Đồng loạt tăng giá xăng dầu

Giá xăng dầu tiếp tục tăng

Từ 15h hôm nay, Liên Bộ Công Thương- Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 18.439 đồng/lít, tăng 100 đồng/lít; Xăng RON95 không cao hơn 18.880 đồng/lít, tăng 35 đồng/lít.

Dầu diezel 0,05S không cao hơn 18.453 đồng/lít, tăng 280 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 18.390 đồng/lít, tăng 214 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3,5 S không cao hơn 15.150 đồng/kg, tăng 517 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng dầu đã tăng liên tiếp từ giữa tháng 2 đến nay.

Trước đó, do có tình trạng bán cầm chừng mặt hàng dầu, đặc biệt tại một số tỉnh, thành phố phía Bắc, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo đủ nguồn cung mặt hàng này trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.