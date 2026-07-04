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Mỗi ngày thế giới có thêm hơn 2.600 triệu phú USD

Sự kiện: Kinh tế thế giới

Báo cáo mới nhất về Tài sản Toàn cầu 2026 của Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) cho thấy, mỗi ngày thế giới có thêm hơn 2.600 triệu phú USD trong nửa đầu năm nay.

Theo Báo cáo Tài sản Toàn cầu 2026 do Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ vừa công bố, số lượng triệu phú USD tiếp tục gia tăng, với gần 1 triệu triệu phú mới xuất hiện trên toàn cầu – tương đương hơn 2.600 người mỗi ngày.

Trong đó, Mỹ dẫn đầu thế giới về số triệu phú mới, với hơn 440.000 người gia nhập nhóm này trong nửa đầu năm 2026, chiếm gần một nửa tổng số triệu phú mới toàn cầu. Xếp sau Mỹ là Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Anh và Pháp. Tính riêng, mỗi quốc gia này hiện đều có hơn 2 triệu triệu phú USD.

Ảnh minh họa: Forbes

Ảnh minh họa: Forbes

Ngân hàng UBS cho biết, tổng tài sản cá nhân của các triệu phú đã tăng hơn 10%, ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong nhiều năm qua. Xu hướng này cho thấy ngày càng nhiều người gia nhập tầng lớp giàu có, đồng thời tài sản toàn cầu tiếp tục mở rộng sau nhiều năm tăng trưởng.

Đáng chú ý, hơn một nửa tổng tài sản cá nhân trên thế giới vẫn tập trung tại Mỹ và Trung Quốc.

Báo cáo của UBS cũng cho hay, 42% dân số thế giới hiện sở hữu tài sản ròng dưới 10.000 USD, trong khi 41% có tài sản từ 10.000-100.000 USD. Khoảng 15,3% dân số có tài sản từ 100.000 USD đến dưới 1 triệu USD, còn nhóm triệu phú USD chỉ chiếm 1,5% dân số toàn cầu.

Tính đến tháng 4/2026, UBS ghi nhận 3.302 tỷ phú tại 47 thị trường được khảo sát, tăng 383 người (tương đương 13,1%) so với báo cáo trước. Mỹ có nhiều tỷ phú nhất thế giới (hơn 1.000 tỷ phú), tiếp theo là Trung Quốc với 562 người và Ấn Độ với 211 người.

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Theo PV/VOV.VN (lược dịch) Theo ubs.com ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/07/2026 10:40 AM (GMT+7)
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