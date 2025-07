Lãi tiết kiệm duy trì mức thấp, hiện cao nhất là bao nhiêu?

Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm tăng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, tính đến ngày 18/6/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 16,73 triệu tỷ đồng, tăng 7,14% so với cuối năm 2024 và tăng 18,71% so với cùng kỳ năm 2024.

Thống kê cho thấy đã có đến 100 tổ chức tín dụng đã phát sinh tỷ lệ dư nợ đối với khu vực kinh tế tư nhân. Trong đó có khoảng 209.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ đều có phát sinh dư nợ tại các tổ chức tín dụng đặc biệt là các ngân hàng thương mại.

Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm tăng mạnh so với cùng kỳ - Ảnh NHNN

Trong khi đó, lãi tiết kiệm duy trì ở mức thấp trong suốt thời gian qua. Theo khảo sát của NHNN, các mức lãi suất tiền gửi bình quân của các tổ chức tín dụng ở tất cả các kỳ hạn ổn định trong tháng 4 và 5 vừa qua.

Sang tháng 6/2025, lãi suất tiền gửi vẫn theo xu thế ổn định. Tính đến cuối tháng 6, mức lãi suất cao nhất tại các ngân hàng dao động từ 6–9,65%/năm (Nhưng để được hưởng những mức lãi suất này, khách hàng phải đáp ứng một số điều kiện đặc biệt, tham khảo tại từng ngân hàng).

Trong khi đó, biểu lãi tiết kiệm huy động thông thường giữ ổn định trong thời gian qua. Theo đó, lãi tiết kiệm cao nhất ở kỳ hạn 1 tháng là 4,3%/năm đang được áp dụng tại Eximbank, đây cũng là nhà băng có lãi tiết kiệm cao nhất ở kỳ hạn 3 tháng với mức lãi 4,5%/năm.

Với kỳ hạn 6 tháng, lãi tiết kiệm cao nhất ở mức 5,4%/năm được áp dụng tại Vietbank. Ngân hàng MSB có lãi tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 9 tháng với mức lãi 5,6%/năm.

Với kỳ hạn 12 tháng, lãi tiết kiệm cao nhất là 5,8% đang được áp dụng tại Vietbank; kỳ hạn 18 tháng lãi tiết kiệm cao nhất người dân được hưởng là 6,1%/năm áp dụng tại HDBank, trong khi ngân hàng Bắc Á Bank có lãi tiết kiệm cao nhất ở kỳ hạn 24 tháng với mức lãi 5,9%/năm.

Tăng trưởng tín dụng ở mức cao, trong khi lãi tiết kiệm đầu vào duy trì ở nền thấp giúp nhiều nhà băng dự kiến ghi nhận lãi trước thuế tăng mạnh trong quý 2/2025.

Lợi nhuận trước thuế ước tính của một số ngân hàng trong quý II/2025 - VNBA

Theo ước tính của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), STB là một trong những ngân hàng dự kiến cao nhất trong quý 2/2025 với mức lãi dự kiến 4.500 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2024.

Đứng sau là Vietinbank với mức lãi dự kiến ghi nhận 9.300 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Trong 3 tháng gần nhất, VPB dự kiến lãi 5.800 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.

Là một trong những ngân hàng duy trì lãi cao nhất hệ thống, tuy nhiên HDBank dự kiến lãi 5.000 tỷ đồng trong quý 2/2025, tăng 21% so với cùng kỳ.

Những ngân hàng dự kiến lãi trước thuế tăng trên 10% trong quý 2/2025 so với cùng kỳ còn có TPBank tăng 16%, VIB tăng 14%, MBB tăng 13% hay OCB lãi tăng 11%.

Dù vậy, theo công ty chứng khoán KBSV, lãi suất huy động tại các ngân hàng được dự báo sẽ sớm tăng trở lại sau thời gian dài duy trì ở mức thấp. Mức tăng khoảng 1–2 điểm % có thể xuất hiện từ quý IV/2025 do nhu cầu vốn phục hồi và áp lực thanh khoản gia tăng.

Nếu lạm phát và tỷ giá được kiểm soát tốt, mặt bằng lãi suất sẽ duy trì ở vùng thấp hợp lý, tối đa tăng thêm 0,5 điểm %.