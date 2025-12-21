Kết luận xử lý vướng mắc liên quan loạt dự án lớn ở TPHCM, có dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 751, làm việc với UBND TPHCM về báo cáo kết quả xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn thành phố.

Dự án Saigon Centre IV và Saigon Centre V thuộc thẩm quyền xử lý của TPHCM.

Theo kết luận, TPHCM (sau sắp xếp) có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc. Thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan tháo gỡ, cho định hướng tháo gỡ 670/838 dự án chiếm 80% các dự án được xử lý.

Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của UBND TPHCM.

Tuy nhiên, thành phố cần tập trung rà soát toàn diện, cập nhật đầy đủ thông tin, danh mục các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài bảo đảm không bỏ sót, bỏ lọt.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị TPHCM khẩn trương thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư dự án ngăn triều trị giá gần 10.000 tỉ đồng.

UBND TPHCM khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền để nhanh chóng đưa dự án đi vào hoạt động. Chịu trách nhiệm làm rõ các vướng mắc của dự án liên quan việc tuân thủ các quy định pháp luật trong từng thời kỳ; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ phù hợp với tình hình thực tiễn, trên tinh thần pháp luật cho phép.

Trong đó, đối với các dự án Khu cao ốc văn phòng và khách sạn tại số 3C Tôn Đức Thắng, Dự án khu dân cư số 168 Phan Văn Trị và Dự án Khu tứ giác Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng - Ngô Đức Kế, UBND TPHCM tiếp tục có văn bản kiến nghị Bộ Công an trả lời kết quả xác minh về các nội dung liên quan trực tiếp đến các dự án.

Trong đó, cần xác định rõ: Có vụ việc có dấu hiệu tội phạm hay không, nếu có thì các dự án trên có phải là vật chứng của vụ án hay không. Trên cơ sở kết quả trả lời của Bộ Công an, UBND TPHCM tập trung, chủ động giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc tại các dự án này.

Đối với dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), TPHCM khẩn trương thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 212/NQ-CP của Chính phủ ngày 21-7-2025 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án hạ tầng tại thành phố bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước và nhà đầu tư; báo cáo Bộ Chính trị kết quả thực hiện.

Đối với 12 dự án thuộc thẩm quyền của TPHCM, đề nghị thành phố khẩn trương xử lý, giải quyết dứt điểm trong tháng 1-2026.

Trong khi đó, đối với các kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về xác định thời điểm tính giá đất cho quỹ đất đối ứng thanh toán cho nhà đầu tư (dự án BT); xác định lại giá đất để truy thu các khoản nộp bổ sung, Phó Thủ tướng Thường trực giao các bộ liên quan khẩn trương hướng dẫn thành phố thực hiện theo quy định; đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đối những dự án có tình huống pháp lý tương tự như quy định tại Nghị quyết số 170/2024/QH15, đề nghị UBND TPHCM chủ động rà soát, phân loại và xác định tình huống tương tự về mặt pháp lý của dự án; cơ chế, chính sách đề xuất áp dụng theo quy định.

Đối với nội dung vướng mắc tại các dự án BT, BOT, UBND TPHCM chủ động phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được hướng dẫn thực hiện theo quy định; tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có) đảm bảo theo tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa nhà nước và nhà đầu tư".