Đánh liều trồng thứ cây xuất xứ từ Mỹ, quả to thô lố, cái hay là ông nông dân Thanh Hóa này bán được cả quả lẫn cây

"Liều ăn nhiều" với chanh vàng Mỹ trồng trên đất Thanh Hóa

Trên diện tích 1 ha với 800 cây chanh vàng Mỹ, vườn chanh của gia đình ông Hoàng Công Toản, ở thôn Phúc Tân, xã Cẩm Tân, tỉnh Thanh Hóa (địa phận huyện Cẩm Thủy trước đây) đang sai trĩu quả vàng óng.

Ước tính, mỗi năm vườn chanh lạ mà cây chanh giống xuất xứ từ Mỹ này cho sản lượng khoảng 40 tấn quả.

Hiện gia đình ông Hoàng Công Toản, ở thôn Phúc Tân, xã Cẩm Tân, tỉnh Thanh Hóa (địa phận huyện Cẩm Thủy trước đây) đang trồng 1 ha chanh vàng Mỹ.

Theo ông Toản, đây là giống chanh có xuất xứ từ Mỹ, nổi bật với khả năng thích nghi tốt, năng suất cao, trái to, vỏ vàng óng, hương thơm đặc trưng và thời gian bảo quản dài.

Nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật, cây có thể cho thu hoạch quanh năm, giúp người trồng có nguồn thu ổn định, không phụ thuộc vào mùa vụ.

Chanh vàng Mỹ có vỏ dày, nhiều tinh dầu, vị chua thanh, không đắng; trung bình 5–6 quả/kg.

Khi còn non, quả có màu vàng nhạt; khi chín chuyển sang vàng đậm bắt mắt, dễ tiêu thụ ở phân khúc cao cấp và có tiềm năng hướng tới các thị trường như châu Âu, Nhật Bản.

Mô hình trồng chanh vàng Mỹ của gia đình ông Toản được nhiều nhiều đến thăm quan học hỏi.

Trước đây, gia đình ông Toản chủ yếu trồng các loại cây truyền thống, song hiệu quả kinh tế không cao.

Đầu năm 2024, sau khi tham quan, học hỏi các mô hình cây ăn quả có giá trị ở nhiều địa phương, ông quyết định chuyển đổi sang trồng chanh vàng Mỹ.

Trong quá trình canh tác, ông áp dụng kỹ thuật ghép mắt từ cành chanh vàng Mỹ lên gốc bưởi trưởng thành nhằm tăng khả năng sinh trưởng và nâng cao sức chống chịu của cây.

Hiện chanh vàng Mỹ của gia đình ông Toản đang cho năng xuất từ 10 đến 15 kg/cây.

Năm đầu tiên, gia đình ông không thu hoạch mà tập trung chăm sóc để cây phát triển bộ rễ và tán. Từ năm thứ hai, năng suất đạt khoảng 10–15 kg/cây.

Ngoài bán quả thương phẩm, ông còn giâm cành sản xuất cây giống và tạo dáng chanh cảnh bán dịp Tết. Đây là dòng sản phẩm được ưa chuộng bởi quan niệm phong thủy mang lại may mắn, tài lộc.

Ứng dụng kỹ thuật, nâng cao kinh nghiệm trồng chanh vàng Mỹ

Để nâng cao năng suất và chất lượng, gia đình ông Toản đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nước, ưu tiên sử dụng phân hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học, đồng thời tuân thủ quy trình chăm sóc an toàn.

Nhờ đó, sản phẩm cho chất lượng đồng đều, mẫu mã đẹp, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Ngoài bán quả ông Toản còn bán cây ghép.

Ông Hoàng Công Toản chia sẻ: “Muốn chanh vàng Mỹ đạt năng suất cao, điều quan trọng nhất là chọn giống chuẩn, có nguồn gốc rõ ràng; đồng thời chú trọng bón phân hữu cơ, sử dụng thuốc sinh học để bảo đảm an toàn và hướng tới phát triển bền vững".

Nhờ áp dụng kỹ thuật ghép mắt từ cành chanh vàng Mỹ lên gốc bưởi trưởng thành nên vườn chanh của gia đình ông Toàn luôn sinh trưởng và khả năng chống chịu tốt.

Hiệu quả kinh tế từ vườn chanh đã tạo sức lan tỏa trong thôn. Đến nay, ông đã chuyển giao kỹ thuật cho 4–5 hộ, với tổng diện tích khoảng 7 ha.

Nhiều nông dân ở tỉnh Hòa Bình cũng tìm đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa thăm quan mô hình trồng chanh vàng Mỹ của gia đình ông Hoàng Công Toản, ở thôn Phúc Tân, xã Cẩm Tân, tỉnh Thanh Hóa.

Theo ông Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, thành công bước đầu của mô hình chanh vàng Mỹ cho thấy hiệu quả của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với nhu cầu thị trường.

Đây là mô hình mới cần được nhân rộng, tiến tới thành lập tổ hội nghề nghiệp, tăng cường liên kết với doanh nghiệp để chế biến sâu, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh khi xuất khẩu.