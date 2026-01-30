Máy bay Thái Lan bỏ quên 23 hành khách

Máy bay của Thai AirAsia quay lại vị trí đỗ để đón 23 hành khách bị bỏ quên tại sân bay Don Mueang vào ngày 17/1. Ảnh: Nat Nattyy

Ngày 30/1, Thai AirAsia lên tiếng xin lỗi sau vụ việc để quên 23 hành khách trên xe buýt trung chuyển tại sân bay Don Mueang, Bangkok, trong lúc máy bay chuẩn bị khởi hành đi Hat Yai.

Sự việc xảy ra sáng 17/1 trên chuyến bay dự kiến cất cánh lúc 7h10 với tổng cộng 136 hành khách. Hành khách chia sẻ trên mạng xã hội, sự cố chỉ được phát hiện khi một người phụ nữ lớn tuổi không thấy bạn đồng hành trên máy bay, dù người này đã làm thủ tục và lên xe buýt trung chuyển ra sân đỗ.

Khi máy bay bắt đầu lăn bánh, bà tháo dây an toàn và báo cho tiếp viên rằng bạn mình bị bỏ lại. Ban đầu, tổ bay cho rằng hành khách đó lỡ chuyến hoặc lên nhầm xe buýt. Tuy nhiên, cuộc gọi điện thoại sau đó xác nhận không chỉ một mà tổng cộng 23 hành khách vẫn đang bị kẹt trên xe buýt đóng kín cửa.

Trước tình huống này, máy bay buộc phải quay lại vị trí đỗ vào khoảng 7h45 để đón 23 hành khách lên máy bay, sau đó mới tiếp tục hành trình.

Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT), nhà chức trách nhận được đơn khiếu nại chính thức từ hành khách vào ngày 29/1 và đã yêu cầu hãng báo cáo, đồng thời khắc phục các lỗ hổng trong quy trình phục vụ mặt đất.

Thai AirAsia cho biết sẽ rà soát lại quy trình phối hợp giữa bộ phận mặt đất và tổ bay nhằm tránh tái diễn những sự cố tương tự.