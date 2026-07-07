Cá trắm, cá mè con to bự, bỗng bỏ ăn rồi chết bất thường, xã này ở Nghệ An đề nghị ngành chức năng làm rõ

Cá trắm, cá mè được người dân xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An nuôi trên sông Lam chết bất thường. Hiện, xã Tam Thái cũng đã đề nghị cơ quan chuyên môn làm rõ nguyên nhân sự việc. Ảnh: N.T

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, UBND xã Tam Thái đã cử cán bộ chuyên môn kiểm tra thực tế tại các lồng nuôi và chưa ghi nhận rõ các biểu hiện lâm sàng điển hình của bệnh truyền nhiễm trên cá. Tuy nhiên, qua quan sát thực tế, nước có màu nâu sẫm, xuất hiện nhiều cặn lơ lửng.

Số lượng cá chết có xu hướng tăng theo thời gian. Nhiều hộ dân phải thường xuyên thu gom cá chết nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh ô nhiễm môi trường tại khu vực lồng nuôi.

Ngay sau khi phát hiện hiện tượng cá chết bất thường, UBND xã đã hướng dẫn các hộ nuôi cá lồng thực hiện một số biện pháp trước mắt nhằm hạn chế thiệt hại và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Hướng dẫn các hộ nuôi chủ động xử lý môi trường nước bằng vôi và các biện pháp phù hợp theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; tăng cường lưu thông nước, bổ sung ôxy cho cá nuôi khi điều kiện thực tế cho phép.

Yêu cầu các hộ nuôi thường xuyên vệ sinh lồng bè; thu gom thức ăn dư thừa, kiểm soát lượng thức ăn hằng ngày; giảm lượng thức ăn hoặc tạm ngừng cho ăn khi cá có biểu hiện bỏ ăn, nổi đầu hoặc có dấu hiệu bất thường.

Bên cạnh đó, xã Tam Thái cũng chỉ đạo các hộ nuôi kịp thời thu gom cá chết, thực hiện xử lý bảo đảm vệ sinh môi trường; không vứt xác cá xuống sông hoặc ra khu vực xung quanh; không sử dụng cá chết làm thức ăn cho thủy sản, gia súc, gia cầm và không tiêu thụ dưới bất kỳ hình thức nào.

Cá chết bất thường gây thiệt hại lớn cho người dân xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An. Ảnh: N.T

Đồng thời, địa phương cũng yêu cầu các hộ nuôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến môi trường nước, tình trạng cá nuôi; kịp thời thông tin, báo cáo UBND xã và cơ quan chuyên môn khi phát hiện các dấu hiệu bất thường để được hướng dẫn xử lý.

Để sớm xác định nguyên nhân cá nuôi lồng chết bất thường và có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời, UBND xã Tam Thái cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An cử đoàn công tác, cán bộ chuyên môn trực tiếp kiểm tra thực tế tại khu vực xảy ra hiện tượng cá chết; tổ chức lấy mẫu nước, mẫu cá để phân tích, xét nghiệm, xác định nguyên nhân và hướng dẫn biện pháp xử lý phù hợp.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra các nguồn có nguy cơ tác động đến môi trường nước trên tuyến sông Lam, bao gồm hoạt động khai thác khoáng sản, xả thải, thi công công trình và các hoạt động khác có liên quan; kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm, nếu có.

Trước đó, đầu tháng 5, trên sông đoạn qua xã Anh Sơn cũng đã xảy ra tình trạng cá chết bất thường, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho 13 hộ dân. Ngoài cá nuôi trong lồng, nhiều loài cá tự nhiên dưới sông Lam như: cá chép, chạch, lăng, còm… cũng bị chết, trôi nổi trên sông. Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An sau đó đã tiến hành kiểm tra và nhận định cá lồng trên sông Lam đoạn qua xã Anh Sơn chết hàng loạt là sự cố do biến động môi trường, không phải dịch bệnh thông thường.

Chia sẻ Gửi góp ý Lưu bài Bỏ lưu bài Theo Nguyễn Tình ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn] - 04/07/2026 19:10 PM (GMT+7)