Lần đầu, khu vực tầng thượng chợ Đồng Xuân mở cửa đón công chúng trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Không gian trước đây chưa mở cửa đón khách nay trở thành điểm tham quan, trưng bày nghệ thuật và tổ chức hoạt động trải nghiệm từ 10h đến 18h hàng ngày.

Tại đây, triển lãm 'Chạm Đồng Xuân' quy tụ 25 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan. Các tác phẩm được sắp đặt, tương tác với kiến trúc, nhịp sống và hoạt động buôn bán đặc trưng của khu chợ truyền thống.

Ý tưởng khai thác gác mái được hình thành sau quá trình khảo cứu của nhóm kiến trúc sư, nhà nghiên cứu về tiềm năng không gian chợ. Trong khi các gian hàng bên dưới luôn hoạt động với mật độ cao, khu vực này được kỳ vọng trở thành điểm gặp gỡ, tổ chức các hoạt động văn hóa và biểu diễn nghệ thuật trong tương lai.

Lan Hương, ở phường Lĩnh Nam, nói cô từng nhiều lần đến chợ Đồng Xuân mua sắm nhưng chưa có dịp khám phá khu vực phía trên. Lần này, cô có cơ hội lên sân thượng, ngắm nhìn khu chợ từ một góc khác và chụp ảnh. Lan Hương thích cách không gian được bố trí thêm khu vực nghỉ chân, phục vụ cà phê và trà sữa để khách thư giãn.

Bảo Lộc, sinh năm 2000, ở phường Định Công, cho biết cô vốn tò mò về chợ Đồng Xuân nên muốn tranh thủ dịp lễ hội để khám phá. Đây là lần đầu cô lên tầng thượng của chợ và bất ngờ trước không gian rộng rãi, thoáng đãng, khác với hình dung trước đây về nơi chủ yếu diễn ra hoạt động buôn bán.

Quanh khu vực chợ Đồng Xuân, 25 tác phẩm nghệ thuật được bố trí, tạo không gian để du khách nghỉ chân, chụp ảnh và tương tác.

Tác phẩm 'Địa hình mềm' của nghệ sĩ Marko Lulić (Áo) gồm những cấu trúc vải lớn, được nghệ nhân địa phương chế tác và giăng lơ lửng giữa các bức tường. Lấy cảm hứng từ dòng chuyển động của con người, hàng hóa, âm thanh và ánh sáng, tác phẩm sử dụng chất liệu vải quen thuộc tại chợ để chuyển hóa những kết nối vô hình thành hình khối hữu hình. Các cấu trúc thay đổi theo góc nhìn và chuyển động của người xem, tạo sự giao thoa giữa kiến trúc và đời sống khu chợ.

Phương Linh, ở phường Từ Liêm, nói yêu thích diện mạo mới của chợ 137 năm tuổi. Cô tranh thủ chụp ảnh bên bức tranh tường 'Mật mã kẻ chợ' của nghệ sĩ người Thụy Điển Mikael Rickman. Tác phẩm lấy cảm hứng từ đời sống buôn bán, những hoạt động lao động và giao thương thường ngày, tái hiện hình ảnh khu chợ như một không gian sống luôn vận động và biến đổi.

Hà My, ở phường Hoàng Mai, cho biết cô cảm thấy các tác phẩm mang đến sự gần gũi khi khai thác những hình ảnh quen thuộc trong đời sống thường ngày của người Hà Nội. Cô nhận xét nhiều góc trưng bày có thể trở thành phông nền chụp ảnh đẹp.

Trần Trà, 23 tuổi, ở phường Từ Liêm, thích thú chụp ảnh bên tranh tường 'Cây Bonsai' của Anpu Varkey (Ấn Độ).

Bức tranh tường khổ lớn nằm giữa khu A và B, của nghệ sĩ Thụy Điển Mike Rickman thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh.

'Âm vang vọng Đồng Xuân' của nghệ sĩ Alex Pug Williams (Australia), phối hợp cùng nghệ sĩ thực nghiệm Tuấn Nị, được tạo nên từ các vật liệu tái chế thu gom tại chợ như vải vụn, nhựa, thép và xốp. Các chất liệu được lắp ghép thành những cấu trúc điêu khắc âm thanh tương tác, phát ra âm thanh khi có người tác động.

Không gian trung tâm nhà A là khu vực đài phun nước, nơi trưng bày tác phẩm 'Ký ức vang vọng của dòng sông quá vãng' của nghệ sĩ Lisa Premke (Đức). Tác phẩm kết hợp những vật dụng thường ngày tại chợ với hệ thống vòi phun nước, tạo nên các thanh âm mới. Qua bản nhạc trừu tượng, nghệ sĩ tái hiện nhịp sống và hoạt động của tiểu thương, đồng thời biến những đồ vật quen thuộc thành chất liệu lưu giữ ký ức về chợ Đồng Xuân.

Các tác phẩm nghệ thuật được đặt xen kẽ trong không gian chợ.

Tác phẩm sắp đặt 'Hạt' của nghệ sĩ Lê Văn Sơn (Việt Nam) sử dụng các loại đỗ đen, đỗ xanh, đỗ trắng đặt trong cấu trúc giàn giáo kim loại phân tầng. Qua cách sắp xếp và phân loại, nghệ sĩ gợi mở mối liên hệ giữa lương thực, giá trị hàng hóa và hệ thống phân phối tại chợ.

Tranh bạt tái hiện con người và nhịp sống giao thương, đồng thời làm nổi bật những mảng tường cũ của chợ. Các chân dung tiểu thương, lao động tự do được in theo kích thước thật, dán trực tiếp lên bệ ngồi, cột trụ và khu vực nghỉ của bảo vệ.