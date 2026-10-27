Một ngân hàng giảm gần 80% lợi nhuận quý III

Lý do lợi nhuận Saigonbank giảm mạnh

Theo báo cáo tài chính quý III, Saigonbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 17,8 tỷ đồng, giảm gần 80% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt gần 66 tỷ đồng, giảm gần 75%.

Nguyên nhân khiến lợi nhuận Saigonbank sụt giảm mạnh trong quý III chủ yếu đến từ sự suy giảm của một số mảng kinh doanh, trong đó có hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối. Bên cạnh đó, chi phí hoạt động trong kỳ tăng mạnh, khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm khoảng 1/3 so với cùng kỳ.

Saigonbank giảm gần 80% lợi nhuận quý III/2026 (ảnh: SG).

Về quy mô hoạt động, tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Saigonbank đạt 35.373 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 21.754 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 21.972 tỷ đồng cuối năm 2025. Tiền gửi khách hàng cũng giảm từ 26.326 tỷ đồng xuống 25.171 tỷ đồng.

Tại BAOVIET Bank, lợi nhuận trước thuế quý III đạt 17 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 50 tỷ đồng, giảm 14,2%.

Theo báo cáo tài chính, thu nhập lãi thuần của BAOVIET Bank tăng hơn 4%, trong khi thu nhập ngoài lãi tăng 11,3%. Một số hoạt động ghi nhận mức tăng trưởng tích cực gồm chứng khoán đầu tư, chứng khoán kinh doanh và kinh doanh ngoại hối. Nhờ đó, lợi nhuận thuần trước chi phí dự phòng rủi ro tăng gần 10,14%.

Tính đến hết tháng 9, tổng tài sản của BAOVIET Bank đạt gần 112.499 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tổng thu nhập hoạt động trong 9 tháng tăng 6,56% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, những kết quả tích cực ở một số mảng kinh doanh chưa đủ bù đắp các yếu tố khiến lợi nhuận trước thuế suy giảm.

Tăng trưởng lợi nhuận 9 tháng

KienlongBank cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III giảm 12,7% so với cùng kỳ, xuống còn 537 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 429 tỷ đồng, giảm gần 13%.

Dù lợi nhuận quý III đi xuống, kết quả kinh doanh lũy kế của KienlongBank vẫn duy trì đà tăng trưởng. Trong 9 tháng năm nay, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 1.713 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành khoảng 66% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.368 tỷ đồng, tăng 11,4%.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của KienlongBank đạt 115.968 tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng tăng 13,6%, lên 81.827 tỷ đồng, trong khi dư nợ cho vay khách hàng tăng 9,6%, đạt 78.465 tỷ đồng.

Trong khi đó, PGBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III đạt hơn 190 tỷ đồng, giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế sau dự phòng đạt 630 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025.

Đến ngày 30/9, tổng tài sản của PGBank đạt 92.637 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 7,1%, tiền gửi khách hàng tăng 5,8% so với cuối năm trước. Đáng chú ý, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng 32%.