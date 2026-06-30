Xăng sinh học E10 'gây bão' tháng đầu mở bán: Tiêu thụ 800 triệu lít chỉ sau 24 ngày

Số liệu vừa được công bố tại buổi tọa đàm do Báo Công Thương tổ chức hôm nay 30/6 tại TP.HCM cho thấy từ ngày 1/6 đến 24/6, tổng lượng xăng sinh học E10 và E5 tiêu thụ trên toàn quốc đạt khoảng 850 triệu lít.

Trong đó, xăng E10 chiếm áp đảo với khoảng 800 triệu lít, tương đương 94,12% sản lượng, xăng E5 chiếm tỷ trọng nhỏ khoảng 5,88% với 50 triệu lít.

Tọa đàm về xăng sinh học E10 và E5 ngày 30/6 tại TP.HCM. Ảnh: T.T.

Ban tổ chức tọa đàm cho biết từ ngày 1/6 đến nay, việc triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo quy định tại Thông tư 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương cơ bản diễn ra đúng tiến độ, thị trường xăng dầu duy trì ổn định.

Ngoài ra, nguồn cung etanol nhiên liệu (E100), xăng nền và xăng sinh học (E5, E10) được các thương nhân kinh doanh xăng dầu bảo đảm đáp ứng nhu cầu thị trường; hệ thống phân phối hoạt động ổn định, không xảy ra tình trạng gián đoạn hoặc thiếu hụt nguồn cung.

Bên cạnh đó, việc công bố giá cơ sở xăng E10 RON95-III theo quy định tại Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP ngày 16/6/2026 của Chính phủ đã được triển khai tại kỳ điều hành giá ngày 18/6, tạo cơ sở để doanh nghiệp chủ động trong hoạt động kinh doanh và mở rộng cung ứng xăng E10.

Trao đổi cụ thể hơn về thực tế vận hành này tại tọa đàm, ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương, chỉ ra bốn yếu tố thuận lợi cốt lõi giúp thị trường thích ứng nhanh trong giai đoạn đầu.

Trước hết, lộ trình sử dụng xăng sinh học nhận được sự quan tâm và định hướng từ các cấp có thẩm quyền, trong đó việc kịp thời ban hành Nghị quyết 29 ngày 16/6 đã đưa ra một số chính sách đặc thù nhằm giải quyết các vướng mắc phát sinh ngay tại thời điểm chuyển đổi.

Thứ hai, công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đã và đang được triển khai khá chặt chẽ. Bộ Công Thương đã thành lập Tổ công tác theo dõi tình hình thực hiện Thông tư 50/2025/TT-BCT; đồng thời liên tục ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc và xử lý các phát sinh trong giai đoạn đầu triển khai, ông Nam cho hay.

Theo ông, thuận lợi thứ ba là các thương nhân kinh doanh xăng dầu đã chủ động chuẩn bị từ sớm về kho bãi, hệ thống phối trộn, vận chuyển và hạ tầng kỹ thuật nên quá trình chuyển đổi không gây gián đoạn thị trường.

Trong yếu tố thứ tư, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh đến người tiêu dùng. Ông cho biết nhận thức của người dân về nhiên liệu sinh học đã có chuyển biến tích cực hơn. Theo dõi thị trường cho thấy đa số phương tiện lưu thông bình thường khi sử dụng E10; tâm lý e ngại ban đầu từng bước giảm xuống nhờ tăng cường công tác truyền thông, giải thích khoa học và thực tiễn trong quá trình sử dụng.

Trước đó, vào ngày 19/6, Công ty Honda Việt Nam (HVN) phát đi thông tin cho biết, tất cả các mẫu ô tô, xe máy do doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính thức đều phù hợp sử dụng xăng sinh học E10 theo tiêu chuẩn quốc tế.

Người dân TP.HCM đổ xăng tại cây xăng bán xăng sinh học E10 và E5. Ảnh: T.T

Yamaha Việt Nam cũng đã cho biết toàn bộ dòng xe máy trang bị hệ thống phun xăng điện tử (FI) đều tương thích với xăng sinh học E10 và không phải thay đổi về kỹ thuật. Các mẫu xe Yamaha sử dụng bộ chế hòa khí được sản xuất từ năm 2017 đến nay, tương thích với E10. Còn mẫu sử dụng bộ chế hòa khí được sản xuất trước năm 2017 được khuyến nghị sử dụng E5.

Để xác định mẫu xe Yamaha đang dùng là loại sử dụng hệ thống FI hay không, khách hàng có thể kiểm tra ký hiệu FI trên tem xe hoặc cụm đồng hồ.

Tương tự, Suzuki xác nhận toàn bộ ôtô của hãng sản xuất và phân phối tại Việt Nam từ năm 2001 trở về đây đều tương thích với xăng E10. Các mẫu đang bán như XL7, Swift, Jimny, Fronx, Ertiga, Carry Pro, Eeco... đều nằm trong danh sách tương thích.

Với xe máy, Suzuki liệt kê các dòng Raider/Satria FI, GSX, Burgman, Gixxer, V-Strom, Address... sử dụng được E10.

Với Mitsubishi Việt Nam, nhà sản xuất ô tô này cho biết các dòng xe trang bị động cơ phun xăng điện tử phân phối tại Việt Nam sản xuất từ năm 1997 đến nay, đều tương thích xăng E10. Riêng một số mẫu xe chưa xác định được khả năng tương thích, gồm: L300 sản xuất năm 1995-2003; Pajero V31 sản xuất năm 1997-2002; Jolie đời 1998-2003; Proton Wira đời 1996-1999.