Con cá ngừ vây xanh giá hơn 3 triệu USD
Kiyoshi Kimura, ông chủ chuỗi nhà hàng sushi Zanmai, người tự xưng là "vua cá ngừ", đã trả 510 triệu yen (tương đương 3,2 triệu USD) cho con cá ngừ vây xanh nặng 243 kg, tại phiên đấu giá đầu tiên trong năm mới vào rạng sáng 5/1 ở chợ cá Toyosu, thủ đô Tokyo, Nhật Bản.
Ông Kimura, người thường xuyên giành chiến thắng trong các phiên đấu giá thường niên trong năm mới, đã phá vỡ kỷ lục cũ 334 triệu yen (2,1 triệu USD) do chính ông thiết lập năm 2019. Con cá đắt giá năm nay được đánh bắt tại vùng biển ngoài khơi Oma ở miền Bắc Nhật Bản, nơi nổi tiếng là "thánh địa" của cá ngừ chất lượng cao. Mỗi kg của con cá ngừ vây xanh này có giá trung bình 13.000 USD/kg. Dù hàng trăm con cá ngừ được bán mỗi ngày trong các phiên đấu giá buổi sáng, giá cá ngừ Oma luôn cao hơn, đặc biệt trong những phiên đấu giá đầu năm mới. Do nhu cầu tiêu thụ cá để làm sushi và sashimi, cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương từng là loài có nguy cơ tuyệt chủng, nhưng trữ lượng đang dần hồi phục sau nhiều nỗ lực bảo tồn.
