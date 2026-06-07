Rộ 'chiêu' lừa đảo đặt phòng khách sạn

Mới đây, anh Vũ Anh Kiệt (ngụ phường Hòa Hưng, TP.HCM) có nhu cầu đặt phòng khách sạn tại Đà Lạt. Ngay lập tức, anh tiếp cận với rất nhiều trang quảng cáo trên mạng xã hội Facebook. Những trang này thường đăng các video, hình ảnh về khách sạn đẹp mắt với lượng người theo dõi cao.

Anh Kiệt liên hệ với fanpage mang tên Park Hotel Dalat vì trang có giao diện được đầu tư bài bản, hình ảnh chỉn chu và hơn 31.000 lượt theo dõi. Fanpage này quảng cáo khách sạn tại địa chỉ 115 Phan Bội Châu (Đà Lạt), đồng thời chào giá phòng từ 700.000 đến 900.000 đồng/đêm, được đánh giá là khá hợp lý so với mặt bằng chung.

Các trang quảng cáo có lượng theo dõi lớn và hình ảnh bắt mắt. (Ảnh: Đại Việt)

Sau khi thống nhất thời gian lưu trú một ngày, fanpage yêu cầu anh Kiệt chuyển trước 700.000 đồng vào tài khoản số 230977467203 mở tại Ngân hàng VPBank để giữ phòng.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được tiền, phía fanpage tiếp tục thông báo giao dịch của anh không hợp lệ do nội dung chuyển khoản không đúng quy định, đồng thời yêu cầu phải ghi chính xác mã “TCLOO487U8”. Lúc này, anh Kiệt bắt đầu nghi ngờ vì cho rằng các đơn vị kinh doanh thông thường không quá khắt khe về nội dung chuyển khoản khi khách thanh toán tiền phòng.

Không dừng lại ở đó, fanpage còn hướng dẫn anh liên hệ với một tài khoản Facebook mang tên Dương Như Quỳnh, được giới thiệu là kế toán của khách sạn, để làm thủ tục hoàn tiền. Người này sau đó gửi cho anh một đường link lạ với lý do hỗ trợ hoàn trả khoản tiền đã chuyển.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, anh Kiệt không truy cập vào đường link trên. Theo anh, nếu làm theo hướng dẫn và cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng, nguy cơ bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản là rất lớn.

Anh Kiệt yêu cầu trả lại tiền nhưng trang này đã ngay lập tức chặn liên lạc của anh.

Trang quảng cáo yêu cầu anh Kiệt liên hệ với kế toán "ảo" để được hoàn tiền nhưng thực chất là để thực hiện các hành vi lừa đảo kế tiếp. Nếu nạn nhân chủ quan có thể mất hết tiền trong tài khoản nếu nhấp vào đường link lạ. (Ảnh: Đại Việt)

Theo tìm hiểu của PV Báo Điện tử VTC News, địa chỉ 115 Phan Bội Châu trên thực tế là điểm kinh doanh của khách sạn River Park Central Hotel.

Đại diện khách sạn này cho biết, trong thời gian qua có rất nhiều fanpage mạo danh khách sạn này để lừa đảo tiền đặt phòng của người dân. Trong dịp hè này, số lượng người dân phản ánh việc bị lừa chuyển tiền đặt cọc có xu hướng gia tăng.

“Có người bị lừa tới 90 triệu đồng, một người bị lừa 27 triệu đồng, đây là thiệt hại không hề nhỏ", đại diện khách sạn thông tin.

Khách sạn River Park Central Hotel khuyến cáo, người dân không đặt cọc hay thanh toán tiền phòng trước qua các fanpage hoặc các tài khoản không chính thức. Khi muốn đặt phòng, người dân cần liên hệ trực tiếp qua số hotline của khách sạn hoặc gọi video cho lễ tân khách sạn trước khi thanh toán nhằm hạn chế tối đa các rủi ro từ các trang giả mạo.

"Người dân nên liên hệ qua số hotline của khách sạn. Đây là số điện thoại chính thức và an toàn do có mã vùng của Lâm Đồng là 02633. Chúng tôi cũng không có bất cứ khuyến mãi nào nên người dân cần nâng cao cảnh giác. Mọi người cũng tuyệt đối không nhấp vào các đường link lạ để tránh mất tiền đáng tiếc”, đại điện khách sạn nói.

Chị Nguyễn Ngọc Huyền (ngụ phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) chia sẻ, gia đình chị cũng bị các đối tượng lừa đảo đặt phòng khách sạn chiếm đoạt 1,8 triệu đồng vì tin vào những quảng cáo trên mạng xã hội. Do số tiền không lớn, nên gia đình chị không trình báo với cơ quan chức năng. Bạn bè chị cũng có nhiều người bị lừa giống như vậy.

Bà Võ Đại Tường Vy, đại diện Công ty TNHH Kavy Travel cho biết, nạn lừa đảo đặt phòng khách sạn tại Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc… hoành hành liên tục trong thời gian qua, gây bức xúc trong dư luận. Do số tiền thường không lớn nên các bị hại thường không tố cáo sự việc lên cơ quan chức năng. Tuy nhiên, tổng số tiền mà các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của người dân là không hề nhỏ.

