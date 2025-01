Trung Quốc gấp rút làm điều này sau các lệnh trừng phạt từ Mỹ đối với Nga và Iran

Trung Quốc vội vàng tích trữ dầu

Các công ty dầu quốc doanh của Trung Quốc và các nhà máy lọc dầu tư nhân lớn như Cnooc, Shandong Yulong Petrochemical Co, và Jiangsu Eastern Shenghong Co đang tích cực tìm kiếm nguồn cung dầu thô. Theo các nhà giao dịch, dầu thô từ Trung Đông, châu Phi và châu Mỹ đang được xem xét để đáp ứng nhu cầu giao hàng ngay, đặc biệt là các lô hàng cho tháng 2.

Nguyên nhân chính là do các lệnh trừng phạt mới từ Mỹ có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga và Iran, vốn chiếm tỷ lệ đáng kể trong nguồn cung giá rẻ của Trung Quốc. Các nhà máy lọc dầu nhỏ (thường được gọi là "teapots") đang chịu áp lực lớn từ biên lợi nhuận giảm và có nguy cơ phải giảm công suất hoặc ngừng hoạt động nếu không tiếp cận được nguồn cung này.

Nếu các nhà máy lọc dầu nhỏ gặp khó khăn, các nhà máy quốc doanh lớn sẽ phải tăng công suất để đảm bảo cung ứng nhiên liệu như dầu diesel trong nước, điều mà Bắc Kinh coi là ưu tiên hàng đầu về an ninh năng lượng.

Washington đã công bố một loạt các biện pháp trừng phạt mới vào tuần trước, ảnh hưởng đến hơn 180 tàu chở dầu và một số nhà sản xuất dầu lớn của Nga. Điều này đã gây xáo trộn thị trường dầu châu Á, khi các nhà nhập khẩu, hãng vận tải và cảng biển tìm cách ứng phó. Một số tàu chở dầu từ Nga đã phải neo đậu hoặc dừng hoạt động ngoài khơi Trung Quốc do không rõ hướng đi tiếp theo.

Thị trường dầu thô phản ứng ra sao?

Trong bối cảnh nguồn cung từ Nga và Iran gặp khó khăn, sự quan tâm đối với dầu thô giao ngay đã tăng mạnh trong hai tháng qua, đặc biệt sau khi Iran tăng giá bán. Làn sóng tìm mua dầu đã lên đến cao trào trong tuần này, sau khi Mỹ công bố thêm các biện pháp trừng phạt nhắm vào các tàu vận chuyển dầu nhạy cảm.

Các công ty như TotalEnergies SE đã bán các lô dầu từ Oman và UAE cho các công ty Trung Quốc như Cnooc và Rongsheng Petrochemical Co. Giá dầu Oman, một loại dầu thô trung bình được sử dụng rộng rãi, đã tăng vọt lên mức chênh lệch gần 3 USD mỗi thùng, so với 1,50-1,70 USD tuần trước. Giá cước vận chuyển dầu thô từ Trung Đông đến Trung Quốc cũng tăng mạnh do nhu cầu vận tải gia tăng.

Ngoài việc mua dầu thô, Trung Quốc có thể tăng cường dự trữ chiến lược và đa dạng hóa nguồn cung từ các khu vực khác như Trung Đông, châu Phi và châu Mỹ. Động thái này không chỉ nhằm giảm phụ thuộc vào Nga và Iran mà còn bảo vệ các hoạt động kinh tế trong trường hợp xảy ra gián đoạn lớn trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Các nhà phân tích cho rằng việc Trung Quốc chuyển hướng mua dầu từ các thị trường khác có thể đẩy giá dầu và chi phí vận chuyển tăng cao, gây tác động lan tỏa đến toàn cầu.

Các lệnh trừng phạt mới không chỉ ảnh hưởng đến Nga và Iran mà còn tạo áp lực lên toàn bộ chuỗi cung ứng dầu mỏ, từ sản xuất, vận chuyển đến tiêu thụ. Điều này có thể thúc đẩy các quốc gia nhập khẩu lớn khác, như Ấn Độ, tăng cường tìm kiếm nguồn cung thay thế, làm thay đổi cục diện thị trường năng lượng toàn cầu.