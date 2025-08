Kinh tế 24h: Vietnam Airlines bắt đầu kinh doanh Internet trên máy bay: 10 USD được vào web 1 giờ

Chứng khoán tăng mạnh 3 phiên liên tiếp

VN-Index tăng mạnh 3 phiên liên tiếp, đóng cửa ngày 6/8 tại 1.574 điểm, tăng hơn 26 điểm, vượt ngưỡng kháng cự 1.570 điểm. Chỉ số tích lũy gần 80 điểm sau chuỗi tăng, với 250 mã tăng, gấp hơn 3 lần mã giảm. Cổ phiếu vốn hóa lớn như TCB, MBB, HPG, MWG dẫn dắt thị trường, trong đó TCB tăng 3,2% lên 38.200 đồng. Nhóm ngân hàng nổi bật với 7/10 mã tác động tích cực nhất, các mã như STB, VPB, CTG tăng trên 2,2%.

Ngành chứng khoán phục hồi mạnh, VIX có lúc chạm trần 28.650 đồng, các mã SSI, VCI, HCM tăng trên 1,5%. Nhóm dầu khí bùng nổ, BSR chạm trần 21.800 đồng, dư mua 3,2 triệu cổ phiếu, PLX và GAS tăng khoảng 2,3%. Các ngành hàng không, cảng biển, phân bón, thép cũng tăng 2-4%. Thanh khoản đạt 37.900 tỷ đồng với 1,35 tỷ cổ phiếu giao dịch, giảm so với phiên trước nhưng vẫn cao. HPG dẫn đầu thanh khoản với 2.600 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 528 tỷ đồng, tập trung vào VIX với hơn 5 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng do khả năng thị trường điều chỉnh sau phiên rung lắc mạnh. Diễn biến tích cực được hỗ trợ bởi sắc xanh đồng thuận ở nhiều ngành, nhưng rủi ro điều chỉnh đột ngột vẫn hiện hữu.

Vietnam Airlines bắt đầu kinh doanh Internet trên máy bay: 10 USD được vào web 1 giờ

Từ ngày 5/8, Vietnam Airlines thử nghiệm dịch vụ Internet trên máy bay, cho phép hành khách truy cập mạng qua Wifi trên thiết bị cá nhân. Trên các chuyến bay quốc tế, hãng cung cấp ba gói dịch vụ: nhắn tin không giới hạn giá 5 USD (130.000 đồng), duyệt web 1 giờ giá 10 USD (260.000 đồng), và duyệt web không giới hạn suốt chuyến bay giá 20 USD (520.000 đồng). Thanh toán được thực hiện trực tiếp trên máy bay. Đối với chuyến bay nội địa, hệ thống thanh toán đang hoàn thiện và sẽ triển khai khi sẵn sàng.

Dịch vụ Internet máy bay. Ảnh minh họa

Trong giai đoạn đầu, hành khách hạng thương gia được miễn phí gói duyệt web không giới hạn, còn tất cả hành khách được tặng 15 phút nhắn tin miễn phí qua Zalo, Viber, WhatsApp, kể cả trên chuyến bay nội địa. Dịch vụ hiện áp dụng trên máy bay Airbus A350 có kết nối vệ tinh, với kế hoạch mở rộng sang các dòng máy bay khác và bổ sung thêm phương thức thanh toán đến hết tháng 12/2025.

Hạ tầng kỹ thuật do Vietnam Airlines phối hợp với VNPT, sử dụng vệ tinh Viasat của Mỹ, đảm bảo tốc độ truy cập ổn định và an toàn. Theo ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, dịch vụ này nâng cao trải nghiệm khách hàng và tạo lợi thế cạnh tranh, hỗ trợ chiến lược mở rộng của hãng. Đây là bước tiến trong kế hoạch chuyển đổi số, phù hợp xu hướng của nhiều hãng hàng không quốc tế, giúp Vietnam Airlines củng cố vị thế trên thị trường.

Ông Trump phàn nàn bị các ngân hàng lớn từ chối phục vụ

Tổng thống Mỹ Donald Trump phàn nàn rằng hai ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, JPMorgan Chase và Bank of America, từ chối phục vụ ông. Trong cuộc phỏng vấn ngày 5/8 với CNBC, ông cho biết JPMorgan yêu cầu ông chuyển “hàng trăm triệu USD” sang ngân hàng khác trong 20 ngày, còn Bank of America từ chối mở tài khoản cho khoản tiền hơn một tỷ USD. Ông phải chuyển sang các ngân hàng nhỏ, gửi 10 triệu USD mỗi nơi. Ông Trump cáo buộc các ngân hàng lớn “phân biệt đối xử” với ông và những người bảo thủ, tương tự cách họ đối xử với lãnh đạo công ty tiền số và tổ chức tôn giáo.

