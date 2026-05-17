Cuộc sống trong những căn nhà siêu nhỏ ở cư xá Thanh Đa

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại tầng 3 lô 10 cư xá Thanh Đa, bà Vũ Thị Kim Liên (68 tuổi) sinh sống trong căn phòng rộng khoảng 2 m² nằm dưới gầm cầu thang.

Không gian nhỏ hẹp chỉ đủ đặt vài vật dụng sinh hoạt cá nhân. Chiếc tivi cũ là tài sản giá trị nhất trong nhà. Phía trên gác nhỏ hiện được bà lập bàn thờ người chồng vừa mất cách đây không lâu. Bà Liên cho biết mình sống tại cư xá Thanh Đa từ năm 1979. Khi con cháu trưởng thành, cần thêm không gian sinh hoạt nên bà chuyển ra góc cầu thang gần đó ở riêng từ năm 2019.

Hiện bà làm nghề trông trẻ tại khu vực quận Tân Bình cũ, cách nơi ở khoảng 10 km. Ban ngày bà chủ yếu ở ngoài, tối muộn mới trở về nghỉ ngơi. Tuy nhiên, việc sinh hoạt trong căn phòng nhỏ luôn gặp nhiều bất tiện. “Nhà chật nên ngủ phải co chân lại, sáng dậy hai bàn chân tê cứng”, bà Liên nói.

Ở tầng trệt lô 10 là nơi ở của bà Nguyễn Thị Viết Thơ. Với diện tích khoảng 7 m², đây được xem là một trong những không gian rộng hơn tại khu vực cầu thang cư xá.

Căn phòng được chia thành khu ngủ, bếp và nhà vệ sinh. Phòng ngủ rộng khoảng 1,2 m, là nơi sinh hoạt chính của hai vợ chồng, còn con cái gửi nhờ người thân chăm sóc. Đồ đạc chất kín trong bếp nên mỗi lần nấu ăn, bà phải đứng sát mép cửa.

Bà Thơ cho biết gia đình chuyển đến đây từ năm 2012, tiền mua lại cùng chi phí sửa chữa gần 100 triệu đồng. Hiện bà làm công việc thu gom rác tại cư xá Thanh Đa và lo ngại sẽ không còn kế sinh nhai khi nơi này giải tỏa.

Tại tầng 2 lô 8, bà Nguyễn Thị Hoa (66 tuổi) sống trong căn phòng rộng chưa đầy 3 m² suốt gần chục năm nay. Để che mưa nắng, bà dùng bạt quây kín không gian phía dưới cầu thang, bên ngoài tận dụng làm nơi phơi đồ.

Người phụ nữ quê Quảng Ngãi cho biết sau nhiều năm bán vé số tại TP.HCM, đến năm 2017 bà mới tích cóp đủ tiền mua lại nơi ở với giá khoảng 40 triệu đồng, chưa gồm chi phí cải tạo.

Không gian bên trong chỉ rộng khoảng một mét, nơi cao nhất chưa tới 2 mét. Góc cầu thang được cải tạo thêm nhà vệ sinh, phòng tắm và gác nhỏ. Trước đây cháu bà từng ở trên gác nhưng sau đó chuyển ra ngoài thuê trọ để thuận tiện sinh hoạt. Do nhà thấp và nóng, nhiều hôm bà Hoa mắc màn ngủ bên ngoài cho thoáng mát, chỉ khi mưa lớn mới vào bên trong.

Điện nước sinh hoạt được dùng chung với một hộ khác, mỗi tháng bà trả khoảng 300.000 đồng. Tuy nhiên, điều khiến bà lo lắng nhất là việc căn nhà được mua bằng giấy tay nên chưa rõ phương án hỗ trợ khi cư xá giải tỏa.

Cũng tại lô 10, bà Võ Thị Cúc (65 tuổi) sống trong căn phòng khoảng 3 m² vốn trước đây là kho hoặc nơi chứa rác của khu dân cư.

Để tăng diện tích sử dụng, bà tận dụng thêm khoảng không bên ngoài để kê vật dụng sinh hoạt. Bên trong căn phòng chất nhiều quần áo, đồ đạc cùng góc bếp nhỏ gần ban công. Muốn vào nhà, bà phải bước qua giường ngủ. “Đêm ngủ phải gác chân lên tường vì không đủ chỗ duỗi thẳng”, bà nói.

Theo đại diện khu phố 2, tại hầu hết các lô cư xá Thanh Đa đều có hộ dân sinh sống tại các góc cầu thang suốt hơn 30 năm qua. Các hộ này vẫn được hỗ trợ điện nước, thu gom rác và một số chính sách sinh hoạt như cư dân trong khu.

Cư xá Thanh Đa nằm trên bán đảo Thanh Đa ven sông Sài Gòn, được xây dựng từ thập niên 1970. Sau hơn 50 năm sử dụng, nhiều dãy nhà đã xuống cấp và nằm trong diện quy hoạch di dời để xây dựng khu đô thị mới.

Dự án xây dựng cụm 8 chung cư cũ cư xá Thanh Đa gồm các lô 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 và 11 được triển khai trên khu đất rộng khoảng 73.000 m² . Dự án được UBND TP.HCM giao cho Công ty CP Phát triển nhà Thanh Đa làm chủ đầu tư từ năm 2017.

Hiện hai lô số 4 và 6 đã hoàn tất giải tỏa, di dời. Các lô còn lại có 1.216 căn hộ, trong đó gần 400 trường hợp đã đồng ý phương án bồi thường.