Mỹ "quay xe", xuất khẩu của quốc gia châu Á này bất ngờ tăng vọt

Xuất khẩu Nhật Bản bật tăng trong tháng 11

Theo số liệu sơ bộ công bố ngày thứ Tư, xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 11 tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, đảo chiều tích cực sau nhiều tháng trồi sụt. Động lực chính đến từ việc các lô hàng sang Mỹ tăng trở lại, khi những bất định xoay quanh chính sách thuế quan phần nào lắng dịu sau thỏa thuận thương mại với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của Nhật chỉ tăng 1,3%, giúp nước này ghi nhận thặng dư thương mại 322,2 tỷ yên (khoảng 2,1 tỷ USD). Điều này phản ánh cán cân thương mại đang cải thiện, dù mức phục hồi vẫn chưa đồng đều giữa các thị trường.

Xuất khẩu của Nhật sang Mỹ tăng gần 9%, đánh dấu lần tăng đầu tiên kể từ tháng 3. Các mặt hàng như ô tô, hóa chất và máy ảnh tăng mạnh, bù đắp cho sự sụt giảm của máy móc và thép. Đáng chú ý, Nhật Bản cũng nhập khẩu nhiều hơn từ Mỹ, đặc biệt là dầu mỏ – tăng gần gấp ba lần – cùng với ngũ cốc và thực phẩm.

Thỏa thuận thuế quan với Mỹ, trong đó mức thuế cơ sở được chốt ở 15% thay vì 25% như kế hoạch ban đầu, đã giúp số lượng xe du lịch xuất sang Mỹ tăng 8%. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu xe chỉ tăng 1,5%, cho thấy các hãng xe Nhật vẫn dè dặt trong việc chuyển chi phí thuế cao hơn sang người tiêu dùng Mỹ.

Nền kinh tế Nhật Bản suy giảm do xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi thuế quan do Tổng thống Trump áp đặt.

Các thị trường khác đang tác động ra sao đến thương mại Nhật Bản?

Xuất khẩu sang Liên minh châu Âu tăng vọt khoảng 20%, nhờ nhu cầu mạnh đối với máy móc, phương tiện vận tải và hàng chế tạo. Ngược lại, thương mại với Trung Quốc suy yếu khi xuất khẩu giảm 2,4%, trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng sau phát ngôn của Thủ tướng Sanae Takaichi liên quan đến vấn đề Đài Loan.

Dù Mỹ vẫn là đối tác thương mại lớn nhất, các nhà kinh tế cảnh báo rằng thuế quan cao sẽ tiếp tục tạo lực cản cho xuất khẩu trong ngắn hạn. Tuy vậy, triển vọng trung hạn được đánh giá tích cực hơn khi nhu cầu từ Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, có thể lan tỏa và hỗ trợ xuất khẩu Nhật trong năm tới.