Các ngân hàng giải thích rằng việc từ chối không liên quan đến chính trị hay tôn giáo, mà do tuân thủ luật liên bang chống tội phạm tài chính, đặc biệt với các ngành rủi ro cao như tiền số. Chính quyền Trump đang chuẩn bị sắc lệnh đe dọa phạt các ngân hàng từ chối khách hàng vì lý do chính trị, theo Wall Street Journal. Ông Trump không nói rõ vấn đề liên quan đến tài khoản cá nhân hay doanh nghiệp, nhưng cho rằng các ngân hàng chịu áp lực từ chính quyền Biden trước đây.

Tháng 3, Trump Organization kiện Capital One, cáo buộc ngân hàng đóng tài khoản bất hợp pháp sau vụ bạo loạn Quốc hội 1/2021. Capital One và JPMorgan bác bỏ cáo buộc nhắm vào phe bảo thủ. JPMorgan khẳng định không đóng tài khoản vì lý do chính trị và mong hợp tác với Nhà Trắng để cải thiện hệ thống quản lý. Phát biểu của ông Trump đặt các ngân hàng vào thế khó, dù họ đang hưởng lợi từ việc bãi bỏ quy định tài chính thời Biden.

Thâm hụt thương mại Mỹ - Trung thấp nhất hai thập kỷ

Thâm hụt thương mại Mỹ - Trung trong tháng 6 giảm còn 9,4 tỷ USD, mức thấp nhất trong 21 năm, theo Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA). So với tháng 5, thâm hụt giảm 4,6 tỷ USD, thu hẹp 70% sau 5 tháng giảm liên tiếp. Mỹ áp thuế 30% lên hàng Trung Quốc, khiến nhập khẩu từ nước này giảm mạnh xuống 19,4 tỷ USD, thấp nhất từ 2009, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc tăng lên 10,1 tỷ USD.

Cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung tại Thụy Điển tuần trước khuyến nghị gia hạn thuế suất hiện tại đến 12/8, tránh tăng vọt như trước. Ông Trump nhận định quan hệ với Trung Quốc “rất tốt” và sắp đạt thỏa thuận. Không chỉ với Trung Quốc, thâm hụt thương mại của Mỹ với Canada (1,3 tỷ USD) và Đức (3,8 tỷ USD) cũng ở mức thấp nhất 5 năm.

Tổng thâm hụt thương mại Mỹ tháng 6 giảm 16% xuống 60,2 tỷ USD, chủ yếu do nhập khẩu hàng hóa giảm 12,6 tỷ USD. Điều này góp phần giúp GDP Mỹ quý II tăng 3%, sau khi giảm 0,5% ở quý I. Từ đầu năm, nhập khẩu Mỹ tăng 12,1%, xuất khẩu tăng 5,2%.

Ngày 31/7, ông Trump công bố thuế đối ứng mới với nhiều đối tác, từ 10-41%. Đại học Yale ước tính thuế nhập khẩu bình quân Mỹ sẽ đạt 18,3% từ 7/8, cao nhất kể từ 1934. Chuyên gia kinh tế Oren Klachkin nhận định thuế cao gây bất lợi, buộc doanh nghiệp điều chỉnh để thích nghi với chính sách dài hạn.

Ông Trump tuyên bố kế hoạch áp thuế 250% với dược phẩm

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố kế hoạch áp thuế nhập khẩu dược phẩm lên tới 250%, mức cao nhất ông từng đề cập. Trong phỏng vấn với CNBC ngày 5/8, ông cho biết sẽ bắt đầu với mức thuế nhỏ, nhưng sau 1-1,5 năm, thuế có thể tăng lên 150-250%.

Tổng thống Donald Trump

Trước đó, ngày 8/7, ông đã đề cập đến thuế 200% cho dược phẩm nhập khẩu. Chính quyền Trump đang điều tra mức độ phụ thuộc vào dược phẩm nước ngoài, dựa trên Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại 1962, từng được dùng để áp thuế nhôm, thép, xe hơi.

