Một mình VIC "cõng" toàn thị trường, đẩy tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt Jack Ma

VIC bứt phá, một mình “gánh” cả nhóm cổ phiếu bất động sản

Kết phiên giao dịch ngày 23/4, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 3 mã tăng trần, 26 mã tăng giá và 44 mã giảm giá, 4 mã giảm sàn.

Dù sắc đỏ áp đảo nhưng nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục duy trì đà đi lên với chỉ số ngành tăng 1,42% lên 149,49 điểm. Giá trị dòng tiền đổ vào các mã tăng đạt khoảng 2.346 tỷ đồng nhưng giá trị giao dịch tại các mã giảm thậm chí nhỉnh hơn, lên tới 2.413 tỷ đồng.

Ở nhóm cổ phiếu trụ trong hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, duy nhất mã VIC của Vingroup duy trì sắc xanh khi tăng 3,52% so với phiên giao dịch liền kề, lên 214.500 đồng/cổ phiếu - tính từ đầu năm 2025, cổ phiếu này đã tăng gấp 10 lần.

Vốn hóa thị trường của Vingroup cũng theo đó tăng vọt lên hơn 1,6 triệu tỷ đồng (khoảng 60 tỷ USD), lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Con số này đưa tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vững vàng ở vị trí số 1 thị trường chứng khoán Việt Nam, bỏ xa những cái tên phía sau.

Để dễ hình dung, vốn hóa của Vingroup thậm chí còn lớn hơn tổng giá trị của 5 ngân hàng lớn nhất sàn chứng khoán là Vietcombank, BIDV, VietinBank, Techcombank và VPBank cộng lại. Với quy mô này, mỗi biến động của Vingroup cũng mang giá trị rất lớn. Điển hình như cú tăng kịch trần vừa qua, vốn hóa của Vingroup đã tăng hơn 100.000 tỷ chỉ trong 1 phiên, lớn hơn cả giá trị SHB.

Ở chiều ngược lại, các mã VHM, VRE hay VPL đều ghi nhận sự kém tích cực. Cụ thể, mã VHM của Vinhomes giảm 0,86% xuống 149.000 đồng/cổ phiếu; mã VRE của Vincom Retail giảm 3,01% xuống 29.050 đồng/cổ phiếu và VPL của Vinpearl giảm 0,48% xuống 83.500 đồng/cổ phiếu.

Theo dữ liệu cập nhật thời gian thực của Forbes, tính đến chiều 23/4, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup đang sở hữu 34,9 tỷ USD, tăng 2,8 tỷ USD trong vòng 24 giờ.

Với khối tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện là người giàu thứ 65 thế giới. Số tài sản này của ông Vượng cao hơn nhiều tỷ phú nổi tiếng khác, như tỷ phú Jack Ma (28,4 tỷ USD), bà MacKenzie Scott - vợ cũ ông Jeff Bezos (32,3 tỷ USD) hay bà Melinda French Gates - vợ cũ ông Bill Gates (30 tỷ USD).

Trở lại bảng điện tử, cùng chiều tăng với VIC "gọi tên": NVL tăng 2,4%, TCH tăng 1,18% và VPI nhích nhẹ 0,34%.

Áp lực bán chiếm ưu thế trên diện rộng như DXG, IDC, DIG, NLG, KBC… cũng đồng loạt điều chỉnh nhẹ, với mức giảm phổ biến từ 0,4% đến hơn 1,7%. Một số mã midcap và penny thậm chí giảm trên 2%.