Theo bà Vy, đối tượng lừa đảo thường lập ra các trang quảng cáo trên mạng xã hội, chạy like, chạy lượt tương tác để người dùng tin tưởng, thậm chí là nhiều trang còn có tick xanh để tăng độ tin cậy. Chính vì thế, vô số người dân đã mắc bẫy của các đối tượng này, trong đó có nhiều người bị lừa số tiền cả chục triệu đồng.

Bà Vy khuyến cáo, người dân chỉ nên đặt phòng qua các công ty du lịch uy tín hoặc thông qua các ứng dụng đặt phòng trực tuyến phổ biến, lượng người dùng lớn.

Khuyến cáo của cơ quan chức năng

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã phát đi cảnh báo về tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực du lịch trực tuyến đang diễn biến phức tạp khi bước vào cao điểm du lịch hè 2026.

Theo đó, thời gian gần đây, Công an TP.HCM liên tục tiếp nhận phản ánh của người dân về việc bị lừa khi đặt phòng khách sạn, homestay hoặc mua vé máy bay thông qua mạng xã hội. Nhiều nạn nhân mất từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng sau khi chuyển tiền đặt cọc cho các đối tượng giả mạo công ty, đại lý du lịch uy tín.

Ngoài ra, thủ đoạn phổ biến hiện nay là lập fanpage, hội nhóm Facebook hoặc tài khoản Zalo có giao diện giống các khách sạn, homestay, thương hiệu lữ hành lớn.

Để tạo lòng tin, các đối tượng chi tiền chạy quảng cáo rầm rộ với các chương trình “combo giờ vàng”, “vé phút chót”, “tour giảm giá 50%”, khách sạn 5 sao giá rẻ hoặc tour nước ngoài siêu tiết kiệm.

Đáng chú ý, nhiều fanpage giả mạo còn được gắn “tích xanh”, sử dụng tên gọi gần giống thương hiệu thật khiến người dùng rất khó nhận biết. Không ít người chủ quan vì thấy lượt theo dõi cao, nhiều bình luận tích cực nên nhanh chóng chuyển tiền đặt cọc.

(Ảnh: Bộ Công an)

Theo Công an TP.HCM, để tạo sự tin tưởng tuyệt đối, các đối tượng còn dùng hàng trăm tài khoản ảo để bình luận khen ngợi dịch vụ, đăng hình ảnh khách du lịch “feedback”, thậm chí làm giả hóa đơn chuyển khoản, xác nhận đặt vé máy bay và đặt phòng thành công.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền (thường từ 50% đến 100% giá trị gói dịch vụ), các đối tượng lập tức khóa tài khoản, chặn liên lạc hoặc xóa fanpage để cắt đứt dấu vết. Nhiều gia đình chỉ phát hiện bị lừa khi đã đến sân bay hoặc tới nơi lưu trú nhưng phía khách sạn thông báo không có thông tin đặt phòng.

Bên cạnh tour du lịch giá rẻ, PC02 cho biết tình trạng lừa đảo cho thuê homestay, villa nghỉ dưỡng “ảo” tại các điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng hay Vũng Tàu cũng gia tăng mạnh.

Kẻ gian thường sao chép hình ảnh, video của các căn villa sang trọng trên internet rồi đăng tải lại với giá thấp bất thường để thu hút khách. Khi người thuê còn nghi ngờ, các đối tượng tiếp tục gửi giấy phép kinh doanh, hợp đồng thuê hoặc hóa đơn có đóng dấu đỏ giả nhằm tạo lòng tin.

Không ít du khách sau khi di chuyển hàng trăm km mới tá hỏa phát hiện địa chỉ homestay không tồn tại hoặc chỉ là nhà dân bình thường. Ngoài ra, với nhu cầu du lịch nước ngoài tăng cao dịp hè, các chiêu trò làm visa “bao đậu 100%”, “xét duyệt siêu tốc”, “không cần chứng minh tài chính” cũng đang nở rộ trên mạng xã hội.

Theo PC02, các đối tượng đánh vào tâm lý ngại thủ tục, muốn đi nhanh của người dân để dụ nạn nhân nộp hàng chục triệu đồng phí dịch vụ cùng hộ chiếu, căn cước công dân và nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng.

“Không chỉ mất tiền, người dân còn có nguy cơ bị lộ lọt dữ liệu cá nhân. Các thông tin này có thể bị kẻ xấu sử dụng để mở tài khoản ngân hàng rác, vay tiền qua app hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác”, đại diện PC02 cảnh báo.

Để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo du lịch, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không nên tin vào các tour hoặc combo có giá rẻ bất thường so với thị trường.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin pháp nhân của công ty du lịch, ưu tiên giao dịch qua website hoặc ứng dụng chính thức, đồng thời gọi điện trực tiếp tới hãng hàng không, khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng để xác nhận thông tin đặt chỗ trước khi chuyển tiền.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác cao độ và hạn chế chuyển khoản vào tài khoản cá nhân, tuyệt đối không cung cấp ảnh chụp căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP cho người lạ qua mạng xã hội.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần lưu lại toàn bộ tin nhắn, hóa đơn chuyển khoản và nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.