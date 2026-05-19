Nghỉ việc văn phòng để chăm con, mẹ 9X chi 900 triệu đồng làm nhà vườn 1.000 m2

Giữa năm 2025, sau khi dừng công việc văn phòng, Ngọc bắt đầu có nhiều thời gian ở nhà hơn. Trong một lần đi dạo phía sau nhà, chị chú ý đến khu vườn vốn được cha mẹ trồng cây tạp nhiều năm, cỏ mọc um tùm và ít người chăm sóc.

"Trước đây tôi hiếm khi ra khu này. Nhưng khi ở nhà nhiều hơn, tôi thấy tiếc vì đất rộng mà để trống nên nảy ra ý định dọn dẹp lại cho đẹp", chị kể.

Ban đầu, 9X chỉ định cải tạo một góc nhỏ để cả nhà có chỗ ngồi thư giãn vào buổi chiều. Nhưng càng làm chị càng thích, rồi bắt đầu trồng thêm cây xanh, hoa, rau và sắp xếp lại toàn bộ khu vườn. Trong quá trình cải tạo, chị được chồng phụ giúp, còn cha mẹ, vốn làm nông nhiều năm, hỗ trợ phần lớn việc dọn đất, chăm cây và làm vườn.

Khi khu vườn dần thành hình, chị tiếp tục dựng một căn bếp nhỏ ở giữa để làm bánh, nấu ăn và quây quần cùng gia đình.

Sau này, thấy diện tích đất vẫn còn rộng, chị làm thêm một căn phòng riêng cho hai vợ chồng và con nhỏ theo phong cách "nhà công chúa" mà chị thích từ bé.

Hiện khu nhà vườn rộng khoảng 1.000 m2, trồng đủ loại hoa, rau xanh và cây ăn trái. Ngọc cho biết không theo một phong cách thiết kế cố định nào mà làm theo sở thích và bổ sung dần.

Toàn bộ quá trình cải tạo được chia thành nhiều giai đoạn nhỏ. "Có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu. Khi dành dụm được khoảng 200-300 triệu đồng thì tôi bắt đầu làm thêm một phần", chị nói. Đến nay, tổng chi phí cho khu nhà vườn khoảng 900 triệu đồng.

Mỗi ngày, chị dành khoảng 3-4 tiếng để chăm sóc cây cối vào sáng sớm, buổi trưa và chiều mát. Theo chị, để hạn chế côn trùng trong vườn, điều quan trọng nhất là giữ không gian sạch sẽ, thông thoáng và thường xuyên dọn cỏ dại.

Nguồn cảm hứng của khu nhà vườn đến từ một bài viết nước ngoài chị từng đọc về mô hình những căn nhà nhỏ nằm quanh khu vườn chung, nơi trẻ con có thể vui chơi, còn người lớn có không gian nghỉ ngơi, thư giãn.

Gia đình hiện có 5 thành viên nên khu vườn cũng trở thành không gian sinh hoạt chung, nơi các thành viên tụ họp, ăn uống và nghỉ ngơi sau giờ làm việc, học tập.

Với người mẹ 32 tuổi, giá trị lớn nhất sau gần một năm cải tạo không nằm ở số tiền đầu tư, mà là cảm giác bình yên khi mỗi ngày được chăm sóc cây cối, nhìn con nhỏ vui chơi trong khu vườn và có thêm thời gian bên gia đình.