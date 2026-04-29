SJC Mua 166,300 Bán 168,800

BTMH Mua 163,000 Bán 165,900

USD Mua 26,108 Bán 26,368

EUR Mua 30,059 Bán 31,643

Con cá ngừ vây xanh giá hơn 3 triệu USD

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Kiyoshi Kimura, ông chủ chuỗi nhà hàng sushi Zanmai, người tự xưng là "vua cá ngừ", đã trả 510 triệu yen (tương đương 3,2 triệu USD) cho con cá ngừ vây xanh nặng 243 kg, tại phiên đấu giá đầu tiên trong năm mới vào rạng sáng 5/1 ở chợ cá Toyosu, thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Ông Kimura, người thường xuyên giành chiến thắng trong các phiên đấu giá thường niên trong năm mới, đã phá vỡ kỷ lục cũ 334 triệu yen (2,1 triệu USD) do chính ông thiết lập năm 2019. Con cá đắt giá năm nay được đánh bắt tại vùng biển ngoài khơi Oma ở miền Bắc Nhật Bản, nơi nổi tiếng là "thánh địa" của cá ngừ chất lượng cao. Mỗi kg của con cá ngừ vây xanh này có giá trung bình 13.000 USD/kg. Dù hàng trăm con cá ngừ được bán mỗi ngày trong các phiên đấu giá buổi sáng, giá cá ngừ Oma luôn cao hơn, đặc biệt trong những phiên đấu giá đầu năm mới. Do nhu cầu tiêu thụ cá để làm sushi và sashimi, cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương từng là loài có nguy cơ tuyệt chủng, nhưng trữ lượng đang dần hồi phục sau nhiều nỗ lực bảo tồn.

Trúng đậm cá ngừ đại dương, ngư dân Gia Lai vui Tết lớn
Khoang tàu đầy cá bạc, bến cảng rộn ràng tiếng cười. Mùa cá ngừ đại dương thắng lợi giúp ngư dân Gia Lai có thêm thu nhập, đón Tết ấm no.

-13/01/2026 09:06 AM (GMT+7)
