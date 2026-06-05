Giao dịch bất động sản Hà Nội lao dốc gần 50%, người mua nhà đồng loạt "án binh bất động"

Nhà đầu tư thận trọng, thị trường Hà Nội mất đà sau năm bùng nổ

Số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group cho thấy trong quý 1/2026, toàn thị trường Hà Nội ghi nhận khoảng 19.500 giao dịch. Con số này giảm 7% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn tới 48% so với quý 4/2025.

Đà suy giảm xuất hiện trên hầu hết các phân khúc, phản ánh tốc độ hấp thụ sản phẩm đang chậm lại đáng kể.

Khảo sát được thực hiện trong quý 1/2026 cũng cho thấy nhu cầu mua nhà đang có sự thay đổi lớn. Chỉ khoảng 36% người được hỏi cho biết vẫn duy trì nhu cầu rõ ràng đối với bất động sản, bao gồm nhóm đang cân nhắc và nhóm chuẩn bị giao dịch. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với mức 55% ghi nhận trong năm 2025.

Đáng chú ý, chỉ 17% khách hàng dự định mua bất động sản trong vòng 6 tháng tới, trong khi 41% cho biết sẽ lùi kế hoạch sang thời điểm khoảng một năm nữa. Xu hướng này phản ánh tâm lý chờ đợi ngày càng phổ biến, khi người mua muốn có thêm thời gian đánh giá diễn biến thị trường trước khi đưa ra quyết định.

Theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group, thay vì xuống tiền sớm như trước, nhiều nhà đầu tư hiện ưu tiên bảo toàn dòng vốn, theo dõi thêm các tín hiệu về lãi suất, kinh tế vĩ mô cũng như biến động giá cả. Điều này khiến thời gian ra quyết định đầu tư kéo dài hơn đáng kể.

Áp lực tài chính được xem là nguyên nhân quan trọng khiến nhu cầu suy giảm. Nhiều khách hàng đánh giá giá nhà đã tăng nhanh hơn đáng kể so với tốc độ cải thiện thu nhập, làm giảm khả năng tiếp cận nhà ở.

Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất vay vẫn ở mức cao, trong khi những bất ổn từ kinh tế toàn cầu và yếu tố địa chính trị tiếp tục tạo thêm áp lực tâm lý cho người mua.

Dù vậy, bất động sản vẫn giữ vị thế là kênh đầu tư được lựa chọn nhiều nhất. Kết quả khảo sát cho thấy 58% người tham gia vẫn ưu tiên rót vốn vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, nếu so với cuộc khảo sát được thực hiện trong năm ngoái, tỷ lệ trên đã giảm khoảng 13 điểm phần trăm, cho thấy mức độ hưng phấn của thị trường không còn như trước.

Ở góc độ triển vọng, One Mount Group dự báo thị trường chuyển nhượng tại Hà Nội vẫn duy trì quy mô giao dịch tương đối lớn trong năm 2026, dù sự phân hóa giữa các khu vực và dòng sản phẩm sẽ trở nên rõ rệt hơn.

Đối với nhà đất thổ cư, tổng số giao dịch dự kiến đạt khoảng 30.500 sản phẩm trong năm 2026. Tuy nhiên, mức độ sôi động giữa các khu vực sẽ có sự khác biệt đáng kể, phụ thuộc vào giá bán, tiến độ đầu tư hạ tầng cũng như tính minh bạch của thông tin quy hoạch.

Theo ông Trần Minh Tiến, thị trường năm 2026 khó xuất hiện những đợt tăng trưởng nóng như năm trước. Nhóm đầu cơ ngắn hạn đang thu hẹp đáng kể, trong khi khách hàng mua để ở, tích lũy tài sản hoặc đầu tư dài hạn sẽ đóng vai trò chủ đạo.

Trong bối cảnh đó, căn hộ chuyển nhượng tiếp tục có nhiều lợi thế nhờ mức giá phù hợp hơn, pháp lý rõ ràng và khả năng sử dụng ngay. Những sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu ở thực, sở hữu pháp lý minh bạch và giá bán hợp lý được dự báo sẽ duy trì thanh khoản tích cực hơn phần còn lại của thị trường.