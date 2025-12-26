Loại quả đắt bậc nhất thế giới, Việt Nam trồng thành công một lần cho thu hoạch nhiều năm, là đặc sản nổi tiếng giá 450.000 đồng/kg 

Nho mẫu đơn Nhật Bản là một trong những loại nho đắt đỏ nhất trên thị trường hiện nay, được mệnh danh là "nho quý tộc". Dòng nho này thường dao động từ 1.500.000 - 3.000.000 đồng/kg hoặc một chùm, tùy thuộc vào nguồn gốc và độ tươi. Ở Việt Nam, nho mẫu đơn nhập khẩu là dòng hoa quả cao cấp, thường được mua để làm quà tặng trong những dịp đặc biệt.

Theo tìm hiểu, nho mẫu đơn Nhật Bản được lai tạo từ hai giống Hakunan và Akitsu-21. Giống nho này gây ấn tượng nhờ quả to, không hạt, vỏ mỏng nhẵn bóng, khi ăn có độ giòn cao, vị ngọt đậm nhưng không chát, kèm theo hương thơm dịu nhẹ như sữa rất đặc trưng. Nhờ cấu trúc quả chắc và vỏ bền, nho mẫu đơn cũng có khả năng bảo quản lâu hơn so với nhiều giống nho khác.

Chất lượng nho mẫu đơn ngon bậc nhất được đánh giá là trồng tại vùng Okayama (Nhật Bản), nơi có khí hậu ôn hòa, lượng mưa thấp, điều kiện lý tưởng để nho tích lũy đường và hương thơm tự nhiên. Tại đây, mỗi chùm nho đều được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng, từ việc bọc giấy chống bụi bẩn, côn trùng cho đến áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến nhằm đảm bảo giá trị dinh dưỡng và hương vị đạt mức cao nhất.

Phương pháp trồng nho mẫu đơn Nhật khá đặc biệt với nguyên tắc “một nhánh một chùm”, giúp từng chùm nho hấp thụ tối đa dưỡng chất. Người nông dân còn thường xuyên kiểm tra độ ngọt của quả và chỉ thu hoạch khi nho đạt độ đường từ 18 Brix trở lên. Nếu chưa đạt chuẩn, nho sẽ tiếp tục được giữ lại trên cây cho đến khi chín hoàn toàn.

Về hình thức, chùm nho mẫu đơn thường mọc xum xuê, dáng hình trụ, trọng lượng trung bình khoảng 400 - 500 gram/chùm. Khi chín, quả có màu xanh lục hơi ngả vàng hoặc màu tím tuỳ giống, nhìn rất mọng nước. Thịt nho giòn, ngọt đậm với hàm lượng đường cao, để lại hậu vị dễ chịu và thanh mát.

Gần đây, ở Việt Nam đã trồng thành công giống nho mẫu đơn Nhật Bản và bán ra thị trường với giá khoảng 450.000 đồng/kg.

Việc trồng giống nho này ở Việt Nam là không hề đơn giản bởi đây là giống nho cao cấp, đòi hỏi quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt và sự đầu tư bài bản ngay từ đầu. Từ khâu xuống giống đến khi thu hoạch, người trồng phải chăm sóc cây một cách tỉ mỉ, khoa học, bởi chỉ cần sai lệch nhỏ ở từng giai đoạn sinh trưởng cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng quả.

Mỗi thời kỳ phát triển của cây nho mẫu đơn đều cần chế độ tưới nước và bón phân khác nhau. Đặc biệt, việc ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ được xem là yếu tố then chốt để cây sinh trưởng khỏe, quả đạt độ ngọt cao và hương vị chuẩn.

Để thích nghi với điều kiện khí hậu Việt Nam, nhà vườn đã đầu tư xây dựng hệ thống nhà kính, lồng kính nhằm bảo vệ cây trước sâu bệnh và những tác động bất lợi của thời tiết như mưa lớn, nắng gắt. Đội ngũ kỹ thuật phải thường xuyên theo dõi các yếu tố quan trọng như độ ẩm, ánh sáng và nhiệt độ trong nhà kính để kịp thời điều chỉnh.

Giống nho mẫu đơn Nhật Bản khi trồng thành công tại Việt Nam có thể cho thu hoạch hai vụ mỗi năm, trong đó vụ chính thường rơi vào khoảng tháng 6. Để cây phát triển ổn định và cho năng suất tốt, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt bán tự động, căng giàn đúng kỹ thuật, làm mái vòm nilon trong suốt và phủ bạt gốc nhằm giữ ẩm. Cây nho mẫu đơn Nhật Bản cho trái sau 2 năm trồng và thu hoạch liên tục những năm sau đó.