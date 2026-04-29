Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 166,300 Bán 168,800

BTMH Mua 163,000 Bán 165,900

Tỷ giá

USD Mua 26,108 Bán 26,368

EUR Mua 30,059 Bán 31,643

Sáng 29-4, xuất hiện nhiều người trúng xổ số miền Nam

Sự kiện: Thông tin thị trường

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 29-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.

Từ tối 28 đến sáng sớm 29-4, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi của vé số Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 28-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Bến Tre trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Thanh Khoa

Theo đó, vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 28-4, giải độc đắc (dãy số 339695) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi phân phối trúng giải độc đắc 16 vé Bến Tre là đại lý vé số Sang ở xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng trong đêm 28-4 cho một khách hàng may mắn trúng giải độc đắc 2 vé Bến Tre là đại lý vé số Thanh Khoa ở phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Giải an ủi của vé số Bến Tre cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Công Khanh và đại lý vé số Ngọc Loan ở tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre, giải độc đắc (dãy số 885692) của vé số Bạc Liêu được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Giải an ủi của vé số Bạc Liêu cũng được xác định trúng tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Giải an ủi của vé số Bến Tre trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Công Khanh, Ngọc Loan

Đại lý vé số Triều Phát cũng là nơi đổi thưởng cho những khách hàng may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 867614) 10 vé Cà Mau, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 27-4.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu và vé số Bến Tre, giải an ủi của vé số Vũng Tàu được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai. Nơi đổi thưởng là một đại lý vé số ở xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai.

Giải an ủi của vé số Vũng Tàu trúng tại tỉnh Đồng Nai

Giải an ủi của vé số Bạc Liêu trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Triều Phát

Vé số Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ mở thưởng chiều 29-4. Ảnh: ĐLVS Thành Phát, ĐLVS Thanh

Trúng số 3 triệu USD nhưng cả năm không tới nhận
Một người bí ẩn mua được tấm vé trúng thưởng 4,8 triệu AUD (khoảng 3 triệu USD) giải Set for Life (An nhàn suốt đời) tại thị trấn ven biển Kiama, bang...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thu Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/04/2026 04:30 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Thông tin thị trường Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN