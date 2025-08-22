Boeing "chơi lớn" bán 500 máy bay cho Trung Quốc

Boeing đang đàm phán bán khoảng 500 máy bay cho Trung Quốc, tập trung vào các chi tiết như dòng máy bay, loại và thời gian bàn giao, theo Bloomberg ngày 21/8.

Thỏa thuận này có thể trở thành trọng tâm trong các cuộc thương thảo thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời là bước ngoặt cho Boeing tại thị trường hàng không lớn thứ hai toàn cầu.

Một chiếc Boeing 737 Max tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough tại Anh. Ảnh: Reuters

Đơn hàng này giúp Boeing thu hẹp khoảng cách với Airbus, đối thủ đang mở rộng mạnh mẽ tại Trung Quốc, trong bối cảnh đơn đặt hàng của Boeing chững lại do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Cổ phiếu Boeing tăng nhẹ sau thông tin nhưng đóng cửa phiên 21/8 giảm 0,5%. Nếu thành công, đây sẽ là giao dịch lớn đầu tiên với Trung Quốc kể từ chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu. Quan chức Mỹ đã bắt đầu tham vấn các hãng hàng không nội địa về nhu cầu đối với phi cơ Boeing.

Hoạt động của Boeing tại Trung Quốc bị gián đoạn khi căng thẳng thương mại leo thang, khiến các hãng bay nước này ngừng nhận máy bay mới từ tháng 4. Sau khi hai bên đạt thỏa thuận tạm giảm thuế nhập khẩu đầu tháng 5, Boeing nối lại việc giao hàng từ tháng 6.

Các giao dịch mua máy bay ngày càng nổi bật trong các chuyến công du ngoại giao của Tổng thống Mỹ. Đầu năm nay, Boeing ký hợp đồng lớn với Qatar Airways, bán 160 máy bay thân rộng, kèm tùy chọn mua thêm 50 chiếc, trị giá khoảng 96 tỷ USD. Tại Saudi Arabia, AviLease đặt mua 20 chiếc Boeing 737 MAX, với tùy chọn mua thêm 10 chiếc.