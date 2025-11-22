Mỹ cân nhắc mở cửa xuất khẩu chip AI Nvidia H200 sang Trung Quốc

Chính quyền Trump đang cân nhắc điều chỉnh chính sách cấm xuất khẩu chip AI H200 sang Trung Quốc. Theo các nguồn tin, Bộ Thương mại Mỹ – cơ quan quản lý xuất khẩu – đang xem xét nới lỏng quy định, nhưng kế hoạch vẫn có thể thay đổi. Một quan chức Nhà Trắng cho biết: “Chính quyền cam kết bảo vệ vị thế công nghệ toàn cầu của Mỹ và đảm bảo an ninh quốc gia.”

Hành động này phản ánh một cách tiếp cận thân thiện hơn với Trung Quốc, sau khi Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đạt thỏa thuận tạm dừng cuộc chiến thương mại và công nghệ hồi tháng trước tại Busan. Nếu được phê duyệt, Mỹ có thể mở cửa thị trường công nghệ lớn cho các doanh nghiệp Mỹ, đồng thời hỗ trợ xuất khẩu chip AI tiên tiến.

Hệ lụy an ninh nào có thể phát sinh từ việc xuất khẩu chip AI?

Một số nhà lập pháp và chuyên gia tại Washington lo ngại rằng việc xuất khẩu chip AI tiên tiến sẽ giúp Trung Quốc tăng cường năng lực quân sự. Hạn chế này từng được chính quyền Biden áp dụng nhằm kiểm soát sức mạnh công nghệ quân sự của Bắc Kinh.

Tuy nhiên, năm nay, ông Trump từng dọa áp đặt các hạn chế mới nhằm đáp trả việc Trung Quốc sử dụng kiểm soát xuất khẩu đối với khoáng sản đất hiếm – nguyên liệu quan trọng để sản xuất các sản phẩm công nghệ – nhưng phần lớn các hạn chế này cuối cùng đã được gỡ bỏ.

Chip H200 có gì đặc biệt và tại sao thị trường quan tâm?

Chip H200 ra mắt hai năm trước, được trang bị bộ nhớ băng thông cao hơn so với phiên bản H100, cho phép xử lý dữ liệu nhanh hơn. Theo ước tính, H200 mạnh gấp đôi H20 – chip AI tiên tiến nhất mà Mỹ cho phép xuất khẩu sang Trung Quốc sau khi chính quyền Trump đảo ngược lệnh cấm ngắn hạn hồi đầu năm.

CEO Nvidia Jensen Huang gần đây đã có mặt tại Nhà Trắng trong chuyến thăm của Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman, cùng thời điểm Bộ Thương mại Mỹ phê duyệt xuất khẩu tương đương 70.000 chip Nvidia Blackwell – chip AI thế hệ tiếp theo – sang Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Điều này cho thấy Mỹ đang cân bằng giữa cơ hội kinh tế và lo ngại an ninh khi xuất khẩu công nghệ tiên tiến.