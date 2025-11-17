Cú sốc thuế Mỹ đẩy kinh tế Nhật lao dốc

Kinh tế Nhật Bản suy giảm trong quý III

Theo số liệu công bố ngày thứ Hai, kinh tế Nhật Bản giảm 1,8% theo năm, tương đương 0,4% so với quý trước. Đây là quý đầu tiên tăng trưởng âm sau sáu quý tăng liên tiếp.

Mức giảm này vẫn nhẹ hơn so với dự báo 0,6% của thị trường, nhưng đủ để phản ánh tác động tiêu cực từ môi trường thương mại bên ngoài, đặc biệt là thuế quan của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

GDP quý III giảm chủ yếu do xuất khẩu suy yếu, trong khi tiêu dùng và nhập khẩu gần như đi ngang.

Đòn đánh mạnh nhất đến từ việc Mỹ áp thuế lên hàng hóa Nhật Bản hiện ở mức 15%, sau khi từng có giai đoạn tăng lên tới 25%.

Trong quý III, xuất khẩu giảm 1,2% so với quý trước. Tính theo năm, mức giảm lên tới 4,5%, cho thấy sự sụt yếu rõ rệt của các mặt hàng chủ lực.

Một số doanh nghiệp từng đẩy mạnh giao hàng trước thời điểm thuế có hiệu lực, khiến dữ liệu xuất khẩu các quý trước bị “phồng lên”. Điều này góp phần kéo mức giảm quý III xuống sâu hơn khi hoạt động xuất khẩu trở lại bình thường nhưng môi trường thuế bất lợi hơn.

Các thành phần khác của nền kinh tế Nhật Bản biến động ra sao?

Nhập khẩu trong quý III giảm nhẹ 0,1%, phản ánh nhu cầu trong nước không tăng mạnh.

Tiêu dùng tư nhân, yếu tố chiếm hơn một nửa GDP Nhật Bản chỉ nhích 0,1%, cho thấy tâm lý thận trọng của người dân trong bối cảnh chi phí sinh hoạt cao.

Dù Nhật Bản đã đa dạng hóa hoạt động sản xuất của các hãng lớn như Toyota, cấu trúc kinh tế vẫn phụ thuộc sâu vào xuất khẩu, khiến bất kỳ biến động thuế quan nào từ Mỹ cũng tạo ra tác động dây chuyền.

Ngoài thách thức thương mại, Nhật Bản gần đây còn đối mặt với bất ổn chính trị, khi vị trí thủ tướng thay đổi trước khi Sanae Takaichi nhậm chức vào tháng 10.

Sự thay đổi lãnh đạo này khiến thị trường thận trọng hơn, trong khi các chính sách điều hành chưa kịp định hình rõ ràng để trấn an nhà đầu tư.