Mặc dù ngành dược thường được miễn thuế do tính thiết yếu, ông Trump chỉ trích việc định giá “không công bằng” và yêu cầu sản xuất dược phẩm trong nước. Nhiều hãng dược lớn như Novartis, Sanofi, Eli Lilly đã cam kết đầu tư vào Mỹ, nhưng cảnh báo thuế cao có thể tăng chi phí và gây gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng bệnh nhân.

Tuần trước, ông Trump gửi thư tới 17 hãng dược, yêu cầu giảm giá thuốc tại Mỹ trước 29/9, áp dụng giá thấp nhất như tại các nước phát triển khác cho bệnh nhân Medicaid. Các hãng đang xem xét đề xuất này.

Lý do Citigroup bất ngờ nâng mạnh dự báo giá vàng thế giới

Citigroup vừa nâng dự báo giá vàng thế giới lên 3.500 USD/ounce trong 3 tháng tới, tăng từ mức 3.300 USD/ounce đưa ra hồi tháng 6/2025, với ngưỡng giao dịch điều chỉnh từ 3.100-3.500 USD/ounce lên 3.300-3.600 USD/ounce. Lý do chính bao gồm lo ngại về tăng trưởng kinh tế Mỹ, lạm phát cao do chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, và đồng USD yếu. Nhu cầu vàng toàn cầu tăng 33% từ giữa năm 2022, đẩy giá vàng gần gấp đôi tính đến cuối quý II/2025.

Citigroup vừa nâng dự báo giá vàng thế giới lên 3.500 USD/ounce trong 3 tháng tới

Các yếu tố hỗ trợ dự báo gồm thị trường lao động Mỹ quý II suy yếu, nghi ngại về độc lập chính sách của Fed, và rủi ro địa chính trị từ xung đột Nga – Ukraine. Nhu cầu đầu tư, mua vàng từ ngân hàng trung ương, và trang sức tăng mạnh cũng thúc đẩy giá vàng. Dự báo này trái ngược với báo cáo giữa tháng 6 của Citigroup, khi họ hạ dự báo và cảnh báo giá vàng có thể dưới 3.000 USD/ounce vào cuối 2025.

Thị trường kỳ vọng Fed giảm lãi suất vào tháng 9 với xác suất 87,8%, hỗ trợ vàng – tài sản trú ẩn an toàn trong môi trường lãi suất thấp. Về thương mại, EU tạm hoãn thuế trả đũa Mỹ trong 6 tháng để đàm phán, sau thỏa thuận thương mại với thuế 15% từ Mỹ và EU cam kết mua năng lượng, thiết bị quân sự Mỹ.

Người dân phải nộp số tiền lớn khi chuyển mục đích sử dụng đất, Phó Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ

Chiều 5/8/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến với 17 tỉnh, thành phố để thảo luận sửa đổi Nghị định 103/2024/NĐ-CP và 104/2024/NĐ-CP về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và quỹ phát triển đất. Theo ông, Luật Đất đai 2024 đã được sửa đổi cơ bản, nhưng việc triển khai gặp khó khăn do các văn bản dưới luật thiếu cụ thể, chưa thống nhất, gây khó áp dụng tại địa phương. Đặc biệt, giá đất tăng đột biến khiến người dân phải nộp số tiền lớn khi chuyển mục đích sử dụng đất, nhất là từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần sửa đổi quy định để đảm bảo công bằng, khoan sức cho doanh nghiệp và người dân. Ông yêu cầu phân biệt giữa người sử dụng đất hợp pháp và trường hợp đầu cơ, để đất hoang hóa. Với người dân chuyển mục đích sử dụng đất lần đầu để làm nhà ở, cần tính mức thu phù hợp, đặc biệt tại khu vực nông thôn, khó khăn. HĐND cấp tỉnh sẽ quyết định mức thu, chênh lệch hạn mức và áp dụng chính sách miễn, giảm cho các đối tượng chính sách như người nghèo, dân tộc thiểu số.

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi 6 nhóm nội dung trong Nghị định 103, bao gồm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và xử lý chuyển tiếp khi phát sinh khoản thu bổ sung. Các đại biểu thống nhất phương án của Bộ Tài chính về mức thu bổ sung, nhấn mạnh cần căn cứ rõ ràng, minh bạch để giảm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời chống lãng phí tài nguyên đất.

