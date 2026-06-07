Giá xăng dầu hôm nay 7/6: Dầu thế giới ghi nhận tuần tăng, trong nước giảm mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế tuần này liên tục đổi chiều bởi các thông tin liên quan tới tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Trong phiên giao dịch đầu tuần (1/6), giá dầu thế giới tăng tới hơn 4%, sau khi truyền thông Iran đưa tin Tehran đã dừng các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ và cân nhắc phong tỏa các tuyến hàng hải chiến lược.

Song đà tăng của giá dầu trong phiên này đã phần nào hạ nhiệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa nắm được thông tin về việc đàm phán bị đình trệ.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng hơn 1% trong phiên giao dịch 2/6, trong bối cảnh thị trường chờ đợi diễn biến mới liên quan đến cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ, trong khi Tehran đang xem xét 1 đề xuất thỏa thuận từ Washington nhằm chấm dứt chiến sự.

Ở phiên giao dịch 3/6, giá dầu thế giới tăng tiếp hơn 2%, do xung đột tại Trung Đông bùng phát trở lại, trong khi các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington hầu như không đạt được tiến triển.

Tuy nhiên, tới phiên giao dịch 4/6, giá dầu thế giới đảo chiều giảm 3%, khi giới đầu tư kỳ vọng cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran sớm hạ nhiệt, qua đó mở đường cho việc khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Tâm lý lạc quan này xuất hiện sau khi Israel và Lebanon đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Tại phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (5/6), giá dầu thế giới giảm 2% khi giới đầu tư ngày càng tin rằng nguy cơ xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran đang suy giảm.

Giá xăng dầu trong nước tuần này được điều chỉnh giảm mạnh. Ảnh: Tuấn Hùng

Dù giảm mạnh trong 2 phiên giao dịch cuối tuần nhưng cả hai loại dầu chuẩn là dầu Brent và dầu WTI vẫn ghi nhận tuần tăng giá đầu tiên trong 3 tuần qua.

Như vậy, giá dầu thế giới tuần này trải qua 3 phiên tăng giá và 2 phiên giảm giá. Tính chung trong tuần này, giá dầu Brent tăng 1,18%, còn dầu WTI tăng 3,64%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần ở mức 93,09 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI kết tuần ở mức 90,54 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, giá các loại xăng dầu trong tuần này được điều chỉnh giảm mạnh.

Theo kỳ điều hành chiều 4/6, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 21.784 đồng/lít, giảm 1.474 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.866 đồng/lít, giảm 785 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.645 đồng/kg, giảm 797 đồng/kg.

Giá xăng E10 RON95-V là 23.230 đồng/lít, giảm 1.330 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III cũng giảm 1.330 đồng/lít, lùi về mức 22.330 đồng/lít.

Xăng dầu trong nước đã trải qua hơn 3 tháng biến động mạnh về giá. Giá xăng từng lập đỉnh 30.115 đồng/lít vào ngày 23/3 trước khi giảm sâu, trong khi giá dầu cũng mất gần 40% so với mức 44.788 đồng/lít ghi nhận ngày 3/4.