Huawei, tập đoàn viễn thông Trung Quốc từng vươn lên thành một thế lực lớn trong ngành, đã bị cáo buộc gián điệp công nghiệp và trốn tránh lệnh trừng phạt. Công ty vừa bị kết tội âm mưu đánh cắp bí mật thương mại và gian lận ngân hàng sau phiên tòa hình sự kéo dài hai tháng, theo Financial Times.

Một bồi thẩm đoàn tại New York tuyên bố nhà sản xuất thiết bị viễn thông không dây lớn nhất thế giới phạm tội đối với 10 trong số 12 cáo buộc mà công ty phải đối mặt, sau 5 ngày nghị án. Phiên tòa đã xem xét kỹ lưỡng các hoạt động kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp của Huawei.

Các công tố viên Mỹ cáo buộc Huawei có hệ thống đánh cắp công nghệ của Mỹ và lừa dối các ngân hàng quốc tế, trong đó có HSBC, về các giao dịch liên quan đến Iran.

Phán quyết này đánh dấu chiến thắng cho các công tố viên liên bang, những người đã theo đuổi một trong những tập đoàn quan trọng nhất của Trung Quốc trong cuộc chiến pháp lý kéo dài 8 năm.

Trụ sở Huawei tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: The Guardian

Vụ việc bắt đầu khi Canada bắt giữ một lãnh đạo cấp cao của Huawei theo lệnh truy nã của Mỹ. Phán quyết được đưa ra khi những tranh chấp về quyền tiếp cận chip trí tuệ nhân tạo và các công nghệ nhạy cảm khác tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ Mỹ Trung.

Các công tố viên liên bang tại Brooklyn nói với bồi thẩm đoàn rằng văn hóa cạnh tranh nội bộ, khuyến khích hành vi nói dối, gian lận và trộm cắp, là trọng tâm của vụ án.

Một nội dung chính trong cáo buộc của chính phủ Mỹ liên quan đến đơn vị có tên "nhóm quản lý cạnh tranh". Theo các công tố viên, đơn vị này hằng tháng trao thưởng cho những nhân viên thu thập được nhiều thông tin có giá trị nhất từ các đối thủ cạnh tranh.

Trợ lý công tố viên Mỹ Robert Pollack lập luận rằng các nhân viên Huawei có chung mục tiêu "lừa gạt các đối thủ cạnh tranh để tiếp cận những bí mật đó, và họ sẵn sàng lấy mọi thứ mà họ cho rằng có thể lấy được mà không phải chịu hậu quả".

Vụ án đề cập đến nhiều sự việc xảy ra từ đầu những năm 2000, khi Huawei bị cáo buộc thu thập trái phép thông tin từ các đối thủ cạnh tranh, bao gồm T Mobile, Cisco, Quintel, Cinex và Fujitsu.

Những thông tin bị cáo buộc đánh cắp bao gồm cả mã nguồn phần mềm và thiết kế phần cứng. Các công tố viên cho rằng Huawei đã tuyển dụng nhân viên từ các đối thủ cạnh tranh, đồng thời sử dụng các bên trung gian để thu thập thông tin độc quyền.

Huawei bác bỏ cáo buộc và cho rằng thành công của công ty đến từ cam kết đầu tư dài hạn vào nghiên cứu và phát triển, chứ không phải hoạt động gián điệp công nghiệp. Trong phần tranh luận cuối cùng, luật sư bào chữa Brian Heberlig dẫn chứng Huawei đã đầu tư 110 tỷ USD vào nghiên cứu và phát triển, đồng thời chi 11,4 tỷ USD để mua quyền sử dụng công nghệ trong hai thập kỷ qua.

"Huawei không đánh cắp thành công mà chính họ đã tự mình đạt được, đơn giản là như vậy", ông nói với bồi thẩm đoàn.

Các cáo buộc gian lận ngân hàng bắt nguồn từ những giao dịch tài chính giữa Huawei và Skycom, một công ty con hoạt động tại Iran. Huawei từng thông báo với các ngân hàng rằng doanh thu của Skycom không được xử lý thông qua các tài khoản tại Mỹ.

Trong tuyên bố đưa ra sau phán quyết, Huawei cho biết: "Huawei luôn nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ pháp luật. Chúng tôi vẫn tập trung phục vụ khách hàng và đối tác, đồng thời đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, không bị gián đoạn".

Phán quyết có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thâm Quyến tuần trước.

Huawei đã phải chịu sự giám sát ngày càng chặt chẽ từ các chính quyền Mỹ liên tiếp. Các chính quyền này đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế tốc độ phát triển công nghệ của tập đoàn. Hiện Huawei vẫn phải đối mặt với các hạn chế của Mỹ, trong đó có lệnh cấm mua một số công nghệ nước ngoài nhất định. Những biện pháp này gần như đã loại Huawei khỏi thị trường Mỹ.

Phán quyết được đưa ra 5 năm sau khi bà Meng Wanzhou, Giám đốc tài chính Huawei và là con gái nhà sáng lập Ren Zhengfei, được chính quyền Canada trả tự do. Trước đó, bà đã thừa nhận cung cấp thông tin sai lệch cho HSBC về hoạt động của Huawei tại Iran.