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Loại rau 'tăng chiều cao' cho trẻ cực giàu canxi, bán đầy ở chợ Việt, dễ chế biến

Sự kiện: Dạo chợ

Loại rau này không chỉ có vitamin D mà còn cả vitamin K. Cả hai loại vitamin này đều rất cần thiết cho xương, giúp xương chắc khỏe và giảm nguy cơ gãy xương.

Cải bó xôi - Loại rau giàu canxi, hỗ trợ phát triển chiều cao ở trẻ

Loại rau lá xanh này chứa sắt và nhôm, cả hai khoáng chất đều cần thiết cho bé tăng chiều cao. Ảnh minh họa.

Loại rau lá xanh này chứa sắt và nhôm, cả hai khoáng chất đều cần thiết cho bé tăng chiều cao. Ảnh minh họa.

Cải bó xôi hay còn gọi là rau chân vịt là loại thực vật giàu vitamin, khoáng chất và chất chống ô xy hóa. Nhiều nghiên cứu còn cho thấy rau chân vịt cũng có tác dụng tăng cường miễn dịch, cải thiện độ ẩm da và mật độ xương, Người Lao Động dẫn nguồn từ The Health Site cho hay.

Loại rau quen thuộc này là nguồn cung cấp canxi phổ biến, với khoảng 99 mg canxi trong 100 gram. Tuy nhiên, National Osteoporosis Foundation lưu ý rằng rau chân vịt chứa oxalate, có thể làm giảm khả năng hấp thụ canxi. Vì vậy, nên kết hợp loại rau này với thực phẩm giàu vitamin C để tăng cường hấp thụ.

Loại rau &#39;tăng chiều cao&#39; cho trẻ cực giàu canxi, bán đầy ở chợ Việt, dễ chế biến - 2

Đặc biệt, vào mùa đông, ngày ngắn và đêm dài hơn. Do đó, chúng ta sẽ ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Hệ quả là da sẽ tạo ra ít vitamin D hơn. Trong khi đó, nhờ có vitamin D mà xương mới có thể hấp thụ canxi.

Cải bó xôi lại không chỉ có vitamin D mà còn cả vitamin K. Cả hai loại vitamin này đều rất cần thiết cho xương, giúp xương chắc khỏe và giảm nguy cơ gãy xương.

Món ngon với rau cải bó xôi giúp hỗ trợ phát triển chiều cao ở trẻ

Cơm thịt bò trộn cải bó xôi.

Cơm thịt bò trộn cải bó xôi.

Cải bó xôi xào dầu hào.

Cải bó xôi xào dầu hào.

Canh cải bó xôi thịt bằm.

Canh cải bó xôi thịt bằm.

Canh cải bó xôi nấu với tôm nóng hổi.

Canh cải bó xôi nấu với tôm nóng hổi.

Cải bó xôi trộn giàu dinh dưỡng.

Cải bó xôi trộn giàu dinh dưỡng.

Cháo có màu xanh của cải trông rất bắt mắt.

Cháo có màu xanh của cải trông rất bắt mắt.

Hái ra tiền từ loại rau rừng mang tên rất lạ trồng tại vườn nhà
Hái ra tiền từ loại rau rừng mang tên rất lạ trồng tại vườn nhà

Từ loại rau rừng quen thuộc gắn với những món ăn dân dã, rau lá bướm nay được nhiều nơi đưa về trồng tại vườn nhà, vừa chủ động nguồn rau lại có thể...

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Theo Phương Nghi (t/h) ([Tên nguồn])

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/loai-rau-tang-chieu-cao-cho-tre-cuc-giau-...

-21/10/2026 19:01 PM (GMT+7)
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