Giá thép tăng do Trung Quốc nới 'lằn ranh đỏ'

Giá hợp đồng thép cây kỳ hạn tại Trung Quốc tăng lên 3 ,150 CNY/tấn, mức cao nhất kể từ đỉnh gần 5 tháng là 3 ,160 CNY ghi nhận vào ngày 7/1, khi các nỗ lực cải thiện cân đối tài chính củacác doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc đã củng cố triển vọng nhu cầu đối với kim loại đen.

Giá thép tăng do ngành xây dựng Trung Quốc có dấu hiệu hồi phục (ảnh minh họa).

Theo các báo cáo từ truyền thông nhà nước Trung Quốc, nhiều nhà phát triển bất động sản lớn hiện được miễn yêu cầu nộp các chỉ tiêu "ba lằn ranh đỏ" vốn được áp dụng trước đây nhằm hạn chế khả năng tiếp cận đòn bẩy tài chính, qua đó giúp tăng khả năng tiếp cận tín dụng và giảm rủi ro thanh khoản ngắn hạn đối với các doanh nghiệp xây dựng đang gặp khó khăn, đồng thời cải thiện triển vọng triển khai các dự án sử dụng nhiều thép thanh.

Bên cạnh đó, số liệu chính thức mới nhất cho thấy hoạt động xây dựng tại Trung Quốc đã phục hồi trong tháng 12 sau bốn giai đoạn suy giảm liên tiếp.

Trong khi đó, dữ liệu từ Hiệp hội Thép Thế giới cho thấy nguồn cung thép toàn cầu năm 2025 có xu hướng giảm, chủ yếu do Trung Quốc cắt giảm sản lượng trong khuôn khổ chiến dịch chống cạnh tranh nội địa.

Tại Việt Nam, giá thép có dấu hiệu bình ổn trở lại. Theo đó, giá thép của các hãng tại ngày 29/1 bao gồm: Hòa Phát báo giá thép D10 CB300 ở mức 14.260 đồng/kg, tương đương giá thép cuộn CB240.

Thép Việt Ý miền Bắc ghi nhận giá thép CB240 và D10 CB300 lần lượt 14.140 và 14.040 đồng/kg. Thép VAS miền Trung ghi nhận giá CB240 13940 đồng/kg và CB300 13640 đồng/kg.

Tại thép Việt Đức miền Bắc, giá thép CB240 ở mức 13.950 đồng/kg, CB300 ghi nhận 13.750 đồng/kg. Thép Kyoei ghi nhận CB240 13940 đồng/kg và CB300 13740 đồng/kg.

Theo báo cáo của Yuanta Việt Nam, các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán hưởng lợi từ giá thép tăng bao gồm SMC, HPG và TVN.