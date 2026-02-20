Mục sở thị nơi chăm sóc những chú ngựa triệu đô ở Hải Phòng

Nơi chăm sóc những chú ngựa triệu đô ở Hải Phòng

Đầu năm 2024, những chú ngựa Akhal Teke và các loại giống khác có mặt tại Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia (Vũ Yên, Hải Phòng).

Giống ngựa Akhal Teke có nguồn gốc từ Trung Á, chúng có chiều cao khi đứng thẳng trung bình từ 1,9 đến 2 mét; chiều cao tính đến đỉnh u vai từ 1,5 đến 1,6 mét; mỗi chú ngựa đều có tên, hộ chiếu riêng trên lý lịch ngựa quốc tế. Akhal Teke là thiên mã đẹp nhất thế giới, có giá triệu đô mỗi con.

Trên thế giới hiện nay, số lượng ngựa Akhal Teke đang dần bị thu hẹp, càng làm cho giống ngựa này thêm quý giá. Với giá trị có thể lên tới hàng triệu USD, đắt hơn cả những chiếc siêu xe, đây là giống ngựa đắt đỏ nhất thế giới hiện nay. Trong ảnh là chú ngựa Akhal Teke tên Sun tại Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia.

Hiện tại Học viện đang có 98 cá thể ngựa và có nhiều ngựa giống Akhal Teke. Các chú ngựa ăn cỏ nhập khẩu, trung bình tiêu tốn chi phí khoảng 500.000 đồng/ngày/ngựa.

Trong ảnh là chú ngựa Akhal Teke tên Aura. Akhal Teke từng là thú cưỡi cùng Alexander Đại Đế chinh phạt khắp các châu lục. Giống ngựa quý hiếm này còn được gọi là "Hãn huyết bảo mã" có mồ hôi đỏ như máu hay "Pegasus" - thiên mã trong thần thoại Hy Lạp.

Nhân viên chăm sóc, cho uống thuốc, khám sức khoẻ định kỳ các chú ngựa tại Học viện.

Đại diện Học viện cho biết, phúc lợi mỗi chú ngựa chỉ phải làm việc tối đa 3 tiếng mỗi ngày và làm việc một tiếng một lần sau đó nghỉ ngơi 2 tiếng mới làm việc tiếp.

Học viện này được xây dựng với 300 chuồng chăm sóc ngựa chuyên nghiệp, bệnh viện thú y cao cấp, khu máy tập, đóng móng cho ngựa, các khu tập luyện cho mọi cấp độ chuyên nghiệp, bán chuyên và khu dành cho người mới bắt đầu.

Nơi này cũng đang triển khai 2 tour chính gồm; tour tham quan và tour dạy cưỡi ngựa. Và dự kiến năm sau sẽ đẩy mạnh việc bán giống ngựa.

Tại đây có khu cưỡi ngựa địa hình băng đồng thử thách và đặc sắc bên cạnh sân đa năng biểu diễn ngựa rộng gần 1 hecta. Cùng với đó là đường đua ngựa giải trí.

Ngoài giống ngựa Akhal Teke, Học viện còn có những giống ngựa hiếm khác như Quarter, Fresian… hay giống ngựa lùn Pony..

Các khu dịch vụ cho thuê trang phục, trang điểm, xe ngựa, ngựa… phục vụ khách du lịch.

Những chuyên gia về ngựa đến từ nhiều nước tại Học viện đảm bảo những chú ngựa quý có sức khoẻ tốt nhất.

Học viện Hoàng Gia là một trong những trung tâm huấn luyện cưỡi ngựa hàng đầu với quy mô đẳng cấp thế giới với quy mô, chất lượng không kém cạnh những học viện cưỡi ngựa nổi tiếng thế giới như The Royal Andalusian School of Equestrian Art (Tây Ban Nha), The Spanish Riding School (Áo)..