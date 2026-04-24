Một mình VIC "cõng" toàn thị trường, đẩy tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt Jack Ma
Cổ phiếu VIC của Vingroup bứt phá mạnh, trở thành lực kéo chính giúp nhóm bất động sản giữ sắc xanh. Trên toàn thị trường, VN-Index tăng hơn 13 điểm dù số mã giảm áp đảo, dòng tiền tiếp tục phân hóa rõ nét.
VIC bứt phá, một mình “gánh” cả nhóm cổ phiếu bất động sản
Kết phiên giao dịch ngày 23/4, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 3 mã tăng trần, 26 mã tăng giá và 44 mã giảm giá, 4 mã giảm sàn.
Dù sắc đỏ áp đảo nhưng nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục duy trì đà đi lên với chỉ số ngành tăng 1,42% lên 149,49 điểm. Giá trị dòng tiền đổ vào các mã tăng đạt khoảng 2.346 tỷ đồng nhưng giá trị giao dịch tại các mã giảm thậm chí nhỉnh hơn, lên tới 2.413 tỷ đồng.
Diễn biến nhóm cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/4. Ảnh: Vietstock
Ở nhóm cổ phiếu trụ trong hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, duy nhất mã VIC của Vingroup duy trì sắc xanh khi tăng 3,52% so với phiên giao dịch liền kề, lên 214.500 đồng/cổ phiếu - tính từ đầu năm 2025, cổ phiếu này đã tăng gấp 10 lần.
Vốn hóa thị trường của Vingroup cũng theo đó tăng vọt lên hơn 1,6 triệu tỷ đồng (khoảng 60 tỷ USD), lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Con số này đưa tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vững vàng ở vị trí số 1 thị trường chứng khoán Việt Nam, bỏ xa những cái tên phía sau.
Để dễ hình dung, vốn hóa của Vingroup thậm chí còn lớn hơn tổng giá trị của 5 ngân hàng lớn nhất sàn chứng khoán là Vietcombank, BIDV, VietinBank, Techcombank và VPBank cộng lại. Với quy mô này, mỗi biến động của Vingroup cũng mang giá trị rất lớn. Điển hình như cú tăng kịch trần vừa qua, vốn hóa của Vingroup đã tăng hơn 100.000 tỷ chỉ trong 1 phiên, lớn hơn cả giá trị SHB.
Ở chiều ngược lại, các mã VHM, VRE hay VPL đều ghi nhận sự kém tích cực. Cụ thể, mã VHM của Vinhomes giảm 0,86% xuống 149.000 đồng/cổ phiếu; mã VRE của Vincom Retail giảm 3,01% xuống 29.050 đồng/cổ phiếu và VPL của Vinpearl giảm 0,48% xuống 83.500 đồng/cổ phiếu.
Theo dữ liệu cập nhật thời gian thực của Forbes, tính đến chiều 23/4, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup đang sở hữu 34,9 tỷ USD, tăng 2,8 tỷ USD trong vòng 24 giờ.
Với khối tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện là người giàu thứ 65 thế giới. Số tài sản này của ông Vượng cao hơn nhiều tỷ phú nổi tiếng khác, như tỷ phú Jack Ma (28,4 tỷ USD), bà MacKenzie Scott - vợ cũ ông Jeff Bezos (32,3 tỷ USD) hay bà Melinda French Gates - vợ cũ ông Bill Gates (30 tỷ USD).
Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo cập nhật trên Forbes. Ảnh chụp màn hình
Trở lại bảng điện tử, cùng chiều tăng với VIC "gọi tên": NVL tăng 2,4%, TCH tăng 1,18% và VPI nhích nhẹ 0,34%.
Áp lực bán chiếm ưu thế trên diện rộng như DXG, IDC, DIG, NLG, KBC… cũng đồng loạt điều chỉnh nhẹ, với mức giảm phổ biến từ 0,4% đến hơn 1,7%. Một số mã midcap và penny thậm chí giảm trên 2%.
Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/4. Ảnh: Vietstock
Tiếp tục “xanh vỏ”, VN-Index tăng hơn 13 điểm trong ngày sắc đỏ áp đảo thị trường
Mở đầu phiên giao dịch, VN-Index đã bật mạnh gần 15 điểm. Thanh khoản sau đó tăng mạnh khiến thị trường tiếp tục leo thang hơn 30 điểm, tiến sát 1.890 điểm, thách thức tái chiếm 1.900 điểm. Mặc dù vậy, dòng tiền sau đó yếu khiến thị trường điều chỉnh.
Kết phiên ngày 23/4, VN-Index tăng 13,06 điểm lên 1.870,36 điểm. Ngược lại, HNX-Index giảm 2,13 điểm xuống 253,23 điểm, UPCoM-Index giảm 0,55 điểm xuống 128,31 điểm.
Thanh khoản thị trường cải thiện đáng kể khi có 946 triệu cổ phiếu khớp lệnh, giá trị giao dịch tương ứng hơn 28.360 tỷ đồng.
Độ rộng thị trường ghi nhận 21 mã tăng trần, 230 mã tăng giá, sắc đỏ tiếp tục áp đảo với 423 mã giảm giá, 17 mã giảm sàn. Rổ VN30 có 10 mã tăng giá, 1 mã tăng trần, 19 mã giảm và 1 mã tham chiếu.
CTD là ngôi sao sáng của nhóm đầu tư công khi tăng trần +6,91%. Ngoài ra, một số mã tăng mạnh như VCG +4,85%; HHV +2,79%; GMD +0,95%. Ngược lại, một số mã giảm mạnh như GEE -2,47%; GEX -3,42%; VSC -4,12%.
Nhóm cổ phiếu thép tiếp tục giảm sâu khi HPG -1,42%; HSG -1,26%;...
Nhóm ngân hàng chịu sự phân hóa mạnh, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tăng giá mạnh như VCB +5,72%; BID +3,35%; CTG +1,72%; TCB +0,91%; MBB +0,76%; HDB +0,19%;... Ngược lại, nhiều mã cũng thi nhau giảm điểm như SHB -2,63%; STB -1,65%; EIB -1,1%; VPB -0,54%;...
Trong khi đó, nhóm chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi các cổ phiếu giảm sâu như VIX -1,17%; SSI -0,71%; HCM -1,65%; SHS -1,73%; VND -1,81%;...
Mặc dù không tăng trần, nhưng VIC vẫn cho thấy sức nặng khi kéo VN-Index tăng hơn 12 điểm. Theo sau là loạt cổ phiếu ngân hàng như VCB; BID; CTG; SAB; TCB; MBB với tổng hơn 11 điểm. Ở chiều ngược lại, VHM dẫn đầu nhóm cổ phiếu giữ chân thị trường với hơn 1 điểm.
Về khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng cực mạnh gần 1.716 tỷ đồng. Cụ thể, 2.497 tỷ đồng ở chiều mua và hơn 4.213 tỷ đồng ở chiều bán. Trong đó, FPT tiếp tục bị khối ngoại rút vốn gần 266 tỷ đồng.
Ngược lại, PVT là mã được mua ròng nhiều nhất với hơn 72 tỷ đồng; xếp sau là VNM với 54 tỷ đồng. Các mã khác như DCM; HCM; IDC; NVL; SAB; TCB đều được mua ròng từ 20 - 35 tỷ đồng.
Với khối tài sản liên tục tăng, ông Phạm Nhật Vượng đã vượt qua nhiều tên tuổi đáng chú ý trên thế giới trong bảng xếp hạng của Forbes.
-23/04/2026 15:29 PM (GMT+7)