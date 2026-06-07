Lộ diện nơi trúng 3 giải độc đắc và 3 giải an ủi xổ số miền Nam

Sáng 7-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi trúng 3 giải độc đắc và 3 giải an ủi của vé số Bình Phước, Long An và Trà Vinh.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 6-6. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều 6-6, giải độc đắc (dãy số 765936) được xác định tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Giải an ủi của vé số Bình Phước cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là một đại lý vé số ở Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Phước, giải độc đắc (dãy số 105199) của vé số Long An được xác định cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Long An là đại lý vé số Kim Anh 2 ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Long An trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Ngọc Linh ở tỉnh Đồng Tháp.

Giải độc đắc của vé số Long An trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Kim Anh 2

Giải an ủi của vé số Long An trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Ngọc Linh

Vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 5-6, giải độc đắc (dãy số 396747) được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Nơi đổi thưởng những khách hàng trúng giải độc đắc 1 vé và trúng giải an ủi 11 vé Trà Vinh là đại lý vé số Danh Tên ở Long Mỹ, TP Cần Thơ.

Giải độc đắc của vé số Trà Vinh trúng tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Danh Tên

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 7-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.