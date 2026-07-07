Cá trắm, cá mè con to bự, bỗng bỏ ăn rồi chết bất thường, xã này ở Nghệ An đề nghị ngành chức năng làm rõ
Cá trắm, cá mè được người dân xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An nuôi trên sông Lam con nào cũng to bự. Gần đây cá bắt đầu bỏ ăn, nổi bụng chết bất thường. Hiện, xã Tam Thái đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, kiểm tra làm rõ nguyên nhân sự việc cá chết bất thường.
Ngày 4/7, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương đã có văn bản báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An sau khi xuất hiện tình trạng cá lồng của người dân nuôi trên sông Lam chết nhiều. Đồng thời đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và có hướng xử lý.
Theo báo cáo, có 35 lồng bè của người dân nuôi cá trên sông Lam xảy ra hiện tượng cá chết bất thường, trong đó một số con đạt trọng lượng khoảng từ 1,8 đến 2,5kg/con. Cá chết chủ yếu là cá trắm, cá mè và cá trôi. Trước khi chết, cá có biểu hiện lờ đờ, bỏ ăn, nổi đầu và chết rải rác từ ngày 20/6, cao điểm là từ ngày 30/6 đến nay.