Công ty chứng khoán của Techcombank được định giá hơn 4 tỷ USD

Công ty Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), thuộc Techcombank (sở hữu 88,7% vốn), được định giá khoảng 108.000 tỷ đồng (4,1 tỷ USD) trong đợt IPO, vượt nhiều doanh nghiệp lớn như Thế Giới Di Động, Sacombank, ACB, Vietnam Airlines. Giá cổ phiếu IPO là 46.800 đồng, với vốn điều lệ tăng từ 20.801 tỷ lên 23.113 tỷ đồng. TCBS đặt mục tiêu vốn hóa 5 tỷ USD và dự kiến niêm yết cuối 2025.

TCBS dự kiến thu 10.817 tỷ đồng từ IPO, trong đó 70% (7.542 tỷ đồng) đầu tư vào tự doanh chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu), 30% còn lại cho môi giới, giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán. TCBS dẫn đầu ngành chứng khoán về vốn điều lệ và lợi nhuận, với lãi trước thuế quý II/2025 đạt 1.733 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ, lập kỷ lục.

Tính đến 30/6/2025, tổng nợ vay của TCBS đạt 33.805 tỷ đồng, tăng 30,4%, chủ yếu từ dư nợ ký quỹ (33.192 tỷ đồng). So với các công ty chứng khoán như SSI, VIX, VNDirect, HSC, Vietcap, định giá TCBS vượt trội, khẳng định vị thế dẫn đầu ngành.

Vietlott vừa tìm được vé số trúng độc đắc tiền tỷ

Tối 5/8/2025, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố kết quả kỳ quay thưởng thứ 1.225 của xổ số Power 6/55, xác định một vé trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.320.389.450 đồng (hơn 3,3 tỷ đồng). Dãy số may mắn là 08 - 41 - 45 - 51 - 52 - 53, với số vàng 31. Tấm vé trúng Jackpot 2 trùng 5/6 số của giải Jackpot 1 và số vàng 31. Trong khi đó, giải Jackpot 1 trị giá 53.813.039.700 đồng (gần 54 tỷ đồng) vẫn chưa tìm được chủ nhân.

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, người trúng Jackpot 2 phải nộp 10% thuế thu nhập cá nhân. Sau khi trừ thuế, số tiền thực nhận là hơn 2,97 tỷ đồng. Ngoài giải độc đắc, kỳ quay này còn ghi nhận 12 người trúng giải nhất (40 triệu đồng/giải), 772 người trúng giải nhì (500.000 đồng/giải) và 15.953 người trúng giải ba (50.000 đồng/giải), cho thấy sức hút lớn của Power 6/55.

Vietlott tiếp tục khẳng định vị thế trong ngành xổ số với các giải thưởng hấp dẫn, thu hút đông đảo người chơi. Giải Jackpot 2, dù thấp hơn Jackpot 1, vẫn mang lại cơ hội đổi đời cho người may mắn. Các kỳ quay thưởng của Vietlott không chỉ tạo cơ hội làm giàu mà còn đóng góp vào ngân sách nhà nước thông qua thuế và các hoạt động xã hội.

Mưa giông bất ngờ ở TP HCM, hàng loạt chuyến bay bị ảnh hưởng

Chiều tối 5/8/2025, cơn mưa giông bất ngờ trút xuống TP HCM trên diện rộng, gây ảnh hưởng lớn đến giao thông hàng không và đường bộ. Nhiều chuyến bay đến và đi từ sân bay Tân Sơn Nhất phải điều chỉnh lịch khai thác hoặc bay chờ để đảm bảo an toàn.

Vietnam Airlines và Vietjet thông báo các chuyến bay bị tác động do thời tiết xấu, đồng thời khuyến nghị hành khách kiểm tra lịch trình và thời tiết trước khi ra sân bay. Các hãng bày tỏ sự tiếc nuối và mong nhận được sự thông cảm từ hành khách, nhấn mạnh an toàn là ưu tiên hàng đầu trong tình huống bất khả kháng này, dù phát sinh chi phí lớn.

Cơn mưa bắt đầu từ hơn 17 giờ, nặng hạt dần và đến 18 giờ 30 vẫn rất lớn ở nhiều khu vực. Trước đó, TP HCM chủ yếu nắng nóng, khiến mưa giông bất ngờ gây khó khăn. Ngoài sân bay, mưa lớn giờ tan tầm khiến một số tuyến đường ngập, ảnh hưởng giao thông. Tình trạng này làm phát sinh khó khăn cho người dân và các hãng hàng không, nhưng các biện pháp ứng phó được triển khai để giảm thiểu rủi ro.