mà là người duy trì được khoảng cách hợp lý giữa thu nhập và chi tiêu.

Thứ hai là tâm lý nóng vội. Khi danh mục đầu tư đã tăng lên vài trăm triệu đồng, nhà đầu tư có thể cảm thấy mức lợi nhuận 10% mỗi năm quá chậm và bắt đầu tìm kiếm những cơ hội có khả năng sinh lời cao hơn.

Thứ ba là những biến cố khó lường như mất việc, bệnh tật hoặc phải hỗ trợ tài chính cho gia đình. Đây là lý do ông Công nhấn mạnh quỹ dự phòng khẩn cấp cần được xây dựng trước khi mở rộng đầu tư.

Một vấn đề khác cần tính đến là lạm phát. Nếu mức tăng giá tiêu dùng duy trì quanh 5% mỗi năm trong suốt 13 năm, sức mua của 1 tỷ đồng ở thời điểm đó sẽ thấp hơn đáng kể so với hiện tại. Theo phép tính minh họa với mức lạm phát 5,08% mỗi năm, 1 tỷ đồng sau 13 năm có sức mua tương đương khoảng 552 triệu đồng hiện nay.

Do đó, mục tiêu 1 tỷ đồng không nên được xem là đích đến cuối cùng mà là một cột mốc trong quá trình xây dựng tài sản. Nhà đầu tư cần thường xuyên điều chỉnh mục tiêu theo thu nhập, chi phí sinh hoạt và mức độ biến động của nền kinh tế.